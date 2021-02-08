بسكوت القهوة الشهى هش ولذيذ فى المنزل مثل الجاهز تماما سهل وسريع بمكونات بسيطه

طريقة عمل بسكوت القهوة بسكوت القهوة هو من أنواع البسكويت الشهي واللذيذ سهل التحضير ويتم استخدامه في كثير من دول العالم، فلا غنى عنه أبداً خاصة لعشاق القهوة، ويكون مناسب لجميع الأعمار فالبعض يعتقد أن القهوة التي يحتوي عليها البسكويت يمكنها أن تضر بصحة الأطفال، ولكن هذا اعتقاد غير صحيح فهو مناسب للأطفال ويمكنهم تناوله مع كوب من الحليب أو العصير.

يحتوي بسكويت القهوة على بعض من المقادير البسيطة جداً تتمثل فيما يلي:

120 جرام دقيق.

25 جرام نشا ذرة.

8 جرام ماء ساخن.

12 جرام مسحوق كاكاو.

75 جرام زبدة غير مملحة.

70 جرام سكر ناعم.

صفار بيضة.

طريقة التحضير: