وصفة طبيعية بدون زيوت أو غسيل رشة واحدة قبل النوم يتوقف تساقط الشعر فوراً

تسعى كل الفتيات والنساء إلى الحصول على شعر طويل وكثيف خالي من المشاكل التي قد يتعرض لها الشعر، واكثر تلك المشاكل انتشارا هي مشكلة تساقط الشعر والشعر الخفيف، لذلك سوف نقدم إليكِ في موضوعنا اليوم عدة وصفات طبيعية خالية من الزيوت، يمكن استعمالها دون الحاجة لغسيل الشعر، وتقوم بعلاج تساقط الشعر بفاعلية شديدة، وكذلك تعمل على تكثيفه وتطويله والتخلص من قشرة فروة الرأس والحكة.

وصفات علاج تساقط الشعر بدون زيوت وصفة الزعتر لعلاج الشعر التالف والخفيف

تتكون الوصفة من مكونين فقط هما كوب من الزعتر، و5 أكواب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء للطهي ويُضاف إليه مقدار الزعتر والماء، ثم يُرفع الوعاء علي ناء متوسطة.

يُطبخ الزعتر لمدة خمس دقائق حتى يتم الغليان جيدا، بعد ذلك يُترك ليتخمر ويبرد لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم تصفيته للحصول على ماء الزعتر، ثم يتم وضع الماء في قنينة زجاجية.

يتم رش ماء الزعتر بواسطة بخاخ يوميا علي فروة الرأس ويتم التدليك بأطراف الأصابع، ثم يُترك الشعر ليجف تماما، ولا يتم غسل الشعر بعدها.

هذا المُغلي صالح لمدة أسبوع بعد ذلك اصنعي كمية جديدة.

وصفة البابونج لعلاج تساقط الشعر

تتكون الوصفة من ملعقتين كبيرتين من البابونج، ملعقتين كبيرتين من ورق السدر، ورق الغار بمقدار 6 أوراق، ملعقتين كبيرتين من إكليل الجبل، القليل من نجمة الأرض، ملعقتين كبيرتين من أوراق الريحان، ملعقتين كبيرتين من الزعتر بالاضافة إلى الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

يُحضر وعاء ويوضع به جميع مقادير المكونات السابق ذكرها ويتم تقليبها بشكل جيد.

يتم تحضير وعاء للطهي ويوضع به المزيج ثم يوضع مقدار ستة أكواب من الماء ثم يُرفع الوعاء على نار متوسطة حتى يتم غليان الخليط.

بعد ذلك يُترك المزيج ليبرد تماما ثم يتم تصفيته.

يوضع في بخاخ ويُستعمل بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم وبعد الشطفة الأخيرة بالماء.

يوضع على الشعر وهو مبلل ثم يُترك ليجف مع التدليك قليلا لفروة الرأس.

وصفة القهوة لتكثيف الشعر وعلاج التساقط

تتكون هذه الوصفة من ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة، وملعقة كبيرة من الشامبو الخاص بكِ ويفضل أن يكون من النوع الطبي.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار القهوة والشامبو ثم يتم التقليب جيدا حتي تمام التجانس.

يُبلل الشعر بالماء الدافئ ثم توضع الوصفة علي فروة الرأس.

يتم التدليك باستخدام أطراف الأصابع جيدا ثم يُترك لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك يُشطف الشعر بالماء جيدا , تتكرر هذه الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع.

تطويل الشعر ومنع تقصفه

يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E على أربعة اضعافها من زيت الزيتون البكر وملعقة كبيرة من زيت السمسم، يتم خلط جميع المقادير السابقة معاً في حمام مائي ساخن حتى تمام التجانس، ويوضع على شعر نظيف تماما لمدة 45 دقيقة ثم يتم غسل شعر، تلك الوصفة تعمل على تجديد بصيلات الشعر وتقويتها وبالتالي تمنع التقصف والتلف وتزيد من طول الشعر بسرعة.

وإذا كنت تريدين لشعرك زيادة طبيعية في الطول والكثافة بشكل مذهل ودون وضع أي شيء على شعرك، يمكنك اتباع تلك الطريقة السحرية في قص أطراف الشعر كل شهرين، وفي خلال 6 أشهر سوف يطول شعرك إلى أسفل منتصف ظهرك وتزداد كثافته بصورة ملحوظة للغاية، كما يمكنك استعمال هذا السائل السحري لمدة أسبوعين وسوف يتوقف شعرك عن التساقط وسوف يزداد معدل نموه بصورة كبيرة.