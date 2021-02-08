طريقة عمل مربى البرتقال بخطوات سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات وبأقل تكلفة مثل الجاهز

تعد مربى البرتقال من الأكلات اللذيذة والشهية المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار. وتتميز بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على البرتقال الذي يحتوي على فيتامين سي (ج) الهام لصحة الإنسان، ويساعد في تقوية جهاز المناعة، وعلاج الكثير من الأمراض. وتتميز أيضا بسهولة تحضيرها، ومذاقها الرائع، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها لكي يتناولونها على الفطور مع الخبز أو على العشاء أو تستخدم في الكعك. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي ليمكنكم الاستماع بطعمها الرائع والطازج خاصة في موسم البرتقال.

مكونات مربى البرتقال

تتكون مربى البرتقال من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو برتقال.

بشر البرتقال.

نصف كيلو سكر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

القليل من الماء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير مربى البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولا نغسل البرتقال جيدا، ثم نبشر قشر البرتقال الجزء الأصفر فقط ونضعهم جانبا في إناء، ونترك الجزء الأبيض لأنه يسبب مرارة في مذاق المربى.

ثم نقشر البرتقال ونزيل القشرة البيضاء جيدا.

ثم نزيل البذور والألياف البيضاء الموجودة داخل البرتقال جيدا.

ثم نقطع البرتقال إلى شرائح رقيقة جدا، ثم إلى أجزاء صغيرة جدا.

ثم نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها البرتقال وبشر البرتقال والقليل من الماء بحيث يغطي الماء البرتقال فقط، ونقلب البرتقال من وقت لآخر إلى أن يستوي.

ثم نزيل الرغوة التي تظهر على الوجه باستمرار.

ثم نضيف السكر ونقلبهم جيدا، ثم نضيف عصير الليمون والهيل المطحون ونقلبهم جيدا.

ثم نقلب الخليط باستمرار حتى ينضج.