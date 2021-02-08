طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بدون حناء في المنزل بدون أي مواد كميائية

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر، تعشق كل امرأة التغيير في مظهرها كل فترة وذلك عن طريق تغير لون شعرها وقصته، لذلك فإن صبغ الشعر من العادات الرئيسة التي تقوم بها أي امرأة في العالم، وكما نعلم جميعاً أن جميع أنواع الصبغات لها ضرر ولو صغير على الشعر وهذا الضر يزداد كل ما زاد استخدام الصبغات، لذلك نقدم لكم اليوم طرق طبيعية بسيطة جداً لصبغ الشعر بأحد الألوان المميزة التي تحرص كل امرأة على تجربتها لفترة على شعرها، وهذا اللون هو اللون الأحمر الداكن الذي يعطي للوجه طلة مميزة ومختلفة.

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعياً في المنزل

من أسهل الطرق للحصول على اللون الأحمر في الشعر هو استخدام الكركديه، حيث يتم غلي نصف كوب من زهرات الكركديه في كوب كبير من الماء لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وبعد ذلك نترك خليط الكركديه جانباً حتى يبرد تماماً، بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط ونوزعه على كامل الشعر ونغطيه ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

وبعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر ونقوم بتجفيفه لنلاحظ ظهور اللون الأحمر في الشعر، يمكن إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون لخليط الكركديه قبل توزيعه على الشعر للحصول على لون أحمر أكثر وضوحاً في الشعر، ويمكن تطبيق هذه الطريقة مرة كل أسبوعين للحفاظ على ثبات اللون الأحمر في الشعر.

صبغ الشعر بالكركم

يمكن استخدام الحناء بأكثر من طريقة لصبغ الشعر باللون الأحمر، من هذه الطرق هو خلط كوب كبير من الحناء مع ملعقة كبيرة من الكركم وملعقة صغيرة من عصير الليمون وكوب من الماء الدافئ، وبعد أن يتجانس الخليط نضيف له ملعقة صغيرة من القهوة ونفس المقدار من زيت الزيتون ونعيد الخلط.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل، وبعد ذلك نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن أربع ساعات، ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر والبلسم، كذلك يمكن استخدام الحناء بطريقة أخرى يتم فيها خلط كوب من الحناء مع كوب من منقوع الكركديه مع عصير حبة من الليمون، وبعد ذلك نضيف ربع كوب من خل التفاح وملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون، وبعدها نترك الخليط السابق لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل استخدامه على الشعر، وبعدها نقوم بتوزيع الخليط على كامل الشعر ثم نتركه لمدة لا تقل عن أربع ساعات ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.