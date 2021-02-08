3 أنواع لصوص تزيين وتغليف الكيك صوص شوكولاته لامع والتوفي والفراولة لنتيجة مثالية كالمحلات

طريقة صوص الحلويات المختلف أنواعه يكثر البحث عنه من قبل الفتيات والنساء خاصة في أعياد الميلاد والمناسبات، فيمكن من تلك الصوص صنع أشهى وأفضل أنواع التورت والجاتوهات في المنزل مثلك مثل المحلات الكبرى للحلويات، فما عليك سوى عمل الكيك وتزيينه بصوص حلويات ليخرج لك أشهى التورت بشكل وطعم رائع، وتظل لديك تلك الصوص في الثلاجة لحين أستعماله عندما ترغبين فتابعينا في السطور القادمة لمعرفة الطرق الصحيحة والناجحة لعمل صوص الحلويات والكيك من صوص الشوكولاته وصوص الكراميل وصوص التوفي والنوتيلا وغيرهم من أنواع الصوص الحلو المختلف. طريقة صوص تزيين حلويات بصوص الفراولة 750 جرام من الفراولة مقطعة إلى أنصاف. ثلث كوب من السكر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير صوص الفراولة في وعاء على نار متوسطة يوضع 500 جرام من الفروالة ويضاف عليها السكر والفانيليا.

ثم يتم تقليب المكونات جيدا مع الحرص على طحن الفراولة عن طريق ملعقة من الخشب حتى تتمكني من استخراج العصير منها.

ثم حركي المكونات لمدة ربع ساعة حتى يكون المزيج كثيف ويرفع من على النار.

ويفرم باقي كمية الفراولة لو كانت خشنة ويضاف لصوص عصير فراولة.

نخلط المكونات جيدا وتترك صوص الفراولة حتى تبرد قليلا في درجة حرارة الغرفة.

‏وتدخل الثلاجة حتى تبرد تماما وتستخدم في تزيين الحلويات والكيك بكل أنواعه. طريقة صوص التوفي لتغليف الحلويات نصف كوب ماء. 240 جرام سكر أبيض حوالي كوب وربع سكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب كريمة ثقيلة أو 225 جرام. طريقة صوص تزيين حلويات بصوص الفراولةطريقة تحضير صوص الفراولةطريقة صوص التوفي لتغليف الحلويات تحضير صوص التوفي الناعم في وعاء نظيف تماما جدا واخلطي السكر مع الماء على نار متوسطة أو هادئة من دون تقليب ويترك لمدة 4 دقائق.

حركي الوعاء من دون تقليب بحركات دائرية من اليدين حتى يصبح السكر مذاب خفيف بلون كهرماني لمدة دقيقة.

وعند تلك اللحظة يضاف الكريمة فورا مع التقليب وتخفيض النار جدا إلى هادئة.

حركي باستمرار بملعقة من سيلكون واتركيه على نار هادئة لمدة دقيقة تمتزج كل المكونات مع بعضها وضيفي عليها الفانيليا.

تترك حتى تبرد تماما ثم تدخل الثلاجة لحين استخدامها. طريقة صوص شوكولاته لتغليف وتزيين الكيك كوب من الماء. نصف كوب سكر أبيض. نصف كوب عسل جلوكوز أو شربات ثقيل جدا. 3/4 كوب من الكاكاو الخام غير محلى. 55 جرام من قطع الشوكولاته المرة أو الحلوة مفرومة ناعم جدا. طريقة صوص شوكولاته لتغليف وتزيين الكيك طريقة تحضير صوص الشوكولاته اللامع لتزين الكيك يخفق كل من الماء والسكر والعسل الجلوكلوز والكاكاو مع بعض جيدا.

ثم يسخن الوعاء على نار متوسطة مع الخفق بالمضرب اليدوي وعندما يبدأ في الغليان أخرجيها من النار.

وضيفي لها الشوكولاته المفرومة حتى تذوب كل الكمية استمري في الخفق.

يترك صوص الشوكولاته جانبا حتى يرتاح لعدة ساعات قبل أن يتم استعماله وعند استعماله لابد من تسخينه. الوسوم

طريقة صوص الحلويات المختلف أنواعه يكثر البحث عنه من قبل الفتيات والنساء خاصة في أعياد الميلاد والمناسبات، فيمكن من تلك الصوص صنع أشهى وأفضل أنواع التورت والجاتوهات في المنزل مثلك مثل المحلات الكبرى للحلويات، فما عليك سوى عمل الكيك وتزيينه بصوص حلويات ليخرج لك أشهى التورت بشكل وطعم رائع، وتظل لديك تلك الصوص في الثلاجة لحين أستعماله عندما ترغبين فتابعينا في السطور القادمة لمعرفة الطرق الصحيحة والناجحة لعمل صوص الحلويات والكيك من صوص الشوكولاته وصوص الكراميل وصوص التوفي والنوتيلا وغيرهم من أنواع الصوص الحلو المختلف. طريقة صوص تزيين حلويات بصوص الفراولة 750 جرام من الفراولة مقطعة إلى أنصاف. ثلث كوب من السكر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير صوص الفراولة في وعاء على نار متوسطة يوضع 500 جرام من الفروالة ويضاف عليها السكر والفانيليا.

ثم يتم تقليب المكونات جيدا مع الحرص على طحن الفراولة عن طريق ملعقة من الخشب حتى تتمكني من استخراج العصير منها.

ثم حركي المكونات لمدة ربع ساعة حتى يكون المزيج كثيف ويرفع من على النار.

ويفرم باقي كمية الفراولة لو كانت خشنة ويضاف لصوص عصير فراولة.

نخلط المكونات جيدا وتترك صوص الفراولة حتى تبرد قليلا في درجة حرارة الغرفة.

‏وتدخل الثلاجة حتى تبرد تماما وتستخدم في تزيين الحلويات والكيك بكل أنواعه. طريقة صوص التوفي لتغليف الحلويات نصف كوب ماء. 240 جرام سكر أبيض حوالي كوب وربع سكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب كريمة ثقيلة أو 225 جرام. طريقة صوص تزيين حلويات بصوص الفراولةطريقة تحضير صوص الفراولةطريقة صوص التوفي لتغليف الحلويات تحضير صوص التوفي الناعم في وعاء نظيف تماما جدا واخلطي السكر مع الماء على نار متوسطة أو هادئة من دون تقليب ويترك لمدة 4 دقائق.

حركي الوعاء من دون تقليب بحركات دائرية من اليدين حتى يصبح السكر مذاب خفيف بلون كهرماني لمدة دقيقة.

وعند تلك اللحظة يضاف الكريمة فورا مع التقليب وتخفيض النار جدا إلى هادئة.

حركي باستمرار بملعقة من سيلكون واتركيه على نار هادئة لمدة دقيقة تمتزج كل المكونات مع بعضها وضيفي عليها الفانيليا.

تترك حتى تبرد تماما ثم تدخل الثلاجة لحين استخدامها. طريقة صوص شوكولاته لتغليف وتزيين الكيك كوب من الماء. نصف كوب سكر أبيض. نصف كوب عسل جلوكوز أو شربات ثقيل جدا. 3/4 كوب من الكاكاو الخام غير محلى. 55 جرام من قطع الشوكولاته المرة أو الحلوة مفرومة ناعم جدا. طريقة صوص شوكولاته لتغليف وتزيين الكيك طريقة تحضير صوص الشوكولاته اللامع لتزين الكيك يخفق كل من الماء والسكر والعسل الجلوكلوز والكاكاو مع بعض جيدا.

ثم يسخن الوعاء على نار متوسطة مع الخفق بالمضرب اليدوي وعندما يبدأ في الغليان أخرجيها من النار.

وضيفي لها الشوكولاته المفرومة حتى تذوب كل الكمية استمري في الخفق.

يترك صوص الشوكولاته جانبا حتى يرتاح لعدة ساعات قبل أن يتم استعماله وعند استعماله لابد من تسخينه.

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