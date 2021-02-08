بسكوت القهوة الشهى هش ولذيذ فى المنزل مثل الجاهز تماما سهل وسريع بمكونات بسيطه

طريقة عمل بسكوت القهوة بسكوت القهوة هو من أنواع البسكويت الشهي واللذيذ سهل التحضير ويتم استخدامه في كثير من دول العالم، فلا غنى عنه أبداً خاصة لعشاق القهوة، ويكون مناسب لجميع الأعمار فالبعض يعتقد أن القهوة التي يحتوي عليها البسكويت يمكنها أن تضر بصحة الأطفال، ولكن هذا اعتقاد غير صحيح فهو مناسب للأطفال ويمكنهم تناوله مع كوب من الحليب أو العصير.طريقة عمل بسكوت القهوة
يحتوي بسكويت القهوة على بعض من المقادير البسيطة جداً تتمثل فيما يلي:المقادير:
- 120 جرام دقيق.
- 25 جرام نشا ذرة.
- 8 جرام ماء ساخن.
- 12 جرام مسحوق كاكاو.
- 75 جرام زبدة غير مملحة.
- 70 جرام سكر ناعم.
- صفار بيضة.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء ضعي به الدقيق ومسحوق الكاكاو والنشا واخلطي المكونات مع بعضها ثم تركيه جانباً.
- ثم قومي بإحضار وعاء صغير الحجم قومي بفصل البياض عن الصفار واتركيه جانباً.
- وفي كوب ضيفي قهوة سريعة الذوبان وضيفي لها الماء الساخن واخلطي المكونات مع بعضها حتى أن تذوب.
- احضري وعاء أخر ضيفي له الزبدة وقلبيها حتى أن تصبح ناعمة بعدها يضاف السكر واخفقه مع الزبدة حتى أن تكون كريمة، بعدها يضاف صفار البيض ثم يتم إضافة القهوة المذابة ولكن تدريجياً.
- بعدها يضاف الدقيق والنشا والكاكاو وقلبي جيداً حتى أن تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
- قومي بعد ذلك بتشكيل العجينة على هيئة كرات بيضاوية بحيث أن يكون حجم كل كرة 8 جرام، ثم احضري صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة ورصي به كرات البسكويت وقومي بعمل شق بسيط عميق بها.
- ثم ادخليها إلى الثلاجة لمدة 50 دقيقة ومن بعدها يتم دخوله إلى الفريزر لمدة 25 دقيقة.
- ثم ادخليه إلى الفرن على درجة حرارة 140 درجة مئوية ولمدة 15 دقيقة، ثم يتم تقديمه وبالهناء والشفاء.
الوسوم
طريقة عمل بسكوت القهوة بسكوت القهوة هو من أنواع البسكويت الشهي واللذيذ سهل التحضير ويتم استخدامه في كثير من دول العالم، فلا غنى عنه أبداً خاصة لعشاق القهوة، ويكون مناسب لجميع الأعمار فالبعض يعتقد أن القهوة التي يحتوي عليها البسكويت يمكنها أن تضر بصحة الأطفال، ولكن هذا اعتقاد غير صحيح فهو مناسب للأطفال ويمكنهم تناوله مع كوب من الحليب أو العصير.طريقة عمل بسكوت القهوة
يحتوي بسكويت القهوة على بعض من المقادير البسيطة جداً تتمثل فيما يلي:المقادير:
- 120 جرام دقيق.
- 25 جرام نشا ذرة.
- 8 جرام ماء ساخن.
- 12 جرام مسحوق كاكاو.
- 75 جرام زبدة غير مملحة.
- 70 جرام سكر ناعم.
- صفار بيضة.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء ضعي به الدقيق ومسحوق الكاكاو والنشا واخلطي المكونات مع بعضها ثم تركيه جانباً.
- ثم قومي بإحضار وعاء صغير الحجم قومي بفصل البياض عن الصفار واتركيه جانباً.
- وفي كوب ضيفي قهوة سريعة الذوبان وضيفي لها الماء الساخن واخلطي المكونات مع بعضها حتى أن تذوب.
- احضري وعاء أخر ضيفي له الزبدة وقلبيها حتى أن تصبح ناعمة بعدها يضاف السكر واخفقه مع الزبدة حتى أن تكون كريمة، بعدها يضاف صفار البيض ثم يتم إضافة القهوة المذابة ولكن تدريجياً.
- بعدها يضاف الدقيق والنشا والكاكاو وقلبي جيداً حتى أن تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
- قومي بعد ذلك بتشكيل العجينة على هيئة كرات بيضاوية بحيث أن يكون حجم كل كرة 8 جرام، ثم احضري صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة ورصي به كرات البسكويت وقومي بعمل شق بسيط عميق بها.
- ثم ادخليها إلى الثلاجة لمدة 50 دقيقة ومن بعدها يتم دخوله إلى الفريزر لمدة 25 دقيقة.
- ثم ادخليه إلى الفرن على درجة حرارة 140 درجة مئوية ولمدة 15 دقيقة، ثم يتم تقديمه وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكوت القهوة الشهى هش ولذيذ فى المنزل مثل الجاهز تماما سهل وسريع بمكونات بسيطه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.