لقمة القاضي الزلابيا الخفيفة الهشة الموفرة بدون ما تشرب زيت

تعتبر لقمة القاضي التي كانت قديماً تقدم في بيوت القضاة، والتي تعتبر حلوى شرقية أصيلة بكل المقاييس، حيث يرجع أصلها لدول الشرق الأوسط وبالأخص مدينة بغداد بالعراق منذ القرن الثالث عشر وتناقلت عبر الأجيال لكل البلاد وأصبح يطلق عليها مسميات عديدة مثل “اللقيمات” أو “العوامة” أو “لقمة القاضى” أو “الزلابيا” وهى عبارة عن عجينة على شكل كرات صغيرة ذهبية وخفيفة وهشة وناشفة من الخارج وطرية من الداخل، وتشبه فى تكوينها “الدونات” الغربي، وتزيين لقمة القاضي بالعديد من الطرق فيمكن سقيها بالشريات، أو رش سكر مطحون عليها، أو تقديمها بصوص الشيكولاتة والفواكه كالفراولة والتوت، وفيما يلي أفضل وأسهل الطرق لعمل لقمة القاضي بطريقة تجعلها لا تشرب الزيت وبمكونات موجودة في كل بيت، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر المخصص للحلويات. كوبان من الماء الدافئ للعجن. ملعقتان من النشا الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نحضر منخل ضيق مخصص لتنقية الدقيق من الشوائب ونقوم بنخل الدقيق من خلاله. يضاف البيكنج باودر للدقيق وينخل معه ويقلب معه. تضاف نشا الذرة البيضاء للخليط بعد نخلها أيضاً وتقلب المكونات كلها حتى تتجانس. في إناء صغير تذاب الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ. يضاف لخليط الخميرة القليل من السكر وتقلب جيداً. تترك الخميرة جانباً حتى تتفاعل ويزداد حجمها. تصب الخميرة المتفاعلة على الدقيق ويقلب الدقيق ونبدأ العجن. تعجن الزلابيا بإضافة الماء الدافئ جزء بجزء مع استمرار العجن حتى تتداخل المكونات ونحصل على عجينة لينة ثقيلة القوام. تترك العجينة مغطاة بقماش من الصوف الثقيل في مكان دافئ لكي تتخمر ويزداد حجمها وتصبح جاهزة للقلي والتحمير. نحضر مقلاة عميقة لقلي الزلابيا بها. يوضع داخل المقلاة زيت غزير ويترك على نار هادئة جداً حتى يكون دافئ لكي يساعد على قوام الزلابيا الهش الخفيف. تقطع الزلابيا باستخدام ملعقة صغيرة أو باستخدام الآلة المخصصة لعمل لقمة القاضي. توضع الزلابيا في الزيت الدافئ وترفع على نار متوسطة حتى تتحمر وتنفش. تقلب لقمة القاضي في الزيت حتى تتحمر من جميع الجهات وتصبح ذهبية اللون وخفيفة. تخرج الزلابيا من الزيت بعد تصفيتها جيداً بمصفاة واسعة. تكرر تلك الخطوات حتى الانتهاء من كل كمية العجين. توضع الزلابيا في الشربات المعد مسبقاً وتقلب جيداً حتى تتشرب من العسل. تنشل لقمة القاضي من العسل وتوضع فى طبق التقديم أو تزين بالسكر المطحون حسب الرغبة.

كوب من الماء الفاتر. كوب من السكر الأبيض حبيبات. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. قرفة خشب لنكهة أفضل. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

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توضع جميع المكونات في إناء عميق، وترفع على نار متوسطة حتى يغلي الماء ويذوب السكر نهائياً، وتهدأ النار عليه حتى يثقل قوامه.