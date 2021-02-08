سواد 20 سنة هيروح في 5 دقائق ماسك تبييض وتنقية الوجه وازالة الرؤوس السوداء بسرعة

تعتبر البشرة النقية حلم كل الفتيات حيث يوجد لديهم صعوبة في تنظيف البشرة والحصول علي بشرة صافية خالية من الرؤوس السوداء ومن المسام، فكلا منهم يسبب ازعاج لدي الكثير من البنات لأن البنت بطبعها تريد بشرة مشرقة وجذابة وتلفت أنظار الجميع، وفي مقالنا هذا نتحدث عن البشرة الدهنية وعن كل ما بها من مشكلات تعاني منها كل فتاة تمتلك بشرة دهنية، فهذا النوع من البشرات يعانون أصحابها من وجود المسام واحيانا الرؤوس السوداء.

فيريدون التخلص من المسام وتكون المسامات محتوية علي بصيلات الشعر الذي يوجد تحتها غدد دهنية وتفرز هذه الغدد مادة زيتية وهذه المادة تساعد علي المحافظة علي البشرة وصحتها وأيضا ترطيبها، وقد يحدث أحيانا عوامل مختلفة وتسبب في زيادة إفراز هذه المادة في المسامات واضافة لتراكم خلايا الجلد الميت علي المسامات فعند التعرض للهواء فإنه يحدث تأكسد لهذه المواد ويجعل لونها اسود ويتم ظهورها علي شكل رؤوس سوداء، وتعد من أكبر المشاكل التي تواجه أي فتاة يوجد بها رؤوس سوداء لأنها تؤثر علي شكل الوجه وأنها تقلل من جمال الوجه.

خلطة تبييض وتنقية الوجه وازالة الرؤوس السوداء

ولكي نمنع ظهور الرؤوس السوداء لا بد من إزالة المكياج وتنظيف البشرة جيدا وترطيبها وعدم لمس الرؤوس السوداء، ويتم تقشير البشرة بانتظام وعند ممارسة الإنسان للرياضة فيحدث تعرق فيجب الاستحمام مباشرة بعد التعرق، ويجب شرب الماء بكمية كبيرة ولا بد من اتباع نظام غذائي صحي وسليم. المكون المفيد للبشرة الدهنية ويساعد علي التخلص من المسامات والرؤوس السوداء.

عسل نحل.

نضع كمية مناسبة من العسل في طبق.

ثم يتم وضع العسل علي البشرة ونتركه لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.

طريقة تحضير خلطة تبييض وتنقية