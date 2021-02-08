حضري الفراخ المشوية في البيت بتتبيلة الحاتي ومش هتشتريها من بره تاني

تعتبر الفراخ المشوية من أكثر الأطباق اللذيذة المنتشرة في العالم سواء العالم الغربي أو العالم الشرقي، فيتم تقديمها كطبق رئيسي في جميع الموائد ويختلف طريقة تحضيرها من مطبخ إلى المطبخ الأخر ويمكن أن يتم تحضيرها باستخدام الشواية الكهربائية أو في الفرن أو على الفحم ويمكن تحضيرها بأكثر من تتبيلة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي. طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي المكونات: كيلو من الفراخ ويتم تقطيعها إلى أربعة أجزاء.

نصف كأس من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من كلاً من الفلفل الأسود والكزبرة المطحونة والكمون.

ملعقة صغير من الفلفل الأحمر.

نصف معلقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. خطوات تحضير الفراخ المشوية على الشواية يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم إضافة قطع الفراخ. يتم نقع الفراخ في التتبيلة لمدة نصف ساعة في الثلاجة. يتم إخراجها من الثلاجة وشويها على الشواية مع التقليب لحين أن تنضج بصورة نهائية. طريقة تحضير الفراخ المشوية على الشواية بتتبيلة الزنجبيل: خطوات تحضير الفراخ المشوية على الشوايةطريقة تحضير الفراخ المشوية على الشواية بتتبيلة الزنجبيل: المكونات غير مكلفة ويسهل شرائها وإليكم مكونات تحضير الفراخ المشوية على الشواية كيلو من صدور الفراخ.

ربع كأس من صوص الصويا.

ملعقة صغيرة من كلاً من بودرة الصل وبودرة الثوم والفلفل الأسود والمطحون والزنجبيل.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ربع كأس من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة من البابريكا.

ملح. خطوات تحضير الفراخ المشوية بتتبيل الزنجبيل على الشواية خطوات تحضير الفراخ المشوية بتتبيل الزنجبيل على الشواية تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفراخ المشوية بتتبيلة الزنجبيل على الشواية: القيام بخلط جميع البهارات مع صوص الصويا وزيت السمسم وعصير الليمون والخل. يتم إضافة صدور الدجاج إلى التتبيلة ويتم نقعها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة. يتم إخراج الدجاجة من الفرن ووضعها على الشواية وتركها لحين أن تتحمر من الجانبين وبعد ذلك يتم وضع الخضروات المرغوب إضافتها. يتم تناولها بجانب طبق من الأرز وبالهناء وعلى الجميع. الوسوم

تعتبر الفراخ المشوية من أكثر الأطباق اللذيذة المنتشرة في العالم سواء العالم الغربي أو العالم الشرقي، فيتم تقديمها كطبق رئيسي في جميع الموائد ويختلف طريقة تحضيرها من مطبخ إلى المطبخ الأخر ويمكن أن يتم تحضيرها باستخدام الشواية الكهربائية أو في الفرن أو على الفحم ويمكن تحضيرها بأكثر من تتبيلة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي. طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي المكونات: كيلو من الفراخ ويتم تقطيعها إلى أربعة أجزاء.

نصف كأس من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من كلاً من الفلفل الأسود والكزبرة المطحونة والكمون.

ملعقة صغير من الفلفل الأحمر.

نصف معلقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. خطوات تحضير الفراخ المشوية على الشواية يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم إضافة قطع الفراخ. يتم نقع الفراخ في التتبيلة لمدة نصف ساعة في الثلاجة. يتم إخراجها من الثلاجة وشويها على الشواية مع التقليب لحين أن تنضج بصورة نهائية. طريقة تحضير الفراخ المشوية على الشواية بتتبيلة الزنجبيل: خطوات تحضير الفراخ المشوية على الشوايةطريقة تحضير الفراخ المشوية على الشواية بتتبيلة الزنجبيل: المكونات غير مكلفة ويسهل شرائها وإليكم مكونات تحضير الفراخ المشوية على الشواية كيلو من صدور الفراخ.

ربع كأس من صوص الصويا.

ملعقة صغيرة من كلاً من بودرة الصل وبودرة الثوم والفلفل الأسود والمطحون والزنجبيل.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ربع كأس من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة من البابريكا.

ملح. خطوات تحضير الفراخ المشوية بتتبيل الزنجبيل على الشواية خطوات تحضير الفراخ المشوية بتتبيل الزنجبيل على الشواية تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفراخ المشوية بتتبيلة الزنجبيل على الشواية: القيام بخلط جميع البهارات مع صوص الصويا وزيت السمسم وعصير الليمون والخل. يتم إضافة صدور الدجاج إلى التتبيلة ويتم نقعها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة. يتم إخراج الدجاجة من الفرن ووضعها على الشواية وتركها لحين أن تتحمر من الجانبين وبعد ذلك يتم وضع الخضروات المرغوب إضافتها. يتم تناولها بجانب طبق من الأرز وبالهناء وعلى الجميع.

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