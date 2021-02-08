سواد 20 سنه سيزول فى دقائق مع اقوى كريم ساحر وفعال لتفتيح العانه والابط والركب بسرعه

كريم طبيعي لتبيض الوجه من اول استعمال هناك النساء التي تعاني من اسمرار البشرة وهذا يجعلها تقوم بالبحث عن طرق تساعدها على أن تحصل على بشرة ناصعة البياض، فابتعدي عن استخدام مستحضرات التجميل الضارة التي تؤدي إلى ظهور بقع البشرة الداكنة وحب الشباب الذي يترك أثره على الوجه، لذا قومي باستخدام المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة البشرة وجمالها ونضارتها.

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تمتلك عناصر طبيعية مفيدة جداً لصحة الجلد والبشرة وتحد من التلف تماماً ومن أهمها:

الكركم يحتوي على مجموعة من المواد العلاجية التي يتم استخدامها لمعالجة العديد من المشكلات الجلدية، ويتم استخدام الخليط كنوع من أنواع الكريمات الليلية التي تعمل على تفتيح البشرة فاستخدام خشب الصندل والزعفران يمنحوا البشرة الكثير من الفوائد ويتم استعماله كالتالي:

8 حبات من اللوز.

1 ملعقة صغيرة مسحوق كركم.

1 ملعقة صغيرة مسحوق خشب صندل.

5 قطرات عصير الليمون.

2/1 كوب زبادي.

4 فروع من الزعفران.

قومي بنقع اللوز في الليل حتى الصباح بالماء وفي الصباح قومي بتقشيرها ومن ثم يتم طحنها في كبة الخلاط لعمل عجينة ناعمة.

ومن ثم يتم إضافة الكركم والزبادي وعصير ومسحوق الصندل والزعفران واخلطيهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم.

قومي بوضع الخليط بعلبة محكمة الغلق وضعيها في الثلاجة وقومي باستخدامه بانتظام.

الليمون من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للجلد فهو يحتوي على حمض طبيعي للتخلص من خلايا الجلد الميت، كما أن العسل يعمل على تغذية البشرة وترطيبها واللبن يخفف الحموضة ويهدئ البشرة ويبردها.

قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من العسل ومن ثم يضاف ملعقة اللبن واخلطيهم مع بعضهم، قومي بوضع الخليط على الوجه بواسطة أطراف الأصابع مع عدم ملامسة العينين، ضعي الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق وبعدها يتم إزالة الخليط بقطعة من القماش المنقوع في الماء الفاتر.