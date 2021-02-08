لو عندك فازلين تعالي اقولك تعملي بيه ايه هتخليكي ملكة جمال ضعيه يوميا قبل النوم

من أفضل أنواع الكريمات هو الفازلين فهو يساعد علي ترطيب الجلد في فصل الشتاء لأن في هذا الوقت يكون الجلد أكثر جفافا، ويساعد أيضا على ترطيب جميع أنواع البشرة ولكن في حالة أن تكون البشرة دهنية لا يفضل استخدم الفازلين كثيراً، نظراً لأنه يساعد علي إفراز كميات كبيرة من الدهون، حيث يوجد للفازلين فوائد كثيرة لتنعيم البشرة والشفاه والشعر والقدم والايدي فهذا يؤدي إلى نعومة رائعة، فيجب علينا أن نستخدم الفازلين ولا نستغني عنه ابدا لأنه فعلا من أقوى أنواع الكريمات. أهم فوائد الفازلين فوائده بالنسبة للبشرة، يساعد على تنعيم وترطيب البشرة وخاصة في فصل الشتاء، ويستخدم أيضا للرجال والسيدات بعد الحلاقة لترطيب بشرتهم. فوائده بالنسبة للشفاه، يستخدم الفازلين للشفاه الجافة والتي بها تشققات، حيث نستخدم كمية قليلة من الفازلين على الشفاه ونقوم بدهنها برفق فهذا يساعد على ترطيب الشفاه وتمنع ظهور القشرة من الشفاه منعا باتا. فوائده بالنسبة للأسنان، يستخدم بعض الأشخاص الفازلين على الأسنان لأنه يمنع التصاق الشفاه بالأسنان ويجعلنا نشعر بنتيجة أفضل عند الإبتسامة. فوائده بالنسبة للقدم، يستخدم الفازلين علي كعب القدم والكوع لأن هذه المناطق يوجد بها تشققات وتكون اكثر جفافا فإن استخدام الفازلين يساعد علي تنعيم وترطيب هذه المناطق التي يعاني منها معظم الناس وتسبب لهم إزعاج. فوائده بالنسبة لتثبيت الحواجب، نضع علي الحواجب كمية قليلة من الفازلين لانها تعطي الحواجب لمعه وتثبيت وتعطي مظهر جذاب. فوائده بالنسبة لإزالة المكياج، نقوم بوضع كمية مناسبة من الفازلين على البشرة للتخلص من المكياج، أو عند وجود أي بقعة من المكياج على الملابس فنقوم بفرك المكان الذي به هذه البقع وبعد ذلك نقوم بغسلها بالماء الدافئ. فوائده بالنسبة لتطويل الرموش، يساعد استخدام الفازلين على تطويل الرموش وتكثيفها ويجعلها جذابة، وذلك من خلال استخدام فرشاة خاصة بالمسكارا وبشرط أن تكون جافة لايوجد بها أي مواد مكياج، ثم نقوم بوضع الفرشاة في الفازلين ويتم وضعها على الرموش وذلك قبل النوم ويتم تكرار هذه الطريقة لمدة أسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة. أهم فوائد الفازلين الوسوم

من أفضل أنواع الكريمات هو الفازلين فهو يساعد علي ترطيب الجلد في فصل الشتاء لأن في هذا الوقت يكون الجلد أكثر جفافا، ويساعد أيضا على ترطيب جميع أنواع البشرة ولكن في حالة أن تكون البشرة دهنية لا يفضل استخدم الفازلين كثيراً، نظراً لأنه يساعد علي إفراز كميات كبيرة من الدهون، حيث يوجد للفازلين فوائد كثيرة لتنعيم البشرة والشفاه والشعر والقدم والايدي فهذا يؤدي إلى نعومة رائعة، فيجب علينا أن نستخدم الفازلين ولا نستغني عنه ابدا لأنه فعلا من أقوى أنواع الكريمات. أهم فوائد الفازلين فوائده بالنسبة للبشرة، يساعد على تنعيم وترطيب البشرة وخاصة في فصل الشتاء، ويستخدم أيضا للرجال والسيدات بعد الحلاقة لترطيب بشرتهم. فوائده بالنسبة للشفاه، يستخدم الفازلين للشفاه الجافة والتي بها تشققات، حيث نستخدم كمية قليلة من الفازلين على الشفاه ونقوم بدهنها برفق فهذا يساعد على ترطيب الشفاه وتمنع ظهور القشرة من الشفاه منعا باتا. فوائده بالنسبة للأسنان، يستخدم بعض الأشخاص الفازلين على الأسنان لأنه يمنع التصاق الشفاه بالأسنان ويجعلنا نشعر بنتيجة أفضل عند الإبتسامة. فوائده بالنسبة للقدم، يستخدم الفازلين علي كعب القدم والكوع لأن هذه المناطق يوجد بها تشققات وتكون اكثر جفافا فإن استخدام الفازلين يساعد علي تنعيم وترطيب هذه المناطق التي يعاني منها معظم الناس وتسبب لهم إزعاج. فوائده بالنسبة لتثبيت الحواجب، نضع علي الحواجب كمية قليلة من الفازلين لانها تعطي الحواجب لمعه وتثبيت وتعطي مظهر جذاب. فوائده بالنسبة لإزالة المكياج، نقوم بوضع كمية مناسبة من الفازلين على البشرة للتخلص من المكياج، أو عند وجود أي بقعة من المكياج على الملابس فنقوم بفرك المكان الذي به هذه البقع وبعد ذلك نقوم بغسلها بالماء الدافئ. فوائده بالنسبة لتطويل الرموش، يساعد استخدام الفازلين على تطويل الرموش وتكثيفها ويجعلها جذابة، وذلك من خلال استخدام فرشاة خاصة بالمسكارا وبشرط أن تكون جافة لايوجد بها أي مواد مكياج، ثم نقوم بوضع الفرشاة في الفازلين ويتم وضعها على الرموش وذلك قبل النوم ويتم تكرار هذه الطريقة لمدة أسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة. أهم فوائد الفازلين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك فازلين تعالي اقولك تعملي بيه ايه هتخليكي ملكة جمال ضعيه يوميا قبل النوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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