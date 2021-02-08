بدون استشوار افردي شعرك الخشن والمجعد بملعقة نشا شعر ناعم زي الحرير

يستخدم النشا في طرق كثيرة من الوصفات العلاجية أو الوصفات التجميلية الخاصة بالاهتمام بالبشرة والشعر ويستخدم أيضا في تنظيف بعض الأغراض، لأنه يحتوي علي الكثير من الفوائد الغذائية القيمة، فهو يعتبر مادة بيضاء يتم الحصول عليها عن طريق طحن الذرة، ويستخدم النشا أيضا منذو القدم في أصناف كثيرة من الحلويات أو أصناف مالحة فهو يتميز بالنعومة والبياض ويحتوي علي كبيرة من الفيتامينات ومضادات للأكسدة ويحتوي أيضا علي أحماض دهنية، فمن أهم ما يميز النشا أنه يستخدم في فرد الشعر الخشن أو المجعد المزعج لدي كل امرأة.

حيث توجد فوائد كثيرة لفرد الشعر بالنشا ومن أهمها هي؛ يعمل علي تغذية وتقوية بصيلات الشعر، ويحمي الشعر من الجفاف ويرطبه، ويعمل علي معالجة الشعر الدهني فيساعده علي التخلص من كمية الزيوت الزائده، ويعالج النشا أيضا الشعر من مشكلة التساقط، ويحافظ أيضا علي جمال الشعر وصحته، يساعد علي التخلص من الشعر الخشن أو المجعد ويمنحه نعومة كاملة، ويزيد من كثافة الشعر ويعطي الشعر لمعان جذاب.

نشا.

جيلاتين.

زيت اللوز.

نجهز في البداية مقلاة ونضع فيها ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين، ونضع المقلاة علي نار هادئة حتي يتم ذوبان الجيلاتين.

نحضر طبق ونضع فيه ملعقتان كبيرتان من النشا، ثم نضيف إليهم ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز ونخلطهم جيدا، ونضع هذا الخليط علي الجيلاتين الذي تم تذويبه ونقوم بخلط جميع المكونات ومزجهم.

بعد ذلك نضع هذا الخليط الدافئ علي فروة الرأس وحتي الأطراف.

ثم يتم ترك هذا الخليط علي الشعر لمدة ساعة تقريبا واحيانا أكثر من ساعة إلي أن يجف الخليط.

وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالماء الدافئ، وعدم غسل الشعر بالشامبو خاصة في هذه الوصفة وعدم استخدام المجفف الخاص بالشعر.

مكونات فرد الشعر بالنشاطريقة تحضير فرد الشعر بالنشا