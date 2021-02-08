لن تصدقى طول رموشك فى 3 أيام اقوى خلطة لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بمكون واحد

وصفات طبيعية لتكثيف الرموش والحواجب الرموش والحواجب السر الخفي وراء جمال الوجه فأول ما يلفت الأنظار في وجه المرأة هو رموشها الطويلة والكثيفة وحاجبيها الكثيفتين، وهذا يجعل كثير من الفتيات تلجأ إلى استخدام الرموش الصناعية ورسم الحواجب بمستحضرات التجميل حتى تظهر أجمل، ولكن ما رأيك إذا اكتشفتي حل مشكلتك بنفسك وقومتي باستخدامه بانتظام حتى تحصلين على رموش وحواجب كثيفة وجذابة.

إذا كنت تعانين من فراغات الحواجب أو عدم إطالة الرموش فأنت بحاجة إلى مكونات طبيعية مجربة ومضمونة تمنحك نتائج عظيمة ومنها التالي:

يعد زيت الخروع من أهم انواع الزيوت الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها لتطويل الشعر وتكثيفه بوجه عام، لذا تكون من أنسب المكونات التي يمكن أن تستخدميها لتكثيف الرموش والحواجب، فقومي باستخدام فرشاة مسكارا قديمة ونظيفة واغمريها في قليل من زيت الخروع وابدئي في تمشيط الحواجب والرموش بها وتركيه عليهم طول الليل وفي الصباح قومي بغسيل الوجه أو بإزالة زيت الخروع باستخدام مناديل المكياج، كما من الممكن أن تضيفي على زيت الخروع زيت فيتامين E حتى يعطيك نتائج أكثر فاعلية.

من المواد المفيدة جداً ولها دور مهم وفعال على تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها لكون يحتوي على عناصر طبيعية تعمل على تطويل وتكثيف الرموش والحواجب، فقومي بوضع كمية مناسبة من الفازلين على الحواجب والرموش وفركيهم جيداً لمدة 5 دقائق بلطف ومن ثم يتم تركه طول الليل واشطفيه في الصباح بالماء الفاتر والصابون ويكون من الأفضل غذا قومتي باستخدام الفازلين لتكيف وتطويل الرموش والحواجب كل يوم حتى أن تحصلين على افضل النتائج.

يعتقد البعض أن الشاي الأخضر يستخدم لخسارة الوزن فقط ولكن له العديد من الاستخدامات منها تكثيف الرموش والحواجب، فقومي بغمر قطعة نظيفة من القطن في الشاي الأخضر وطبقيها على الرموش والحواجب واتركيها لمدة 5 دقائق ومن ثم يتم شطفهم بالماء الفاتر.