اطعم كباب حلة فراخ ممكن تدوقيه طريقة عمل كباب حلة بالفراخ شهي ولذيذ أطعم من المشوي

يعتبر كباب الحله من أشهى الأكلات والرئيسية في الدول العربية وخاصة مصر، فهي يتم طهيها بالكثير من الطرق المختلفة ومن أهم تلك الطرق كباب الحلة بالفراخ، فهي تعد من الأكلات اللذيذة والسهلة وفي نفس الوقت غير مكلفة، فطهيها لا يتطلب مكونات كثيرة، فهو يقدم بجانب الأرز الأبيض، أو الخبز البلدي.

طريقة عمل كباب حلة بالفراخ

بمكونات منزلية بسيطة حضري وصفة كباب الحلة بالفراخ كالتالي:-

المكوّنات

نصف كيلو صدور فراخ.

2 فص ثوم مهروس ناعم.

2 حبة بصل مكعبات.

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

فلفل ألوان شرائح.

2 معلقة صغيرة من خل الأبيض.

2 حبة طماطم صغيرة مكعبات.

معلقة صغيرة سمن بلدي أو زبدة.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة بهارات فراخ.

فحم.

نحضر صدور الفراخ و نقوم بنقعها في محلول مائي مكون من ملح وخل ونتركه لمدة ربع ساعة على الأقل.

نقوم بتقطيع الفراخ إلى مكعبات صغيرة ونتركها جانباً.

نحضر قدر ونضعه على نار عالية، نضيف الفراخ المكعبات ونقوم بتشويحها جيداً، ومن ثم نضيف الزيت والسمن ونضع فوقهم البصل المكعبات، ونقوم بتقليبه جيداً حتى يصبح لونه ذهبي.

نضيف الثوم المفروم ناعم على البصل ونقلبهم، نضيف الطماطم المكعبات.

نضيف الفلفل الألوان ورشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ وتقبلهم جيداً حتى تمام النضج.

للحصول على رائحه مميزة لكباب الحلة بالفراخ، نقوم بوضع قطعة من الفحم على النار حتى تشتغل، ومن ثم نحضر ورق من الألومنيوم ونضع فوقه الفحم المشتعل ونضعه في منتصف حلة الكباب، ونصف فوقها قطرات من الزيت النباتي ونقوم بالتغطية لمدة خمس دقائق.

نقوم بتقديم كباب الحلة في طبق بجانب سلطة خضراء.

طريقة تحضير كباب حلة بالفراخ

من عشاق وجبة كباب الحلة بالفراخ الشعب المصري حيث تكون هذه الأكلة أكثر شهرة في جمهورية مصر العربية، وتتميز بطعمها المميز وتعتمد علي توابلها الخاصة لعمل كباب الحلة، فإن هذه الوصفة تكون أفضل من وصفة كباب الحلة باللحمة لأن طعم الفراخ اجمل ولذيذ ولا يقاوم من قبل جميع الناس، وتتميز بسهولتها في طريقة تحضيرها ولا تحتاج إلي مكونات كثيرة وصعبة فإن من أهم مكوناتها البصل والثوم والطماطم وبعض البهارات الخاصة بها والملح والفلفل الأسود ويكون حجم الفراخ علي شكل مكعبات متوسطة الحجم وهذا علي حسب الرغبة ومن خلال هذه المكونات يتم تقديم ألذ طريقة لعمل كباب الحلة بالفراخ.

من الأطباق المحببة والمفضلة لدي الناس هو طبق كباب الحلة بالفراخ فيكون هذا الطبق أفضل من طريقة عمل كباب الحلة باللحمة، لأن طعم الفراخ ألذ واحلي من طعم اللحم وتكون الفراخ أيضا جذابة لدي معظم الناس وخاصة الأطفال، وعند تحضير هذه الوصفة فإنها تتميز برائحة تجذب إليها الكثير من الناس، ففي هذه الوصفة توجد أبسط المكونات التي يمكن عملها بكل سهولة وبدون تعب، وعند تقديم هذه الأكلة نضيف بجانبها طبق من البطاطس المقلية و طبق سلطة و طبق أرز أو مكرونة بالإضافة إلي الخبز.