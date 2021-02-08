مكون سحري بديل الكيراتين لفرد الشعر المجعد خلال ساعة واحدة

مكون سحري لفرد الشعر المجعد، تحلم كل فتاة بالحصول على شعر ناعم ومفرود، حتى يسهل تسريحه بكل سهولة بعيداً عن الشعر المموج والمجعد، الذي يجدون صعوبة كبيرة عند تسريحه، حيث تلجأ العديد من السيدات الى استخدام أدوات التصفيف الحرارية والعلاجات الكيميائية والتي قد تساعد في فرد الشعر لفترات محدودة، والتي قد تؤثر بالسلب على الشعر مما تؤدي إلى جفافه وسقوطه، نظراً للمواد الكيميائية الموجودة بهم، هناك العديد من الوصفات الطبيعية الأمنة على الشعر والفعالة تستخدم في فرد وتنعيم الشعر، ويعطي نتيجة مرضية من أول إستخدام لها، ومع الإستمرار تعطي النتيجة المطلوبة بعيداً عن إستخدام الكيراتين والبروتين المضرة بالشعر، بعيداً عن أسعارها الباهظة دون الذهاب إلى صالون التجميل، تابعونا للتعرف على المكون السحري في فرد الشعر المجعد.

تعد المواد الطبيعية من المواد التي تساعد فى فرد الشعر وتغذيته، وتساعد في ترطيبه وتخلص الشعر من القشرة الموجودة به و تمنحه الرطوبة واللمعان ،بعيداً عن المواد التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالشعر.

نصف كوب من الكوكاكولا.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا .

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة زيت جرجير.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.