مكون سحري بديل الكيراتين لفرد الشعر المجعد خلال ساعة واحدة

مكون سحري لفرد الشعر المجعد، تحلم كل فتاة بالحصول على شعر ناعم ومفرود، حتى يسهل تسريحه بكل سهولة بعيداً عن الشعر المموج والمجعد، الذي يجدون صعوبة كبيرة عند تسريحه، حيث تلجأ العديد من السيدات الى استخدام أدوات التصفيف الحرارية والعلاجات الكيميائية والتي قد تساعد في فرد الشعر لفترات محدودة، والتي قد تؤثر بالسلب على الشعر مما تؤدي إلى جفافه وسقوطه، نظراً للمواد الكيميائية الموجودة بهم، هناك العديد من الوصفات الطبيعية الأمنة على الشعر والفعالة تستخدم في فرد وتنعيم الشعر، ويعطي نتيجة مرضية من أول إستخدام لها، ومع الإستمرار تعطي النتيجة المطلوبة بعيداً عن إستخدام الكيراتين والبروتين المضرة بالشعر، بعيداً عن أسعارها الباهظة دون الذهاب إلى صالون التجميل، تابعونا للتعرف على المكون السحري في فرد الشعر المجعد.مكون سحري لفرد الشعر المجعد
تعد المواد الطبيعية من المواد التي تساعد فى فرد الشعر وتغذيته، وتساعد في ترطيبه وتخلص الشعر من القشرة الموجودة به و تمنحه الرطوبة واللمعان ،بعيداً عن المواد التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالشعر.مكونات الوصفة:
- نصف كوب من الكوكاكولا.
- 2 ملعقة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من النشا .
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة زيت جرجير.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- نحضر إناء صغير ويوضع فيه الكوكاكولا ثم إضافة النشا ثم اخلطي المكونات معاً، بإستخدام ملعقة خشبية مع الإستمرار بالخفق حتى لا تتكون أي تكتلات.
- ترفع المكونات على النار وتقلب حتى يتماسك قليلاً، ثم يرفع من على النار ويضاف إليهم 2 ملعقة من الزبادي ثم الخلط جيداً حتى يصبح لدينا قوام كريمي.
- يغسل الشعر ويجفف جيداً ثم يتم تقسيمه إلى أربع أجزاء و يضاف الخليط إلى الشعر ويفرد على الشعر بالكامل، مع تدليك فروة الرأس.
- يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو والبلسم ثم يجفف.
- يتم خلط مجموعة الزيوت مع بعضهم ثم يتم وضعهم على الشعر حتى يمنحه الرطوبة واللمعان، كرري هذه الوصفة مرة واحدة شهرياً واستمتعي بفرد الشعر وبريقة من أول استخدام للوصفة.
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مكون سحري لفرد الشعر المجعد، تحلم كل فتاة بالحصول على شعر ناعم ومفرود، حتى يسهل تسريحه بكل سهولة بعيداً عن الشعر المموج والمجعد، الذي يجدون صعوبة كبيرة عند تسريحه، حيث تلجأ العديد من السيدات الى استخدام أدوات التصفيف الحرارية والعلاجات الكيميائية والتي قد تساعد في فرد الشعر لفترات محدودة، والتي قد تؤثر بالسلب على الشعر مما تؤدي إلى جفافه وسقوطه، نظراً للمواد الكيميائية الموجودة بهم، هناك العديد من الوصفات الطبيعية الأمنة على الشعر والفعالة تستخدم في فرد وتنعيم الشعر، ويعطي نتيجة مرضية من أول إستخدام لها، ومع الإستمرار تعطي النتيجة المطلوبة بعيداً عن إستخدام الكيراتين والبروتين المضرة بالشعر، بعيداً عن أسعارها الباهظة دون الذهاب إلى صالون التجميل، تابعونا للتعرف على المكون السحري في فرد الشعر المجعد.مكون سحري لفرد الشعر المجعد
تعد المواد الطبيعية من المواد التي تساعد فى فرد الشعر وتغذيته، وتساعد في ترطيبه وتخلص الشعر من القشرة الموجودة به و تمنحه الرطوبة واللمعان ،بعيداً عن المواد التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالشعر.مكونات الوصفة:
- نصف كوب من الكوكاكولا.
- 2 ملعقة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من النشا .
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة زيت جرجير.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- نحضر إناء صغير ويوضع فيه الكوكاكولا ثم إضافة النشا ثم اخلطي المكونات معاً، بإستخدام ملعقة خشبية مع الإستمرار بالخفق حتى لا تتكون أي تكتلات.
- ترفع المكونات على النار وتقلب حتى يتماسك قليلاً، ثم يرفع من على النار ويضاف إليهم 2 ملعقة من الزبادي ثم الخلط جيداً حتى يصبح لدينا قوام كريمي.
- يغسل الشعر ويجفف جيداً ثم يتم تقسيمه إلى أربع أجزاء و يضاف الخليط إلى الشعر ويفرد على الشعر بالكامل، مع تدليك فروة الرأس.
- يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو والبلسم ثم يجفف.
- يتم خلط مجموعة الزيوت مع بعضهم ثم يتم وضعهم على الشعر حتى يمنحه الرطوبة واللمعان، كرري هذه الوصفة مرة واحدة شهرياً واستمتعي بفرد الشعر وبريقة من أول استخدام للوصفة.
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