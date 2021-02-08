طريقة عمل الاندومي الجاهز في البيت خطوة بخطوة

طريقة عمل الاندومي في البيت يهتم بالبحث عنها كثير من السيدات، الذين يروا أطفالهم يحبون شراؤه، رغم تحذيرات الأطباء من خطورة الأندومي الجهاز علي صحة الأطفال والكبار، لذلك لجأت من ربات البيوت لتعلم طريقة عمل الاندومي في البيت ليكون مثل الجاهز، حيث يحب الصغار تناول الاندومي، لأنه يحتوي علي المكرونة بمذاق شهي يكون مليء بالنكهات المختلفة والتوابل المميزة، ولكن أصبح الآن للسيدات في المنازل بإمكانهم عمل الاندومي بطريقة صحية في المنزل ولا يقل عن الجاهز في شيء ويكفي بدون مواد حافظة.مقادير عمل الاندومي في المنزل
تعتمد طريقة عمل الأندومي في الأساس علي وجود المكرونة بالإضافة شوربة فراخ أو لحوم، أو نستبدلها بمرقة دجاج جاهزة، ونضيف التوابل وسنضع لكم مقادير الاندومي وهي كالآتي:
- نصف كيلو مكرونة أسباحتي رفيعة
- شوربة فراخ أو يمكن استبدالها ب مكعبين من مرقة الدجاج.
- سنحتاج 1/4 ملعقة صغيرة ملح.
- واحد ملعقة صغير فلفل أسود.
- نحضر ملعقة صغيرة ثوم بودر
- وأيضا ملعقة صغيرة من بصل بودر
- ملعقة صغيرة من بابريكا
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقتان كبيرتان من أي نوع زيت النباتي.
- نحضر وعاء ثم نضع الماء والمكرونة الاسباجتي ونضعهم على النار، بحيث تكون المكرونة مغطاة بالماء
- نقوم بإضافة الملح والكمون والفلفل الأسود ونضيف الشوربة المتاحة لدينا أو يمكن استبدالها بمرقة دجاج، كما نضيف ملعقة زيت.
- نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع مكعب المرقة ومعها ملعقة شطه ثم نضيف ملعقة زيت.
- كما نضيف في المقلاة توابل ثوم بودر وبصل بودر
- نترك المكرونة حتى يتم سلقها تماما، ثم نقوم بإضافة البهارات ونقوم بتقليبها جيدا.
- نقوم بعدها بصب المكرونة الاندومي في طبق ليتم تقديمه، وسنجده مثل الجاهز تماماً، وسيحبه الأطفال كما يمكن تقديمه علي السفرة مع العديد من المأكولات.
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طريقة عمل الاندومي في البيت يهتم بالبحث عنها كثير من السيدات، الذين يروا أطفالهم يحبون شراؤه، رغم تحذيرات الأطباء من خطورة الأندومي الجهاز علي صحة الأطفال والكبار، لذلك لجأت من ربات البيوت لتعلم طريقة عمل الاندومي في البيت ليكون مثل الجاهز، حيث يحب الصغار تناول الاندومي، لأنه يحتوي علي المكرونة بمذاق شهي يكون مليء بالنكهات المختلفة والتوابل المميزة، ولكن أصبح الآن للسيدات في المنازل بإمكانهم عمل الاندومي بطريقة صحية في المنزل ولا يقل عن الجاهز في شيء ويكفي بدون مواد حافظة.مقادير عمل الاندومي في المنزل
تعتمد طريقة عمل الأندومي في الأساس علي وجود المكرونة بالإضافة شوربة فراخ أو لحوم، أو نستبدلها بمرقة دجاج جاهزة، ونضيف التوابل وسنضع لكم مقادير الاندومي وهي كالآتي:
- نصف كيلو مكرونة أسباحتي رفيعة
- شوربة فراخ أو يمكن استبدالها ب مكعبين من مرقة الدجاج.
- سنحتاج 1/4 ملعقة صغيرة ملح.
- واحد ملعقة صغير فلفل أسود.
- نحضر ملعقة صغيرة ثوم بودر
- وأيضا ملعقة صغيرة من بصل بودر
- ملعقة صغيرة من بابريكا
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقتان كبيرتان من أي نوع زيت النباتي.
- نحضر وعاء ثم نضع الماء والمكرونة الاسباجتي ونضعهم على النار، بحيث تكون المكرونة مغطاة بالماء
- نقوم بإضافة الملح والكمون والفلفل الأسود ونضيف الشوربة المتاحة لدينا أو يمكن استبدالها بمرقة دجاج، كما نضيف ملعقة زيت.
- نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع مكعب المرقة ومعها ملعقة شطه ثم نضيف ملعقة زيت.
- كما نضيف في المقلاة توابل ثوم بودر وبصل بودر
- نترك المكرونة حتى يتم سلقها تماما، ثم نقوم بإضافة البهارات ونقوم بتقليبها جيدا.
- نقوم بعدها بصب المكرونة الاندومي في طبق ليتم تقديمه، وسنجده مثل الجاهز تماماً، وسيحبه الأطفال كما يمكن تقديمه علي السفرة مع العديد من المأكولات.
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