ماسك طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد سريع المفعول لوجه أكثر شباب، الوجه المشرق هو ما تحلم به كل النساء خاصةً عند التقدم في العمر ولكن عند نقص الكولاجين الطبيعي فإنه تظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه، مما تسبب مصدر إزعاج كبير يجعل المرأة تفقد جمالها وشبابها، وهذا مل يجعلها تلجأ إلي استخدام الكريمات التي تحتوي علي الكولاجين الصناعي في محاولة لاستعادة شباب ونضارة البشرة، ولكن يتوافر الكولاجين الطبيعي في العديد من المكونات الطبيعية والتي تعد سريعة المفعول في الحفاظ علي نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد وترهلات الوجه.

أسرع ماسك طبيعي لشد البشرة ويزيل التجاعيد ويعيد شباب الوجه

المواد الطبيعية هي من أفضل المكونات التي تشد ترهلات البشرة وتزيل التجاعيد، وذلك لأنها أكثر أمان وفاعلية عوضاً عن المنتجات الكيميائية الضارة الباهظة الثمن حيث تسبب أضرار كثيرة لجلد الوجه، ولهذا سوف أقدم لكي ماسك طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد سريع المفعول لوجه أكثر شباب ونضارة.

ماسك بياض البيض لشد البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت

يعد بياض البيض من أكثر المكونات التي تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين، مما يجعله محفز طبيعي للكولاجين وتجديد شباب البشرة، كما يعتبر بياض البيض مادة قوية تعمل علي شد الجلد والوجه مما يساعد في غلق مسامات البشرة مما يحد من ظهور البثور وحب الشباب، ويعمل علي إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة.

2 بياض بيضة.

فرشاة نظيفة للوجه.

قومي بخفق بياض البيض في وعاء مع عدم حدوث رغوة، ثم يوزع الماسك باستخدام فرشاة الوجه مع الابتعاد عن منطقة الحواجب.

يترك الماسك علي الوجه لمدة 20 دقيقة أو حتي يجف تماماً، ثم يغسل الوجه بالماء الساخن لإزالة ماسك بياض البيض ويستخدم الماسك مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي كيف أصبحت البشرة مشدودة وأكثر شباب.

مكونات ماسك بياض البيض لشد البشرة وإزالة التجاعيدطريقة تحضير الماسك وكيفية استخدامه لبشرة أكثر نضارة وشباب