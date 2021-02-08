امسحي بشرتك 5 دقائق فقط لتبييض وتنقية الوجه وازالة الرؤوس السوداء بسرعة

وصفة تبييض وتنقية الوجه هناك أكثر من وصفة طبيعية يمكننا من خلالها تبييض وتنقية الوجه، خصوصاً أننا نعلم جيداً أن النساء تعتبر من أكثر الناس التي تبحث عن هذه الوصفات حيث أنهم يهتمون بجمالهم بشكل كبير، لذلك يبحثون عن وصفات تجعل بشرتهم ناضرة، لذلك سنقوم بشرح بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تحفيز نمو الخلايا بالإضافة إلى أنها تجعلها نضرة وناعمة طوال الوقت. وصفة الشوفان وصفة الشوفان المكونات: معلقة من عصير الليمون الحامض.

معلقة من الكركم المطحون.

معلقة من الشوفان. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير وعاء عميق نظيف وضعي فيه جميع هذه المكونات.

اخلطي جميع هذه المكونات مع بعضها من أجل الحصول على عجينة متماسكة.

قومي بوضع هذه العجينة على الوجه لفترة من الزمن وليكن حوالي ربع ساعة تقريباً.

اتركي العجينة على البشرة وعلى الرقبة حتى تجف.

وبعد عملية الجفاف قومي بغسل الوجه عدة مرات بالماء الدافئ.

قومي بتكرار هذه العملية كل يوم لمدة أسوع على الأقل وستلاحظين الفرق. وصفة اليقطين وصفة اليقطين المكونات: معلقة من العسل.

معلقتين من اليقطين.

معلقة من الحليب. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير اليقطين من خلال تقطيع جميع ثمار اليقطين لبعض من القطع الصغيرة.

ثم قومي بعدها بغلي هذه القطع الصغيرة.

يتم بعدها مزج جميع هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ضعي بعض من الخليط على الوجه واتركيه فترة من الزمن وليكن حوالي ربع ساعة تقريباً.

وعند جفاف هذا الخليط على الوجه قومي بغسل الوجه جيداً ببعض من الماء الدافئ.

يجب القيام بتكرار هذه العملية عدة مرات في الأسبوع وليكن مرتين على الأقل.

ومن الممكن أن تقومي باستبدال الألبان ببعض من ماء الورد.

كما يمكن أتستبدليها ببعض من جل الصبار. خلطة الحليب والخيار خلطة الحليب والخيار المكونات: 2 ملعقة من بودرة جونسون الأطفال.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الحليب.

نصف كوب من عصير الخيار.

2 ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الدقيق الأبيض. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء عميق.

نضع الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.

نشطف الوجه بالماء الذافي ثم البارد لغلق المسامات.

تكرر هذه الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع. تسعي جميع السيدات إلي تبييض وتنقية الوجه لأن هذا يدل علي جمال المرأة ويعد من صفاتها التي تتميز بها، ففي بعض الأحيان يتغير لون الوجه بسبب التعرض لأشعة الشمس، أو وجود جفاف بالبشرة أو عدم اتباع نظام صحي غذائي أو يتغير نتيجة الإجهاد والتعب والتلوث البيئي، وأيضا استخدام المواد التجميلية التي تعمل علي تفتيح البشرة قد تتلف البشرة وتغير لونها. الوسوم

وصفة تبييض وتنقية الوجه هناك أكثر من وصفة طبيعية يمكننا من خلالها تبييض وتنقية الوجه، خصوصاً أننا نعلم جيداً أن النساء تعتبر من أكثر الناس التي تبحث عن هذه الوصفات حيث أنهم يهتمون بجمالهم بشكل كبير، لذلك يبحثون عن وصفات تجعل بشرتهم ناضرة، لذلك سنقوم بشرح بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تحفيز نمو الخلايا بالإضافة إلى أنها تجعلها نضرة وناعمة طوال الوقت. وصفة الشوفان وصفة الشوفان المكونات: معلقة من عصير الليمون الحامض.

معلقة من الكركم المطحون.

معلقة من الشوفان. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير وعاء عميق نظيف وضعي فيه جميع هذه المكونات.

اخلطي جميع هذه المكونات مع بعضها من أجل الحصول على عجينة متماسكة.

قومي بوضع هذه العجينة على الوجه لفترة من الزمن وليكن حوالي ربع ساعة تقريباً.

اتركي العجينة على البشرة وعلى الرقبة حتى تجف.

وبعد عملية الجفاف قومي بغسل الوجه عدة مرات بالماء الدافئ.

قومي بتكرار هذه العملية كل يوم لمدة أسوع على الأقل وستلاحظين الفرق. وصفة اليقطين وصفة اليقطين المكونات: معلقة من العسل.

معلقتين من اليقطين.

معلقة من الحليب. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير اليقطين من خلال تقطيع جميع ثمار اليقطين لبعض من القطع الصغيرة.

ثم قومي بعدها بغلي هذه القطع الصغيرة.

يتم بعدها مزج جميع هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ضعي بعض من الخليط على الوجه واتركيه فترة من الزمن وليكن حوالي ربع ساعة تقريباً.

وعند جفاف هذا الخليط على الوجه قومي بغسل الوجه جيداً ببعض من الماء الدافئ.

يجب القيام بتكرار هذه العملية عدة مرات في الأسبوع وليكن مرتين على الأقل.

ومن الممكن أن تقومي باستبدال الألبان ببعض من ماء الورد.

كما يمكن أتستبدليها ببعض من جل الصبار. خلطة الحليب والخيار خلطة الحليب والخيار المكونات: 2 ملعقة من بودرة جونسون الأطفال.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الحليب.

نصف كوب من عصير الخيار.

2 ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الدقيق الأبيض. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء عميق.

نضع الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.

نشطف الوجه بالماء الذافي ثم البارد لغلق المسامات.

تكرر هذه الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع. تسعي جميع السيدات إلي تبييض وتنقية الوجه لأن هذا يدل علي جمال المرأة ويعد من صفاتها التي تتميز بها، ففي بعض الأحيان يتغير لون الوجه بسبب التعرض لأشعة الشمس، أو وجود جفاف بالبشرة أو عدم اتباع نظام صحي غذائي أو يتغير نتيجة الإجهاد والتعب والتلوث البيئي، وأيضا استخدام المواد التجميلية التي تعمل علي تفتيح البشرة قد تتلف البشرة وتغير لونها.

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