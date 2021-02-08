احلي طريقة عمل البيتزا المقلية بطعم مدقتهوش قبل كده ألذ واسرع بيتزا

تعد البيتزا من أسهل وأسرع الأكلات التي يفضلها نخبة كبيرة من الأشخاص الصغار والكبار ولكن طريقة تحضير البيتزا مختلفة ومتنوعة، وواحدة من هذه الطرق هي البيتزا المقلية ويتم عمل البيتزا المقلية بطريقة سهلة وبسيطة جدا والمكونات توجد في كل مطبخ، ويمكن للأم أن تقوم بتجهيز البيتزا المقلية بهذه الطريقة في وقت قليل بسرعة فائقة والحصول على مذاق فريد من نوعه ومتميز. أفضل طريقة عمل البيتزا المقلية أفضل طريقة عمل البيتزا المقلية المكونات: كوبان ونصف من الطحين.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة من الملح وملعقة من الخميرة الفورية الناعمة. الحشو: نصف كوب من الجبن من الموزريلا.

صلصة البيتزا.

اللحم المفروم المطبوخ.

ربع كوب من الزيتون الأسود المقطع شرائح

جبن شيدر مبشور.

مشروم مقطع شرائح.

الزيت للقلب. طريقة تحضير البيتزا المقلية نقوم أولا بتحضير عجينة البيتزا وهي عبارة عن وضع كوبان من الطحين وملح وخميرة وسكر وزيت في وعاء الخلاط، ثم نقوم بتثبيت مضرب العجين مع التشغيل على سرعة متوسطة إتمام تشكيل العجينة .

وإذا وجدنا أن العجينة مازالت طرية نقوم بوضع باقي الطحين، والعجين ببطء لمدة خمس دقائق.

نقوم بعدها بوضع العجينة في وعاء عميق مدهون بالزيت مع دهن سطح العجينة بالقليل من الزيت، ونغطي العجينة بورق النايلون لمدة ساعة حتى يتضاعف حجم العجينة

تقسم العجينة بعد ذلك إلي 12 قطعة، ونقوم بتشكيلها إلى كرات.

نقوم بفرد الكرات إلى أقراص دائرية، على سطح مرشوش بالطحين.

نقوم بتوزيع صلصة البيتزا بملعقة عريضة بلاستيكية على الأقراص دون الحواف.

نقوم بتوزيع الجبن واللحم المفروم والزيتون والمشروع كذلك.

نضع الأقراص الأخري فوقها ونقوم بغلق الحواف جيدا مع الضغط على الأقراص تتماسك ولا يخرج الحشو أثناء القلي.

ويتم قليها بالزيت بعد ذلك في المقلاة. طريقة تحضير البيتزا المقلية من المعروف أن البيتزا من احلي الأكلات الشهية في مستوى العالم، وخاصة إيطاليا وكثيرا من الناس يحبونها وخاصة الأطفال، ولكي نقوم بعمل البيتزا المقلية بدون لحمة، في البداية نقوم بأحضار اناء به اثنان ونصف كوب من الدقيق، وكوب من الماء الدافئ، ومعلقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ومعلقتان صغيرتان من السكر، ورشه من الملح، ومعلقتين صغيرتان من الخميرة الفورية، ثم نقوم بعجن هذه المكونات الجافة أولاً ثم نضع السوائل ونقوم بعجنها جيداً حتي تتماسك العجينة وبعد ذلك نتركها لمدة ساعة لكي تختمر، وبعد ذلك يجب علينا أن نقطع العجينة علي هيئة كرات ونتركها لمدة عشر دقائق ونقوم بفرد العجينة ثم نضع عليها الصلصة والفلفل الأخضر شرائح والطماطم شرائح َالزيتون الأسود والجبنة الموتزريلا والشيدر والرومي. الوسوم

تعد البيتزا من أسهل وأسرع الأكلات التي يفضلها نخبة كبيرة من الأشخاص الصغار والكبار ولكن طريقة تحضير البيتزا مختلفة ومتنوعة، وواحدة من هذه الطرق هي البيتزا المقلية ويتم عمل البيتزا المقلية بطريقة سهلة وبسيطة جدا والمكونات توجد في كل مطبخ، ويمكن للأم أن تقوم بتجهيز البيتزا المقلية بهذه الطريقة في وقت قليل بسرعة فائقة والحصول على مذاق فريد من نوعه ومتميز. أفضل طريقة عمل البيتزا المقلية أفضل طريقة عمل البيتزا المقلية المكونات: كوبان ونصف من الطحين.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة من الملح وملعقة من الخميرة الفورية الناعمة. الحشو: نصف كوب من الجبن من الموزريلا.

صلصة البيتزا.

اللحم المفروم المطبوخ.

ربع كوب من الزيتون الأسود المقطع شرائح

جبن شيدر مبشور.

مشروم مقطع شرائح.

الزيت للقلب. طريقة تحضير البيتزا المقلية نقوم أولا بتحضير عجينة البيتزا وهي عبارة عن وضع كوبان من الطحين وملح وخميرة وسكر وزيت في وعاء الخلاط، ثم نقوم بتثبيت مضرب العجين مع التشغيل على سرعة متوسطة إتمام تشكيل العجينة .

وإذا وجدنا أن العجينة مازالت طرية نقوم بوضع باقي الطحين، والعجين ببطء لمدة خمس دقائق.

نقوم بعدها بوضع العجينة في وعاء عميق مدهون بالزيت مع دهن سطح العجينة بالقليل من الزيت، ونغطي العجينة بورق النايلون لمدة ساعة حتى يتضاعف حجم العجينة

تقسم العجينة بعد ذلك إلي 12 قطعة، ونقوم بتشكيلها إلى كرات.

نقوم بفرد الكرات إلى أقراص دائرية، على سطح مرشوش بالطحين.

نقوم بتوزيع صلصة البيتزا بملعقة عريضة بلاستيكية على الأقراص دون الحواف.

نقوم بتوزيع الجبن واللحم المفروم والزيتون والمشروع كذلك.

نضع الأقراص الأخري فوقها ونقوم بغلق الحواف جيدا مع الضغط على الأقراص تتماسك ولا يخرج الحشو أثناء القلي.

ويتم قليها بالزيت بعد ذلك في المقلاة. طريقة تحضير البيتزا المقلية من المعروف أن البيتزا من احلي الأكلات الشهية في مستوى العالم، وخاصة إيطاليا وكثيرا من الناس يحبونها وخاصة الأطفال، ولكي نقوم بعمل البيتزا المقلية بدون لحمة، في البداية نقوم بأحضار اناء به اثنان ونصف كوب من الدقيق، وكوب من الماء الدافئ، ومعلقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ومعلقتان صغيرتان من السكر، ورشه من الملح، ومعلقتين صغيرتان من الخميرة الفورية، ثم نقوم بعجن هذه المكونات الجافة أولاً ثم نضع السوائل ونقوم بعجنها جيداً حتي تتماسك العجينة وبعد ذلك نتركها لمدة ساعة لكي تختمر، وبعد ذلك يجب علينا أن نقطع العجينة علي هيئة كرات ونتركها لمدة عشر دقائق ونقوم بفرد العجينة ثم نضع عليها الصلصة والفلفل الأخضر شرائح والطماطم شرائح َالزيتون الأسود والجبنة الموتزريلا والشيدر والرومي.

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