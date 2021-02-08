برغم فوائدها اضرار خطيرة لشرب القهوة على الريق ما لم تعرفه من قبل

تعد القهوة من المشروبات التي يحبها الكثير من الأشخاص حول العالم، حيث أن هناك الكثير من الإحصائيات التي تقول أنها ثاني مشروب يتم استهلاكه، حيث يأتي في المرتبة الأولى الماء، ومن الجدير بالذكر أن للقهوة فوائد متعددة لاحصر لها، وعلى سبيل المثال يستخدمها الكثير من الأشخاص لانها تساعد على تحسين وظائف الدماغ، وتساعد على أداء التمارين الرياضية بشكل جيداً، كما أنها يتم شربها في الصباح لانها تساعد على اليقظه.

اضرار تناول القهوة على الريق

ولكن على الرغم من تلك الفوائد التي ذكرناها سابقاً إلا أن شربها في الصباح الباكر على الريق قد تسبب الكثير من الأضرار المختلفه ومن أهم تلك الأضرار:-

يحذر شربها للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأنها تضر بالقلب والأوعية الدموية.

شرب الكثير منها يؤدي إلى الأرق الدائم، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الكافيين العالية في القهوة.

الشعور الدائم بالذهاب إلى الحمام، وذلك نتيجة وجود الكافيين الذي يساعد المثانة في التبول الدائم.

تسبب الكثير من الأضرار للجهاز الهضمي نتيجة أنها تعمل على انقباض في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى حدوث الإسهال.

تعمل على تحفيز نوع من البروتينات تسمى Anti–citrullinated antibody والتي من شأنها تؤثر على المفاصل.

قد يصل إلى حد الإدمان عند كثير من الأشخاص، ذلك نتيجة وجود الكافيين.

نصائح عند شرب القهوة في الصباح

للقهوة أضرار كثيرة في الصباح، ولكن يمكن تفادي تلك الأضرار إذا تم الاعتدال في شربها وإليكي بعض النصائح لتجنب تلك الأضرار

يجب شرب القهوة بعد تناول وجبة الإفطار.

عدم الإفراط في شرب القهوة بكميات.

عدم شرب القهوة أكثر من مرة في اليوم.

عدم شرب القهوة في المساء حتى لا تصاب بالأرق.

مشروب القهوة من أفضل المشروبات التي يعشقها معظم الناس وتكون مشهورة علي مستوي العالم، ويوجد لها نكهات مختلفة حيث يكون لكل دولة نكهة خاصة بها، ولكن عند شرب القهوة بكثرة فهذا يؤثر بالسلب علي صحة الإنسان بسبب احتوائها علي نسبة عالية من الكافيين، وخاصة عند تناولها علي الريق فإنها تتسبب في وجود التهابات ببعض المفاصل، وتؤثر علي صحة القلب وخاصة عند الناس الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، وقد تسبب في عدم حصول الإنسان علي قدر كافي من النوم، وتعمل علي وجود مشاكل في الجهاز الهضمي.