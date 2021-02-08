ألذ كفتة فراخ هتاكليها بطريقة المطاعم كفتة الفراخ المشوية بطعم خطير وشهي

من أحد الأطباق المشهورة والشهية هو طبق كفتة الدجاج فهذه الأكلة يفضلها عدد كبير من الناس، فتتميز بطعمها اللذيذ وتتميز أيضا في سرعة تحضيرها فإنها لا تحتاج إلي وقت كثير لتقديمها ولا تحتاج إلي جهد في طريقة عملها، حيث يوجد الكثير من السيدات يعانون من عدم تناول أبنائهم لاكلات المنزل وخاصة يرفضون تناول الفراخ أو اللحوم، ولكن في هذا المقال نقدم لكي أفضل حل لمشكلة ابنائك في عدم تناول اكلات المنزل وهذا عن طريق التغيير في الوصفة مثلا عند رفضهم لتناول الدجاج يمكنك أن تقومي بتحضير كفتة الدجاج، فإن أطفالك يعشقونها عندما يتذوقون طعم هذه الوصفة. كيفية عمل كفتة الفراخ في البيت كيفية عمل كفتة الفراخ في البيت المكونات : دجاج مفروم.

بصل.

ثوم.

بقدونس.

كزبرة.

ملح وفلفل وأسود.

جوز الطيب وكمون. طريقة تحضير كفتة الفراخ نقوم بتقطيع الدجاج ثم يتم فرمها جيدا، وبعد ذلك نقوم بتحضير طبق ويكون عميق ونضع فيه بصل مفروم وثوم مفروم وكل هذا حسب كمية الدجاج، ثم نضع البقدونس المفروم ثم نضيف ملعقتين من الكزبرة ونصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود وملعقة من الكمون ونضيف ملعقة من جوز الطيب، ونقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع الدجاج المفروم حتي يتم مزجهم جيدا لتكون عجينة أو قوام متماسك.

ثم نقوم بعد ذلك بتقطيع العجينة علي شكل كرات ويتم وضعها في صينية ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة و أكثر.

ويتم تجهيز الاسياخ المخصصة لشوي الدجاج ثم نضع كرات الدجاج علي السيخ ويتم تمديدها جيدا، ونقوم بوضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة تقريبا حتي يتم تسويتها جيدا ويتغير لونها.

وعند تقديم هذه الوصفة يتم وضعها في طبق مسطح ونضيف إلي الطبق القليل من البقدونس ثم نضع الكفتة ويمكن أن يقدم بجانب هذه الوصفة طبق بطاطس مقلية ونوع من أنواع السلطات والخبز، وعند تقديمها بهذا الشكل تكون وجبة متكاملة وبها قيمة غذائية. طريقة تحضير كفتة الفراخ الوسوم

من أحد الأطباق المشهورة والشهية هو طبق كفتة الدجاج فهذه الأكلة يفضلها عدد كبير من الناس، فتتميز بطعمها اللذيذ وتتميز أيضا في سرعة تحضيرها فإنها لا تحتاج إلي وقت كثير لتقديمها ولا تحتاج إلي جهد في طريقة عملها، حيث يوجد الكثير من السيدات يعانون من عدم تناول أبنائهم لاكلات المنزل وخاصة يرفضون تناول الفراخ أو اللحوم، ولكن في هذا المقال نقدم لكي أفضل حل لمشكلة ابنائك في عدم تناول اكلات المنزل وهذا عن طريق التغيير في الوصفة مثلا عند رفضهم لتناول الدجاج يمكنك أن تقومي بتحضير كفتة الدجاج، فإن أطفالك يعشقونها عندما يتذوقون طعم هذه الوصفة. كيفية عمل كفتة الفراخ في البيت كيفية عمل كفتة الفراخ في البيت المكونات : دجاج مفروم.

بصل.

ثوم.

بقدونس.

كزبرة.

ملح وفلفل وأسود.

جوز الطيب وكمون. طريقة تحضير كفتة الفراخ نقوم بتقطيع الدجاج ثم يتم فرمها جيدا، وبعد ذلك نقوم بتحضير طبق ويكون عميق ونضع فيه بصل مفروم وثوم مفروم وكل هذا حسب كمية الدجاج، ثم نضع البقدونس المفروم ثم نضيف ملعقتين من الكزبرة ونصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود وملعقة من الكمون ونضيف ملعقة من جوز الطيب، ونقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع الدجاج المفروم حتي يتم مزجهم جيدا لتكون عجينة أو قوام متماسك.

ثم نقوم بعد ذلك بتقطيع العجينة علي شكل كرات ويتم وضعها في صينية ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة و أكثر.

ويتم تجهيز الاسياخ المخصصة لشوي الدجاج ثم نضع كرات الدجاج علي السيخ ويتم تمديدها جيدا، ونقوم بوضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة تقريبا حتي يتم تسويتها جيدا ويتغير لونها.

وعند تقديم هذه الوصفة يتم وضعها في طبق مسطح ونضيف إلي الطبق القليل من البقدونس ثم نضع الكفتة ويمكن أن يقدم بجانب هذه الوصفة طبق بطاطس مقلية ونوع من أنواع السلطات والخبز، وعند تقديمها بهذا الشكل تكون وجبة متكاملة وبها قيمة غذائية. طريقة تحضير كفتة الفراخ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ كفتة فراخ هتاكليها بطريقة المطاعم كفتة الفراخ المشوية بطعم خطير وشهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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