طريقة عمل كيكة اسفنجية مرتفعة جداً لكل أنواع التورتات ب3 بيضات فقط

طريقة عمل كيكة اسفنجية مرتفعة جداً، الكيك الاسفنجي بعد من أشهر أنواع الكيك في دول العالم، لأنه يستخدم في تحضير أشهر أنواع التورتات، لأنه يتميز بطعمه الهش والرائع، ويمكن تحضيره في البيت بأكثر من طريقة، وتزيينه بكثير من الصلصات الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة الاسفنجية بثلاث بيضات.

طريقة عمل كيكة اسفنجية بثلاث بيضات بالكاكاو

تعتمد مكونات الكيكة الاسفنجية على البيكنج باودر والبيض والدقيق وسوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية بالتفاصيل عن مكونات الكيكة الاسفنجية بثلاث بيضات بالكاكاو

المكونات:

ثلاث حبات من البيض.

ربع كوب كبير من السكر.

6 ملاعق صغيرة من السكر.

ربع كوب كبير من الحليب.

نصف كوب كبير من الطحين.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

6 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

4 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

20 جرام بيكنج باودر.

قومي بنخل جميع المكونات الجافة، ثم اخلطيهم مع بعضها البعض في وعاء مناسب للخلط. ضيفي الحليب، ومقدار الزيت، وباقي المكونات إلى خليط الطحين، ثم امزجيهم لمدة ربع ساعة، بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط السابق في صينية خاصة بالكيك، بعد دهنها بقليل من الزبدة. ضعي الصينية في الفرن لمدة ساعة إلا ربع، على درجة حرارة منخفضة،حتى ينضج الكيك، ويصبح جاهز للتقديم. يمكنك تزيينه بالصوص الذي تفضلينه.

طريقة تحضير كيكةاسفنجية بثلاث بيضاتطريقة عمل كيكة اسفنجية بثلاث بيضات بالليمون

المكونات:

ثلاث بيضات.

ربع ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ثلث كوب كبير من السكر.

55 جرام زيت ذرة.

نصف كوب صغير من الحليب.

كوب إلا ربع كبير من الطحين.

رشة قليلة من الملح.

10 جرام من الفانيلا.

قومي بنخل مقدار الطحين جيدا، حتى يصبح الكيك هش للغاية. ضعي الطحين في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي إليه مقدار الملح، واتركيه جانبا. اخفقي حبات البيض مع الفانيلا، والسكر، والليمون وباقي المكونات جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي خليط الليمون إلى خليط الطحين، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الكيك في صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركي الكيك لمدة ساعة إلا ثلث، حتى ينضج الكيكة الاسفنجية جيدا، ويصبح جاهز للتقديم بعد التزيين.

طريقة تحضير كيكة اسفنجية بثلاث بيضات بالليمونطريقة عمل كيكة اسفنجية بثلاث بيضات بالفانيلا

المكونات

ثلاث حبات من البيض.

ربع كوب كبير من السكر.

ربع كوب كبير من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف كوب كبير من الطحين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب صغيرة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

انخلي الطحين والنشا والبيكنج باودر. ضيفي البيض والزيت والحليب والسكر والفانيلا إلى خليط الطحين، ثم اخفقيهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي لمدة عشر دقائق حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط الكيكة في الصينية وضعي الصينية في الفرن على نار متوسطة لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج تماما.

خطوات تحضير كيكةالاسفنجية بالفانيلا

وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال مكونات الكيكة الاسفنجية بثلاث بيضات بالكاكاو وخطوات تحضيرها ومكونات الكيكة الاسفنجية بثلاث بيضات بالليمون وخطوات تحضيرها وطريقة عمل كيكة الاسفنجية بثلاث بيضات بالفانيلا.