سر طريقة قلي البطاطس من غير ما يشرب نقطة زيت مقرمشة خطيرة ولذيذة

البطاطس من النباتات المنتشرة في كثير من الدول العربية، حيث تعد من الوجبات السريعة والمحببه لكل أفراد الأسرة، فهي تقدم كوجبة رئيسية في كثير من الأحيان، بجانب أنها تقدم كمسليات في بعض الأحيان الأخرى، البطاطس لها الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وهناك الكثير من الطرق لطهي البطاطس.

قلي البطاطس من غير ما يشرب زيت

الطريقة المحببة للكثير من الأشخاص هي المقلية ولكنها في معظم الوقت تستهلك كميات كبيرة من الزيت الضار على صحة الإنسان لذلك سوف نقدم لكي سيدتي وصفة سهلة وبسيطة تمكنك من خلالها قلي البطاطس المقلية بأقل كمية زيت ممكنة عن طريق الخطوات السهلة التالية

المكونات

2 حبة بطاطس.

ملح.

خل.

زيت.

طريقة التحضير

نحضر البطاطس ونقوم بغسلها جيداً حتى يتم التخلص من كافة الشوائب العالقة بها، ونقوم بتقشيرها، ومن ثم نقوم بتقطيعها حلقات سميكة.

نحضر وعاء عميق ونضعه على النار ونضع به كمية من الماء وإضافة معلقة صغيرة من الملح، ومن ثم نضع بها البطاطس المقطعة.

نضيف معلقة صغيرة من الخل على البطاطس، ومن ثم نتركه على النار لمدة 5 دقائق أو حتى تنضج البطاطس.

بعد أن تنضج البطاطس نقوم بإخراجها وتصفيتها من الماء جيداً ونتركها تبرد، ومن ثم نقوم بتقطيعها صوابع.

نحضر مقلاة عميقة ونضع به الزيت ونرفعها على نار عالية حتى يتم تسخين الزيت جيداً، ومن ثم نضيف البطاطس.

نقوم بالتقليب جيداً حتى يتغير لون البطاطس اللون المفضل لديك.

نخرج البطاطس من الزيت على مناديل مطبخ حتى تمتص كل الزيت الزائد.

يجب وضع غطاء فوق المقلاة حتى تنضج سريعاً.

يمكن الإحتفاظ بالبطاطس المسلوقة في الفريزر، وتخرج وتقلى فور خروجها.

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