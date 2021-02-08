لو انتي عروسة ادخلي بسرعة مقشر طبيعي للجسم لازالة الجلد الميت قبل الفرح

مقشر طبيعي لجسم العروس تهتم كل عروسة قبل زفافها بأشياء كثيرة ومن أهمها العناية والاهتمام بالجسم، فتسعي دائما في البحث عن أفضل الوصفات التي تساعد علي تقشير الجسم وتفتيح اللون واعطائه نعومة، فأن الجسم دائما يحتاج إلي ضرورة التخلص من الجلد الميت لذلك تبحث كل عروسة عن كيفية تقشير الجسم، لأن ليلة الزفاف تعتبر من أهم الليالي بالنسبة لها لظهور جمالها وتمتعها ببشرة جذابة وناعمة وأيضا جسدها تهتم بأن يكون نظيفا وأكثر نعومة وهذا لأطول فترة ممكنة، لأن العناية والاهتمام بالجسم لا تقل أهمية عن الاهتمام بالشعر والبشرة.
لذلك من الأساسيات التي يجب أن تتبعها كل عروسة قلب زفافها هي أن تعمل علي تقشير الجسم مرتين أو ثلاث مرات وهذا في أسبوع واحد، وضرورة استخدام اللوشن للجسم لأنه يحتوي علي كثير من الفيتامينات التي تفيد الجلد ولا بد من استخدام اللوشن بعد الاستحمام مباشرة لأن في هذا الوقت تكون مسام البشرة مفتوحة وعند وضع اللوشن في هذا الوقت قد يغذي الجلد ويفيده، ويجب أن تستخدم بعض الزيوت العطرية ذات الروائح المميزة فقد تمر كل عروسة قبل زفافها بالتوتر والضغوطات، فتساعد هذه الزيوت علي الاسترخاء التام.
ويوجد لتقشير الجسم طرق عديدة منها؛ إستخدام كريمات التقشير بعض من الفتيات يستخدمون هذه الكريمات ومن المعروف أن هذه الكريمات تحتوي علي مواد كيميائية ضارة، والبعض الآخر يستخدمون خلطات طبيعية لتقشير الجسم وهذا الحل الأفضل للمحافظة علي الجسم، ويجب استخدام ليفة ناعمة قبل عملية التقشير، وضرورة إستخدام أي نوع من الكريمات المرطبة بعد الانتهاء من التقشير. ومن أكثر الأشياء ضرورة هي عدم استخدام كريمات تقشير الجسم علي البشرة لأن بشرة الجسم تختلف عن بشرة الوجه.مكونات خلطة تقشير الجسم للعروسة
- شوفان.
- زبادي.
- عسل.
- نحضر طبق ونضع فيه ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان، وملعقتان كبيرتان من الزبادي، وملعقة كبيرة من العسل، ويتم خلط هذه المكونات جيدا حتي تتكون عجينة.
- يتم وضع هذه العجينة علي الجسم عن طريق التدليك برفق وهذا للتخلص من الجلد الميت.
- نترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- يتم غسل الجسم بالماء البارد.
- ثم بعد ذلك يجب تجفيف الجسم جيدا ويتم وضع الكريم المرطب، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لتحصلي علي جسم ناعم.
المكونات:-
- شوفان
- عسل
- عصير ليمون
- ماء
طريقة التحضير:
- نحضر طبق ونضع فيه ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان، وثلاث ملاعق صغيرة من العسل، وملعقتان صغيرتان من عصير الليمون، وقليل من الماء؛ ويتم خلط هذه المكونات جيدا للحصول علي خليط متماسك عبارة عن عجينة.
- نضع هذا الخليط علي بشرة الجسم بطريقة التدليك.
- نترك هذا الخليط علي بشرة الجسم لمدة لا تقل عن شعر دقائق.
- نغسل الجسم جيدا بالماء البارد وبعد ذلك يتم تنشيفه جيدا، وبهذا نتخلص من خلايا الجلد الميتة ويفضل إستخدام كريم مرطب بعد هذه الوصفة للحفاظ علي نعومة الجسم.
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مقشر طبيعي لجسم العروس تهتم كل عروسة قبل زفافها بأشياء كثيرة ومن أهمها العناية والاهتمام بالجسم، فتسعي دائما في البحث عن أفضل الوصفات التي تساعد علي تقشير الجسم وتفتيح اللون واعطائه نعومة، فأن الجسم دائما يحتاج إلي ضرورة التخلص من الجلد الميت لذلك تبحث كل عروسة عن كيفية تقشير الجسم، لأن ليلة الزفاف تعتبر من أهم الليالي بالنسبة لها لظهور جمالها وتمتعها ببشرة جذابة وناعمة وأيضا جسدها تهتم بأن يكون نظيفا وأكثر نعومة وهذا لأطول فترة ممكنة، لأن العناية والاهتمام بالجسم لا تقل أهمية عن الاهتمام بالشعر والبشرة.
لذلك من الأساسيات التي يجب أن تتبعها كل عروسة قلب زفافها هي أن تعمل علي تقشير الجسم مرتين أو ثلاث مرات وهذا في أسبوع واحد، وضرورة استخدام اللوشن للجسم لأنه يحتوي علي كثير من الفيتامينات التي تفيد الجلد ولا بد من استخدام اللوشن بعد الاستحمام مباشرة لأن في هذا الوقت تكون مسام البشرة مفتوحة وعند وضع اللوشن في هذا الوقت قد يغذي الجلد ويفيده، ويجب أن تستخدم بعض الزيوت العطرية ذات الروائح المميزة فقد تمر كل عروسة قبل زفافها بالتوتر والضغوطات، فتساعد هذه الزيوت علي الاسترخاء التام.
ويوجد لتقشير الجسم طرق عديدة منها؛ إستخدام كريمات التقشير بعض من الفتيات يستخدمون هذه الكريمات ومن المعروف أن هذه الكريمات تحتوي علي مواد كيميائية ضارة، والبعض الآخر يستخدمون خلطات طبيعية لتقشير الجسم وهذا الحل الأفضل للمحافظة علي الجسم، ويجب استخدام ليفة ناعمة قبل عملية التقشير، وضرورة إستخدام أي نوع من الكريمات المرطبة بعد الانتهاء من التقشير. ومن أكثر الأشياء ضرورة هي عدم استخدام كريمات تقشير الجسم علي البشرة لأن بشرة الجسم تختلف عن بشرة الوجه.مكونات خلطة تقشير الجسم للعروسة
- شوفان.
- زبادي.
- عسل.
- نحضر طبق ونضع فيه ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان، وملعقتان كبيرتان من الزبادي، وملعقة كبيرة من العسل، ويتم خلط هذه المكونات جيدا حتي تتكون عجينة.
- يتم وضع هذه العجينة علي الجسم عن طريق التدليك برفق وهذا للتخلص من الجلد الميت.
- نترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- يتم غسل الجسم بالماء البارد.
- ثم بعد ذلك يجب تجفيف الجسم جيدا ويتم وضع الكريم المرطب، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لتحصلي علي جسم ناعم.
المكونات:-
- شوفان
- عسل
- عصير ليمون
- ماء
طريقة التحضير:
- نحضر طبق ونضع فيه ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان، وثلاث ملاعق صغيرة من العسل، وملعقتان صغيرتان من عصير الليمون، وقليل من الماء؛ ويتم خلط هذه المكونات جيدا للحصول علي خليط متماسك عبارة عن عجينة.
- نضع هذا الخليط علي بشرة الجسم بطريقة التدليك.
- نترك هذا الخليط علي بشرة الجسم لمدة لا تقل عن شعر دقائق.
- نغسل الجسم جيدا بالماء البارد وبعد ذلك يتم تنشيفه جيدا، وبهذا نتخلص من خلايا الجلد الميتة ويفضل إستخدام كريم مرطب بعد هذه الوصفة للحفاظ علي نعومة الجسم.
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