بدون مصاريف اعملي احلي جبنة كوبايات في البيت بكل النكهات اللي عيزاها زي الجاهزة

الجبنه الكوبايات او الجبنة الكريمي هي من ألذ الجبن الأوربية، حيث يحبها الكبار والصغار، كما أنها لم تقتصر على أن كونها جبن تأكل في الوجبات السريعة، بل أن الجبنة الكوبايات تدخل في تحضير أنواع عديدة من المعجنات التي تدخل الفرن لأنها تتحمل درجة الحرارة العالية، ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من مذاقها الرائع إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والمواد الضارة التي قد تؤذي صحة الإنسان.طريقه عمل الجبنة الكوبايات في البيت
سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير الجبنة الكوبايات في المنزل بطريقة صحية ولذيذة وبمكونات متوفرة في المنزل، يذكر أنها الأكلة المفضلة لدي الصغار والكبار أيضاً.
مقادير الجبنة الكوبايات
- كوب من اللبن البورد.
- 6 كوب من الماء.
- تلات اربع كوب من الخل الطبيعي.
- ربع كوب من القشطة البلدي.
- ربع كوب لبن سائل.
- ربع معلقة صغيرة من الملح.
- نحضر قدر ونضع به الماء واللبن البورد و كوب من اللبن السائل ونقلبهم جيداً ونضعه على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى يسخن.
- نضيف الخل على الخليط السابق حتى يتم فصل اللبن، ومن ثم نقوم بتصفيته بواسطة شاشة نظيفة.
- نضع اللبن بعد تصفيته في الثلاجة لمدة 24 ساعة.
- أضيفي كوب القشطة إلى الخليط السابق والملح ونقوم بخلطهم جيداً في الخلاط.
- يمكن عمل المعجبات بالجبن، أو أطراف البيتزا والمينى بيتزا.
- يمكنك تناولها في وجبة الإفطار.
لعمل الجبنة الكوبايات في المنزل:-
- يجب أن تكون جميع المكونات بمقدار مظبوط.
- يجب حفظ الجبنة قبل إضافة باقي المكونات في الثلاجة لمدة يوم كامل.
- حفظ الجبنة في الثلاجة لمدة أسبوع.
- يجب أن يكون الحليب طبيعي حتى نحصل على جبنة لذيذة وغنية.
الوسوم
الجبنه الكوبايات او الجبنة الكريمي هي من ألذ الجبن الأوربية، حيث يحبها الكبار والصغار، كما أنها لم تقتصر على أن كونها جبن تأكل في الوجبات السريعة، بل أن الجبنة الكوبايات تدخل في تحضير أنواع عديدة من المعجنات التي تدخل الفرن لأنها تتحمل درجة الحرارة العالية، ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من مذاقها الرائع إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والمواد الضارة التي قد تؤذي صحة الإنسان.طريقه عمل الجبنة الكوبايات في البيت
سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير الجبنة الكوبايات في المنزل بطريقة صحية ولذيذة وبمكونات متوفرة في المنزل، يذكر أنها الأكلة المفضلة لدي الصغار والكبار أيضاً.
مقادير الجبنة الكوبايات
- كوب من اللبن البورد.
- 6 كوب من الماء.
- تلات اربع كوب من الخل الطبيعي.
- ربع كوب من القشطة البلدي.
- ربع كوب لبن سائل.
- ربع معلقة صغيرة من الملح.
- نحضر قدر ونضع به الماء واللبن البورد و كوب من اللبن السائل ونقلبهم جيداً ونضعه على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى يسخن.
- نضيف الخل على الخليط السابق حتى يتم فصل اللبن، ومن ثم نقوم بتصفيته بواسطة شاشة نظيفة.
- نضع اللبن بعد تصفيته في الثلاجة لمدة 24 ساعة.
- أضيفي كوب القشطة إلى الخليط السابق والملح ونقوم بخلطهم جيداً في الخلاط.
- يمكن عمل المعجبات بالجبن، أو أطراف البيتزا والمينى بيتزا.
- يمكنك تناولها في وجبة الإفطار.
لعمل الجبنة الكوبايات في المنزل:-
- يجب أن تكون جميع المكونات بمقدار مظبوط.
- يجب حفظ الجبنة قبل إضافة باقي المكونات في الثلاجة لمدة يوم كامل.
- حفظ الجبنة في الثلاجة لمدة أسبوع.
- يجب أن يكون الحليب طبيعي حتى نحصل على جبنة لذيذة وغنية.
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