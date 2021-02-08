مفيش ألذ ولا اطعم من كده طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية اعمليها ومش هتندمي

الفراخ من الأكلات اللذيذة والخفيفة في نفس الوقت، فنجد أن الفراخ تدخل من ضمن مكونات أكلات متعددة، بالإضافة إلى أن لها قيمة غذائية عالية، كما ينصح بها دكاترة التغذية لأنها ذات سعرات حرارية منخفضة، لذلك سوف نقدم لكي سيدتي طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بالفحم بأسهل طريقة. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ كفتة الفراخ المشوية اللذيذة والخفيفة بمكونات بسيطة وسهلة وهي:- المكوّنات صدور فراخ.

ربع كيلو بصل مكعبات.

5 فصوص من الثوم المفروم.

ربع حزمة من البقدونس المقطع.

رشة من الكزبرة الناشفة المطحونة.

ربع معلقة كبيرة من الشطة الناعمة على حسب الرغبة.

ربع معلقة كبيرة ملح.

ربع معلقة كبيرة فلفل أسود ناعم.

ربع كوب من البقسماط المطحون ناعم.

ربع معلقة كبيرة بهارات فراخ.

فحم مخصص للطعام. طريقة تحضير كفتة الفراخ نحضر مفرمة اللحمة ونضع بها صدور الفراخ و البصل المكعبات والثوم ونفرك جيداً، ومن ثم نضيف البقدونس والكزبرة الناشفة المطحونة وربع معلقة كبيرة ملح وربع معلقة كبيرة فلفل أسود ناعم ونخلطهم جيداً.

نضيف ربع كوب من البقسماط المطحون ناعم على الخليط السابق ونخلطهم جيداً.

نترك الخليط السابق في الثلاجة لمدة ربع ساعة على الأقل.

نقوم بتشكيل كفتة الفراخ على حسب الرغبة سواء على أسياخ أو أعواد الشيش طاووق.

نحضر مقلاة ونضعها على نار عالية ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت حتى يتم تسخين المقلاة جيداً، ونضع فوقها الكفتة.

نقوم بتقليب الكفتة على الوجهين حتى نحصل على اللون المرغوب حتى تمام النضج.

نحضر الفحم ونضعه على النار حتى يشتغل، بعد ذلك نضعه على كفتة الفراخ ونقوم بتغطيته لمدة 5 دقائق.

نقدم الكفتة على طبق به القليل من البقدونس المفروم ناعم وبجانب سلطة طحينة وعيش بالردة. طريقة تحضير كفتة الفراخ كفتة الفراخ تعد من الاكلات المميزة والتي لا يعرفها الكثير من الناس ولكن عند عمل هذه الأكلة لا يستطيع الناس الاستغناء عنها، فإن الأطفال يحبونها أكثر من كفتة اللحمة وغير ذلك فقد يوجد في هذه الأكلة قيمة غذائية مرتفعة تفيد صحة الإنسان نظرا لاحتوائها علي كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية، فأكثر ما يميزها هي التوابل الخاصة بالفراخ فتحتوي علي رائحة وطعم لا يقاوم، ولنجاح كفتة الفراخ يجب عند عجنها جيدا نقوم بتركها في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر، لأن هذا الوقت يجعل عجينة الكفتة متماسكة أكثر وخاصة عند وضعها علي الاسياخ. الوسوم

الفراخ من الأكلات اللذيذة والخفيفة في نفس الوقت، فنجد أن الفراخ تدخل من ضمن مكونات أكلات متعددة، بالإضافة إلى أن لها قيمة غذائية عالية، كما ينصح بها دكاترة التغذية لأنها ذات سعرات حرارية منخفضة، لذلك سوف نقدم لكي سيدتي طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بالفحم بأسهل طريقة. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ كفتة الفراخ المشوية اللذيذة والخفيفة بمكونات بسيطة وسهلة وهي:- المكوّنات صدور فراخ.

ربع كيلو بصل مكعبات.

5 فصوص من الثوم المفروم.

ربع حزمة من البقدونس المقطع.

رشة من الكزبرة الناشفة المطحونة.

ربع معلقة كبيرة من الشطة الناعمة على حسب الرغبة.

ربع معلقة كبيرة ملح.

ربع معلقة كبيرة فلفل أسود ناعم.

ربع كوب من البقسماط المطحون ناعم.

ربع معلقة كبيرة بهارات فراخ.

فحم مخصص للطعام. طريقة تحضير كفتة الفراخ نحضر مفرمة اللحمة ونضع بها صدور الفراخ و البصل المكعبات والثوم ونفرك جيداً، ومن ثم نضيف البقدونس والكزبرة الناشفة المطحونة وربع معلقة كبيرة ملح وربع معلقة كبيرة فلفل أسود ناعم ونخلطهم جيداً.

نضيف ربع كوب من البقسماط المطحون ناعم على الخليط السابق ونخلطهم جيداً.

نترك الخليط السابق في الثلاجة لمدة ربع ساعة على الأقل.

نقوم بتشكيل كفتة الفراخ على حسب الرغبة سواء على أسياخ أو أعواد الشيش طاووق.

نحضر مقلاة ونضعها على نار عالية ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت حتى يتم تسخين المقلاة جيداً، ونضع فوقها الكفتة.

نقوم بتقليب الكفتة على الوجهين حتى نحصل على اللون المرغوب حتى تمام النضج.

نحضر الفحم ونضعه على النار حتى يشتغل، بعد ذلك نضعه على كفتة الفراخ ونقوم بتغطيته لمدة 5 دقائق.

نقدم الكفتة على طبق به القليل من البقدونس المفروم ناعم وبجانب سلطة طحينة وعيش بالردة. طريقة تحضير كفتة الفراخ كفتة الفراخ تعد من الاكلات المميزة والتي لا يعرفها الكثير من الناس ولكن عند عمل هذه الأكلة لا يستطيع الناس الاستغناء عنها، فإن الأطفال يحبونها أكثر من كفتة اللحمة وغير ذلك فقد يوجد في هذه الأكلة قيمة غذائية مرتفعة تفيد صحة الإنسان نظرا لاحتوائها علي كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية، فأكثر ما يميزها هي التوابل الخاصة بالفراخ فتحتوي علي رائحة وطعم لا يقاوم، ولنجاح كفتة الفراخ يجب عند عجنها جيدا نقوم بتركها في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر، لأن هذا الوقت يجعل عجينة الكفتة متماسكة أكثر وخاصة عند وضعها علي الاسياخ.

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