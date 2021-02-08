الوصفة المعجزه لتنعيم وترطيب الشعر وتغذيته من الجذور الى الاطراف وتطويله فى اسبوع

تغذيه الشعر من الجذور حتى الاطراف طبيعياً تغذيه الشعر من الجذور حتى الاطراف من أهم الأشياء التي يجب أن تهتم بها الفتيات، فالشعر هو سر جمال كل أنثى محبة للحياة وتحب أن ظهر دائماً بمظهر جذاب وأنيق، كما أن الشعر التالف يعطي المرأة مظهر غير لائق وهذا يجعلها تذهب كثيراً لمصففي الشعر حتى يقوم بفرده وتحسين مظهره وليس معالجته، فاعتني بشعر بالطرق الطبيعية حتى يصبح مغذي بعمق.

تحتوي المكونات الطبيعية على عناصر مفيدة جداً لفروة الرأس والشعر، كما أن الشعر يحتاج لها تعويضاً عما يفتقده ومن أهمها التالي:

يعتبر من أهم الطرق الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لتغذية الشعر بعمق شديد وجعله لامع وناعم وطويل، فقومي باستخدام حبة من الأفوكادو وقسميها لنصفين واستخرجي لبها ومن ثم يتم خلطها مع ملعقة كبيرة من العسل، يطبق الخليط على الشعر وتركيه لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

يحتوي كلا المكونين على عناصر طبيعية مهم جداً لتغذية الشعر ونموه بطريقة صحيحة وسليمة، فما عليكِ سوى أن تقومين بخلط 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر مع بيضتين، وبعد أن تخلطينهم جيداً قومي بتطبيق الخليط على الشعر ولفه على هيئة كعكة وتغطيه بالنايلون وتركه لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم شطف الشعر بالماء البارد والشامبو.

يعد واحد من أبرز الزيوت الطبيعية الهامة جداً لتغذية الشعر وإطالته وكثافته كما أنه يعالج الكثير من مشكلاته، فقومي بتدفئة ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند ليكون فاتر فقط وابدئي في تدليك فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف ومن ثم يتم تغطيته بغطاء الاستحمام ويترك لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.