10 طرق بسيطة للبس قطع الملابس الموجودة في دولابك بشكل جديد وعصري

الموضة بتتغير بسرعة جدا وممكن كتير مننا مش بيلحق يواكب كل جديد ، سواء بسبب الوقت او الميزانية ، وفي نفس الوقت لو فضلتي تلبسي القطع القديمة اللي عندك هتبقي مش ماشية على الموضة وهيبان اللوك بتاعك قديم ، عشان كده النهاردة هنقولك 10 طرق للبس القطع القديمة بشكل عصري.
طرق للبس القطع القديمة بشكل عصري:
1- الجاكيت القصير:
الجاكيت القصير الخفيف من الستايلات اللي موضتها قدمت ، ولكن ما زال ممكن يبقى قطعة شكلها حلو في اللبس لو لبستيه في لوك طبقات ، من خلال لبسه تحت جاكيت طويل او بالطو.
2- الفساتين اللي موضتها قدمت:
لو عندك في الدولاب فستان موضته قدمت ومش عارفة تلبسيه ، تقدري تجددي في طريقة تلبسه وتلبسي فوقيه سويتر Oversized او كارديجان كبير، ده يعتبر من الطرق الموضة وبيطلع حلو جدا على الفساتين متوسطة الطول.
3- الاساور الباندورا:
من كام سنة فاتوا كانت ستايل الاساور الباندورا موضة جدا ، ولكن في الوقت الحالي مابقتش موضة زي زمان ، لكن تقدري تستفادي منهم بطريقة تانية ، انك تاخدي الحاجات اللي في الاسورة تحطيها في سلسلة والبسيها مرة تانية.
4- الياقة رقبة السلحفة الخفيفة:
ياقة رقبة السلحفة الخفيفة موضتها قدمت شوية في الوقت الحالي ، ولكن عشان تقدري تلبسيها بشكل عصري وعلى الموضة ممكن تغيري في طريقة لبسها بانك تدخليها في لوك طبقات ، تقدري حتى انك تلبسي فوقيها فستان صيفي ، هتعملي لوك مناسب للشتا ويدفي وفي نفس الوقت ستايلش.
5- القمصان الضيقة:
القمصان الضيقة مش موضة في 2021 ، ولكن تقدري تلبسيها كطبقة تانية ، وممكن تلبسيها تحت سويتر او سويت شيرت من النوع التقيل ، ودي من الطرق اللي تقدري تعملي بيها لوك طبقات من قطع الملابس الموجودة عندك في الدولاب ، خلي ياقة القميض ظاهرة من تحت السويتر او السويت شيرت وممكن تبيني الجزء اللي تحت من القميص.
6- الجاكيت الضيق:
الجواكيت الصغيرة او الضيقة مابقتش موضة ، والاتجاه الشائع دلوقتي هو موضة الجاكيت ال oversized ، ومع ذلك تقدري انك تلبسي الجاكيت الضيق بطريقة عصرية بانك تضيفي له حزام ، وتشمري الاكمام بتاعته.
7- الجاكيت الجينز بموديل قديم:
بالظبط زي الجاكيت العادي كمان الجاكيت الجينز الموضة فيه دلوقتي هو ال oversized ، ولكن تقدري برضه تلبسي الجاكيت الجينز القديم او الصغير بانك تلبسيه تحت قطعة تانية ، والجاكيت الجبنز بيطلع حلو جدا مع الجاكيت القصير, والبالطو التقليدي, والبالطو الفرو.
8- الجينز السكيني:
الجينز السكيني من اكتر ستايلات الجينز الشائعة جدا ، ولكن هي مش موضة زي السنين اللي فاتت ، بالاضافة انه مش بيناسب كل الاجسام ، ولكن بما ان كتير مننا عنده يمكن اكتر من قطعة جينز سكيني في الدولاب فنقدر نستفاد منها بطريقة تانية ، ممكن تلبسي فوقيه قطعة تانية واسعة ، وافضل اختيار هو انك تخفي الجينز السكيني تحت فستان واسع.
9- الاحذية اللي موضتها قدمت:
لو عندك شوز موضته قدمت ومش عارفة تلبسيه ، تقدري انك تنسقي معاه جينز برجل واسعة او بنطلون بلازو عشان تخفي موديل الشوز ، وفي نفس الوقت اللوك ده ليه فوايد تانية ليكي لانه هيبينك اطول وهيخلي الساقين تظهر بشكل اطول.
10- البالطو ال Trench القصير:
البالطو ال Trench مازال موضة ولكن الطول الموضة اكتر هو الميدي والماكسي او الطول اللي واصل لنص الساق ، وده السبب ان الطول القصير من الجاكيت ده مابقاش موضة ، ولكن تقدري تلبسيه بطريقة عصرية على جيبات وفساتين واسعة.
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