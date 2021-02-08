أقوى كريم من المنزل لتفتيح البشرة درجتين على الأقل في 5 دقائق فقط، هل تعانين من اسمرار البشرة وترسب الدهون في المسامات الداخلية للوجه بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية؟ أو ظهور البشرة بمظهر جاف مما يعرضها للتصبغات والتجاعيد بالنسبة لصاحبات البشرة الجافة وخاصة في فصل الشتاء؟، إليك سيدتي كريم بمكونات طبيعية من منزلك لتبييض البشرة في أقصى سرعة وتفتيح لون الوجه في 5 دقائق فقط وهو يناسب البشرة الجافة، يليه كريم آخر للبشرة الدهنية لتفتيح البشرة وإزالة الترسبات الدهنية الزائدة رائع بحق في إظهار نضارة البشرة ومنحها مظهر أبيض خالي من الشوائب وآثار البقع.

أقوى كريم من المنزل لتفتيح البشرة

قومي بتجهيز حبة واحدة من الطماطم، حبة واحدة من الخيار، ملعقة من زيت الزيتون البكر ويمكنك استبداله بزيت جوز الهند او زيت الورد، ملعقة كبيرة من مسحوق دقيق الحمص ويُمكنك استبداله بدقيق الشوفان، معلقتين من الزبادي الطبيعي، لتحضير الكريم يجب عليك تحضير عصير الخيار والطماطم أولا، يتم غسل حبة الطماطم ثم يتم بشرها ومن ثم تصفية مبشور الطماطم ليتم الحصول علي عصير الطماطم، ومن ناحية أخرى يتم تحضير حبة الخيار وغسلها جيدا ثم يتم بشرها وتصفية مبشور الخيار ليتم الحصول علي عصير الخيار.

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الخيار وأيضا مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم، ثم يضاف الي الوعاء مقدار زيت الزيتون أو الزيت المراد إضافته، ثم يتم أضافة مقدار كلا من دقيق الحمص والزبادي ثم يتم مزج المكونات مع بعضها بشكل جيد ليتم الحصول علي قوام كريمي متجانس، يُطبق الخليط علي بشرة نظيفة على الوجه وعلى الرقبة أيضا مع عمل مساج بلطف ثم يترك الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يتم إزالة الماسك باستخدام قطنة مبللة بماء دافئ ثم اغسلي الوجه مرة أخرى بالماء البارد ثم رشي التونر الخاص بك او ماء الورد ثم رطبي بعد ذلك.

خلطة طبيعية لتفتيح الوجه وتقليل التجاعيد

قومي بتجهيز ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو الذي يرطب البشرة ويقلل من التجاعيد، ملعقة كبيرة من دقيق الترمس (الترمس المطحون) لتوحيد لون الوجه ويمكنك استبداله بنشا الذرة، ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي لترطيب البشرة وتغذيتها، ملعقة كبيرة من دقيق الأرز (الأرز المطحون) وهو ذو مفعول رائع في تفتيح البشرة، بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من دقيق المخبوزات لتفتيح وشد البشرة وملء الخطوط الدقيقة بالوجه.

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كلا من دقيق الأرز ، نشاء الذرة، دقيق المخبوزات ثم يضاف الي الوعاء مقدار زيت اللوز الحلو والزبادي ،ويمكنك أيضا أضافة عسل النحل وعصير الليمون الحامض أو عصير البرتقال، ثم يتم خلط المكونات جيدا ليتم الحصول علي قوام كريمي. يطبق المزيج علي الوجه بعيدا عن منطقة العينين ثم يترك الماسك علي الوجه لمدة 25 دقيقة ،بعد ذلك يتم فرك الوجه بلطف لإزالة الماسك ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر.