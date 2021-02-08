بطريقة المصانع تحدي عمل الحلاوة الطحينية الأصلية فى المنزل في 10 دقائق

تعد الحلاوة الطحينية إحدى المأكولات المفضلة عند كثير من الأفراد، وتنتشر بشكل كبير في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم اكتشاف طريقة عملها في واحد من كتب الطهي وذلك في دولة من دول الشرق الأوسط، وكان ذلك في مدخل القرن 13 الميلادي ومنذ ذلك الوقت وهي تصنع.

فوائد الحلاوة الطحينية

تتميز بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعلها محببة لدى الكثيرين، ومن أهمها ما يلي:

تستعمل في معالجة التقرحات التي تصيب الفم أو اللثة.

تستخدم لمعالجة ارتفاع ضغط الدم بسبب وجود الماغنسيوم.

تساعد في القضاء على الدمامل المختلفة خاصة المتواجدة في الفم.

تحتوي على العديد من الزيوت العطرية المفيدة لصحة الجسم.

تقي من الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب المختلفة.

تعتبر مصدر غني بعنصر الكالسيوم لذا تقي من الإصابة بهشاشة العظام.

تستخدم لمعالجة الإمساك لاحتوائها على زيوت تعمل على تليين الأمعاء.

تقي من الإصابة بأمراض السرطان لاحتوائها على الماغنسيوم.

تساعد في زيادة إدرار اللبن لدى السيدات المرضعات.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

يمكن صنع الحلاوة الطحينية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات موجودة داخل المنزل وذلك كالآتي:

المكونات:

كوبان سمسم محمص.

كوبان من السكر البودرة.

كوب من الزيت.

كوب من الدقيق.

رشة ملح.

كوبان من اللبن البودر.

فانيليا.

مكسرات.

طريقة التحضير

يتم تحميص السمسم ثم يطحن بالخلاط ثم يوضع الدقيق والملح.

يضاف الزيت على مراحل مع ضرورة الخفق باستمرار.

الاستمرار في الخفق حتى يتم الحصول على قوام كثيف.

يتم وضع السكر ثم تضاف الفانيليا ولبن بودر إلى المزيج.

يتم وضعهم بالخلاط وتضرب لفترة طويلة حتى تمام التجانس.

توضع المسكرات التي تم تحميصها في وعاء نظيف محكم.

توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 48 ساعة ثم تقطع وتؤكل.

الحلاوة الطحينية تعد من أنواع الحلويات أو السكريات فهي تكون عبارة عن خليط يتكون من السمسم والطحين والسكر، ويوجد بعض من الناس يضيفون إلي الحلاوة الطحينية بعض أنواع المكسرات، حيث تكون الحلاوة الطحينية معروفة في جميع بلدان العالم ويكون لها مسميات مختلفة في كل دولة فمثلا يطلقون عليها اسم الحلاوة الطحينية في مصر والشام، ويطلقون عليها اسم الرهش في دول الخليج ويطلقون عليها اسم الحلوي الشامية في المغرب، وتحتوي علي كميات كبيرة البروتينات والفيتامينات والكالسيوم والماغنسيوم المفيد لجسم الإنسان.

علي الرغم من توافر الحلاوة الطحينية في جميع الأسواق إلا أن يفضل البعض من الناس أن يقومو بتحضيرها في المنزل، فهي لا تحتاج إلي وقت وجهد كثير بسبب سهولة عملها وبساطة مكوناتها المتوافرة، ويفضلون أيضا عملها في المنزل نظرا لاكتشاف بعض المواد التي يتم إضافتها في بعض المصانع والتي تضر صحة الإنسان، وحيث يوجد للحلاوة الطحينية فوائد تفيد الإنسان وبخاصة الذي يعاني من الإمساك فإنها معالج سحري، وتحتوي علي كميات كبيرة من الفيتامينات والبروتينات وبعض العناصر ذات القيمة الغذائية العالية، فمن خلال مزج الحليب والسكر والطحينة والفانيليا نستطيع عمل الحلاوة الطحينية.