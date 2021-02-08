طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر بخطوات سهلة وبأقل تكلفة

طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر، يعد المعمول من أشهر الحلويات المنتشرة بشكل كبير في العالم العربي، يتميز المعمول بطعمه اللذيذ الشهي وقوامه الهش، يمكن أن يحتوي على العديد من الحشوات المتعددة، ويمكن حشو المعمول بالمكسرات أو التمر، حيث يرتبط هذا النوع من الحلويات بالأعياد الدينية، حيث تتميز كل دولة بتحضيره بطرق مختلفة تبعاً لعادات وتقاليد كل بلد، حيث يحضر المعمول بطريقة سهلة وبسيطة، ولا يحتاج لبذل مجهود تابعونا للتعرف على عمل المعمول السعودي بالتمر. طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر المكونات: 2 كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب سمنة مذابة.

كيلو تمر.

ماء ورد .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة.

رشة ملح .

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زبدة. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ثم يوضع فيه البيكنج باودر والدقيق والملح والهيل ثم تخلط المكونات مع بعضها بواسطة ملعقة خشبية، ثم يضاف إليه الزبدة والسمنة.

يمزج الخليط جيداً حتى يصبح كفتات الخبز، يتم إضافة الفانيليا والبيض مع الإستمرار بالخفق حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.

توضع العجينة على سطح مستوى ثم تعجن بواسطة اليد قليلاً، ثم تقسم العجينة إلى قطع صغيرة، ثم تفرد ويتم عجن حشوة التمر بالقليل من ماء الورد.

ثم ترج جيداً ويتم فرد قطعة العجين، و يتم حشوها بالقليل من التمر، ثم يوضع عليها قطعة صغيرة من عجينة التمر، وتغلق وتلف على شكل كرة.

ثم يتم تشكيل العجينة بواسطة الشوكة أو قوالب التشكيل المتاحة، ويتم الضغط عليها وزخرفتها ثم ترص في صينية الفرن وتوضع فى فرن ساخن لمدة 20 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبياً ثم تقدم وهي ساخنة أو باردة وتزين بالقليل من المكسرات والفستق. أسرار نجاح المعمول السعودي عدم العجن كثيراً بل لم العجين بواسطة أصابع اليد مع إضافة المواد السائلة للعجن.

يفضل إستخدام الماء الدافئ في عجن المعمول وأن يكون الماء المستخدم على حسب كمية العجين.

أن تكون نسبة الزبدة المضافة للدقيق حوالي 50% حتى تتشبع الدقيق بالكامل بالزبدة.

أن يكون الحشو قليلاً حتى لا يفقد المعمول مذاقة وألا يكون كثيراً حتى لا يتشقق المعمول. الوسوم

طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر، يعد المعمول من أشهر الحلويات المنتشرة بشكل كبير في العالم العربي، يتميز المعمول بطعمه اللذيذ الشهي وقوامه الهش، يمكن أن يحتوي على العديد من الحشوات المتعددة، ويمكن حشو المعمول بالمكسرات أو التمر، حيث يرتبط هذا النوع من الحلويات بالأعياد الدينية، حيث تتميز كل دولة بتحضيره بطرق مختلفة تبعاً لعادات وتقاليد كل بلد، حيث يحضر المعمول بطريقة سهلة وبسيطة، ولا يحتاج لبذل مجهود تابعونا للتعرف على عمل المعمول السعودي بالتمر. طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر المكونات: 2 كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب سمنة مذابة.

كيلو تمر.

ماء ورد .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة.

رشة ملح .

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زبدة. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ثم يوضع فيه البيكنج باودر والدقيق والملح والهيل ثم تخلط المكونات مع بعضها بواسطة ملعقة خشبية، ثم يضاف إليه الزبدة والسمنة.

يمزج الخليط جيداً حتى يصبح كفتات الخبز، يتم إضافة الفانيليا والبيض مع الإستمرار بالخفق حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.

توضع العجينة على سطح مستوى ثم تعجن بواسطة اليد قليلاً، ثم تقسم العجينة إلى قطع صغيرة، ثم تفرد ويتم عجن حشوة التمر بالقليل من ماء الورد.

ثم ترج جيداً ويتم فرد قطعة العجين، و يتم حشوها بالقليل من التمر، ثم يوضع عليها قطعة صغيرة من عجينة التمر، وتغلق وتلف على شكل كرة.

ثم يتم تشكيل العجينة بواسطة الشوكة أو قوالب التشكيل المتاحة، ويتم الضغط عليها وزخرفتها ثم ترص في صينية الفرن وتوضع فى فرن ساخن لمدة 20 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبياً ثم تقدم وهي ساخنة أو باردة وتزين بالقليل من المكسرات والفستق. أسرار نجاح المعمول السعودي عدم العجن كثيراً بل لم العجين بواسطة أصابع اليد مع إضافة المواد السائلة للعجن.

يفضل إستخدام الماء الدافئ في عجن المعمول وأن يكون الماء المستخدم على حسب كمية العجين.

أن تكون نسبة الزبدة المضافة للدقيق حوالي 50% حتى تتشبع الدقيق بالكامل بالزبدة.

أن يكون الحشو قليلاً حتى لا يفقد المعمول مذاقة وألا يكون كثيراً حتى لا يتشقق المعمول.

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