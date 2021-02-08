وداعا للشعر الجاف والخشن ماسك سحري لحل مشاكل الشعر مجرب وفعال 100%

توجد مشاكل عديدة للشعر منها تقصف الشعر وتساقط الشعر وغيرها الكثير مثل مشكلة الشعر الهايش والخشن، لذلك لابد من العناية والاهتمام بالشعر للحصول علي شعر ناعم وجذاب ومن أهم الطرق اللازمة للعناية بالشعر هي؛ يجب عند غسل الشعر بالشامبو لا بد من تركيز الشامبو علي فروة الرأس بدل من تركيزه علي الشعر، ويجب غسل الشعر بطريقة مستمرة أو متكررة وخاصة إذا كان الشعر به مشكلة الجفاف.

ولكن عندما يتم غسله مرة واحدة يوميا إذا كانت فروة الرأس دهنية، وعند غسل الشعر لا بد من استخدام مرطب للشعر لترطيبه وهذا يساعد علي تقوية الشعر وتألقه ويعالج الشعر التالف، ويجب استخدام الشامبو الذي يختص بكل مشكلة من مشكلات الشعر مثلا إذا وجدت مشكلة تساقط الشعر فلا بد من استخدام الشامبو المخصص لعلاج تساقط الشعر.

علاج جميع مشاكل الشعر

وتوجد عدة وصفات جميعها متوافرة في أي منزل يمكن استخدامها لعلاج جميع مشكلات الشعر، ومن أهم هذه الوصفات هي:

صفار البيض وزيت الزيتون؛ فهذا يعالج الشعر التالف وذلك باستخدام طبق ونضع فيه صفار بيضه واحدة ويتم خفقها جيدا، وفي البداية لا بد من دهن الشعر بزيت الزيتون وبعد ذلك نقوم بتدليك الشعر بصفار البيض وذلك من أطراف الشعر حتي الوصول إلي الأعلي، ونتركه لمدة عشر دقائق تقريبا، ويتم غسل الشعر جيدا بالشامبو وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الشهر. المايونيز؛ وهذا يستخدم لمعالجة الشعر الجاف وذلك من خلال وضع المايونيز علي الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو. الليمون؛ وذلك باستخدام نصف كوب من عصير الليمون وكوب من الماء، ويتم خلطهم جيدا ونضع هذا الخليط علي الشعر وبعد ذلك يتم غسله جيدا باستخدام الشامبو. يمكن استخدام بعض الأعشاب الطبيعية التي يتم استخدامها في علاج الكثير من مشاكل الشعر.

نصائح للشعر

توجد أيضا الكثير من النصائح التي يجب إتباعها عند الاهتمام بالشعر، ومن أهمها هي؛ يجب قص أطراف الشعر بانتظام وذلك كل شهرين تقريبا واحيانا يوجد بعض الناس يقصون شعرهم كل ستة أسابيع، وأيضا عدم استخدام الفرشاة كثيرا لأن السبب في تكسير الشعر هو التمشيط الكثير، ويجب ربط الشعر بشكل مريح جدا ليمنع تقصفه وتساقطه.

يمكن من خلال تلك الخلطات الطبيعية المرفقة أعلاه علاج جميع مشاكل الشعر مثل جفاف الشعر والتساقط الخشونة وكل ما يتعلق بالشعر، فهو يعتبر جمال المرأة الحقيقي لذلك تطمح جميع السيدات والفتيات بالحصول على شعر ناعم طويل وقوي وخالي من القشرة والتلف، كل ما عليكي تجربة تلك الخلطات والاستمرار عليها للحصول على أفضل النتائج.

يوجد للشعر مشاكل كثيرة لا بد من علاجها والتخلص منها ومن المشاكل التي توجد بالشعر مشكلة الشعر الخشن أو المجعد، ومشكلة الشعر الخفيف والشعر الهايش والمتقصف ومشكلة الشعر الأبيض، ولكن من أهم واكبر المشكلات الخاصة بالشعر هي مشكلة تساقط الشعر، وقد انتشرت هذه المشكلة بين الناس في زمنا هذا بطريقة كبيرة، ولعلاج مشاكل الشعر يمكن استخدام الحلبة فنقوم بخلط ملعقة كبيرة من الحلبة مع كوب من الماء، ويتم خلطهم جيدا باستخدام الخلاط ونضع علي هذا الخليط كمية قليلة من زيت الزيتون، ونضعه علي الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر جيدا بالماء ويجب استخدام الشامبو للتخلص من رائحة الحلبة.