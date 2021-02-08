كيك زبادي محشية بالبسكويت كيكة جديدة بشكل وطعم تحفة مش هتبطلي تعمليها

طريقة كيك زبادي المحشوة بسكويت من أسهل الحلويات اللذيذة والشهية التي تعد في الدول الأوربية الكبرى، فجرت العادة بصنع كيك زبادي عادي معتاد ولكننا اليوم جهزنا لكم حشوه تجعل منه كيك مميز له طعم خاص رائع لا مثيل له يمكن وتقديم الكيك بشكل وطعم جديد باحترافية لأطفالك وأسرتك وابهري بها أيضا ضيوفك بنوع جديد في عمل كيك زبادي المحشو بخلطة البسكويت والكريمة الجديدة فتابعوا معنا عمل كيك بالزبادي محشوه. مقادير كيك زبادي المحشوة بالبسكوت نحتاج إلى 2 علبة من الحليب. 3/4 كوب من الزيت النباتي. 3/4 كوب سكر أبيض ناعم. عدد 2 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا بودرة. عدد 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة. كوب وربع دقيق أبيض. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. مكونات حشو كيك الزبادي نصف باكت من بسكويت شاهي حجم كبير مكسر خشن. ملعقة صغيرة من قهوة سريعة ذوبان نسكافية. ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. ظرف من كريم كراميل. نصف كوب سكر بني. نصف أصبع زبدة مذابة. كوب من المكسرات على حسب رغبتك. طريقة عمل كيك زبادي بحشو بسكويت لخليط الكيك يضاف 2 علبة الحليب مع الزيت والسكر الناعم ويخفقوا معا حتى يذوب السكر تماما.

ثم يضاف البيض مع الفانيليا والحليب البودرة والدقيق والبيكنج باودر وتضاف كل المكونات مع بعضها ويخفق بالمضرب الكهربائي.

ثم يترك خليط الكيك جانبا لحين تجهيز الحشوه ضيفي البسكويت المقطع قطع صغيرة خشنة مع النسكافية والقرفة.

وعليهم الكريم كراميل والسكر والزبدة ويخلطوا معا مثل الرمل ويترك جانبا.

يدهن الصينية وتغلف بالدقيق ومن الأفضل أن لا تكثري من طبقة الدقيق حتى ما يكون غلاف، فضعي أولا طبقة من خليط الكيك.

ثم عليها طبقة أخرى من الحشوة ثم طبقة أخيرة من خليط الكيك وتدخل فرن ساخن على نار متوسطة حتى تنضج من تحت ويرتفع الخليط,

والأطراف تحمر قليلا أغلقي النار وشغلي الشواية من فوق إلى أن تنضج وتحمر الطبقة وتخرج من الفرن وتترك حتى تبرد.

للتزيين في الخلاط يتم وضع نصف علبة نستلة الكبيرة مع 4 حبات كيري مزجهم معا جيدا ثم صبهم على وجه الكيك كصوص.

بذلك يكون لديك كيك زبادي محشوه بالبسكويت وصوص الجبن. مقادير كيك زبادي المحشوة بالبسكوتمكونات حشو كيك الزباديطريقة عمل كيك زبادي بحشو بسكويت طريقة كيك كوكيز بحشو شوكولاته عدد 2 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب من السكر. نصف كوب من السكر البني. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. عدد 3 كوب دقيق فاخر. 200 جرام من الزبدة الغير مذابة بحرارة الغرفة. كوب ونصف من قطع الشوكولاته الصغيرة. مكونات حشو كيك الكوكيز كوب كبير من شوكولاته نوتيلا. أو أي نوع من الشوكولاته مذاب معها كريمة. طريقة تحضير كيك كوكيز بحشو شوكولاته يتم تسخين الفرن ووضع ورق زبدة في قالبين ويوضعوا جانبا لحين تحضير الكيك.

ثم يوضع البيض داخل وعاء ويتم خفقهم ويضاف لهم السكر ويخفقوا حتى يرتفع المزيج ويكون كريمي.

ثم يضاف الزبدة مع الخفق المستمر لكل المكونات مع بعضها البعض ثم ينخل الدقيق ويضاف عليه بيكربونات الصوديوم.

ونحرك المكونات بالملعقة ويضاف عليها قطع الشوكولاته ونعجن المزيج وتاكدي من توزيع قطع الشوكلاته بالعجين.

قسمي العجين إلى نصفين وأفرديها في قالب الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة وشغلي الشواية لمدة دقيقة حتى تأخذ الكيك لون ذهبي.

ثم ضعي شوكولاته ما بين طبقتين ونزين الوجه بالشوكولاته السائلة أو النوتيلا وبذلك يكون لديك كيك كوكيز طرية جاهزة للتقديم يمكن تقطيعها بعد أن تبرد تماما وتكون شوكولاته ذائب من داخل مقادير كيكة الزبادي بحشو القشطة كوب ونصف الكوب من دقيق الأبيض. نصف كوب من الزيت. ربع كوب من الماء. كوب من السكر. عبوة من الزبادي حجم كبير. عدد 2 بيض بحرارة الغرفة. عبوة من القشطة واحدة. عدد 3 ملاعق كبيرة من حليب بودرة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. لتزيين وجه كيك زبادي بالقشطة ربع كوب من السكر الخشن أو ناعم على حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة. طريقة كيك زبادي محشية بالقشطة بخلط كل مكونات ما عدا القشطة في وعاء خفق الكيك حتى تكون لديك عجينة لينة شبة سائلة.

ثم أدهني صينية الفرن بالزبدة والقليل من الدقيق ثم أسكبي عليها المزيج الخاص بالكيك.

اصنعي تجاويف داخل الكيك واسكبي القشطة داخلها واعيدي تسوية سطح الكيك مرة أخرى.

يرش على الوجه السكر والقرفة المطحونة ناعم، وسخني الفرن على حرارة 180 مئوية.

بعد أن يسخن تدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماما.

عندما تخرج من الفرن تقدم دافئة مع الشاي أو القهوة. طريقة كيك كوكيز بحشو شوكولاتهمكونات حشو كيك الكوكيزطريقة تحضير كيك كوكيز بحشو شوكولاتهمقادير كيكة الزبادي بحشو القشطةلتزيين وجه كيك زبادي بالقشطةطريقة كيك زبادي محشية بالقشطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك زبادي محشية بالبسكويت كيكة جديدة بشكل وطعم تحفة مش هتبطلي تعمليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.