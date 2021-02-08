طريقة عمل صابونة القهوة بجوز الهند والعسل في المنزل بأقل الامكانيات

صابونة القهوة بجوز الهند والعسل يستخدم هذا الصابون في غسل الجسم والبشرة حيث انه يعمل على تنظيف البشرة ويعطيلها النضارة واللمعان، ويعمل هذا الصابون مع إضافة جوز الهند له على تنظيف البشرة بطريقة آمنة وطبيعية، حيث انه لا يوجد به مواد كيميائية تؤثر على البشرة، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير صابونة القهوة وجوز الهند والعسل. مكونات صابونة القهوة مكونات صابونة القهوة سوف نتعرف على مكونات عمل صابونة القهوة وهي كالتالي:- وعاء قياس.

ملعقة.

قالب صابون.

450 جراماً من قطع الصابون النقي.

57 جراماً من القهوة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها تحضير صابون القهوة كالاتي:- تقطيع الصابون لعدة قطع صغيرة الحجم، حتي تسهل عملية ذوبانه. نقوم بوضع الصابون في الميكروويف، مع الاستمرار في التحريك أثناء هذه العملية للتحقق من ذوبانه بالكامل، كما يجب تجنب وصول الصابون إلى درجة الغليان وفي حال حدوث غليان يتم وضع كمية قليلة من الكحول للتخلص من الفقاعات. نقوم بإضافة القهوة إلى الصابون المذاب، ثم تحرك المكونات جيداً باستخدام الملعقة لتقليب المكونات جيداً. نقوم بوضع المزيج في القالب المخصص، ويترك الصابون حتى يتجمد لعدة ساعات، ثم يستخدم. مكونات عمل صابونة القهوة وجوز الهند تحتوي صابونة القهوة وجوز الهند على بعض المكونات وهي كالتالي:- مجموعة من حبيبات القهوة.

وعاء حراري.

علبة من زيت جوز الهند النقي.

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ربع قطعة من شمع الصابون أو الصابون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة القهوة بجوز الهند كالتالي:- نقوم بطحن حبيبات القهوة قليلاً. نقوم بتقطيع الصابون إلى عدة قطع صغيرة الحجم، ثم يوضع في الوعاء الحراري حتي يذوب. تضاف أيضاً القهوة المطحونة إلى الوعاء الحراري. نقوم بوضع الوعاء في الميكروويف لمدة نصف دقيقة على الاقل، كما يمكن تذويب الصابون على البخار. نضيف عدة قطرات من زيت جوز الهند إلى مزيج الصابون المذاب. نقوم يرش مقدار من فتات القهوة كطبقة أولى في قالب الصابون. يوضع خليط الصابون في القالب، ثم يرش مقدار من فتات القهوة كطبقة أخيرة في قالب الصابون. نقوم بترك الصابون كي يبرد، ثم يمكن يستخدمه. مكونات صابون القهوة والعسل مكونات صابون القهوة والعسل هناك بعض المكونات لعمل صابونة القهوة والعسل وهي كالاتي:- قوالب سيليكون.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

نصف كوب من صابونة حليب الماعز.

10أو12 نقطة من زيت النعناع. طريقة التحضير تحتوي صابونة القهوة والعسل على بعض المكونات وهي كالاتي:- تحضير وعاء ونضع به مكعبات الصابون المقسمة لعدة مكعبات. نقوم بوضع وعاء الصابون في الميكروويف لمدة 60 ثانية، مع الاستمرار في التقليب. نضيف العسل ثم القهوة ثم زيت النعناع إلى الصابون المذاب، ويقلب المزيج على بسرعة حتى لا يتجمد. نقوم بوضع مزيج الصابون في قوالب السيليكون، ويترك الصابون لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نقوم بإخراج الصابون من القالب، ثم يوضع في الثلاجة عدة أيام قبل الاستخدام. الوسوم

صابونة القهوة بجوز الهند والعسل يستخدم هذا الصابون في غسل الجسم والبشرة حيث انه يعمل على تنظيف البشرة ويعطيلها النضارة واللمعان، ويعمل هذا الصابون مع إضافة جوز الهند له على تنظيف البشرة بطريقة آمنة وطبيعية، حيث انه لا يوجد به مواد كيميائية تؤثر على البشرة، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير صابونة القهوة وجوز الهند والعسل. مكونات صابونة القهوة مكونات صابونة القهوة سوف نتعرف على مكونات عمل صابونة القهوة وهي كالتالي:- وعاء قياس.

ملعقة.

قالب صابون.

450 جراماً من قطع الصابون النقي.

57 جراماً من القهوة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها تحضير صابون القهوة كالاتي:- تقطيع الصابون لعدة قطع صغيرة الحجم، حتي تسهل عملية ذوبانه. نقوم بوضع الصابون في الميكروويف، مع الاستمرار في التحريك أثناء هذه العملية للتحقق من ذوبانه بالكامل، كما يجب تجنب وصول الصابون إلى درجة الغليان وفي حال حدوث غليان يتم وضع كمية قليلة من الكحول للتخلص من الفقاعات. نقوم بإضافة القهوة إلى الصابون المذاب، ثم تحرك المكونات جيداً باستخدام الملعقة لتقليب المكونات جيداً. نقوم بوضع المزيج في القالب المخصص، ويترك الصابون حتى يتجمد لعدة ساعات، ثم يستخدم. مكونات عمل صابونة القهوة وجوز الهند تحتوي صابونة القهوة وجوز الهند على بعض المكونات وهي كالتالي:- مجموعة من حبيبات القهوة.

وعاء حراري.

علبة من زيت جوز الهند النقي.

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ربع قطعة من شمع الصابون أو الصابون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة القهوة بجوز الهند كالتالي:- نقوم بطحن حبيبات القهوة قليلاً. نقوم بتقطيع الصابون إلى عدة قطع صغيرة الحجم، ثم يوضع في الوعاء الحراري حتي يذوب. تضاف أيضاً القهوة المطحونة إلى الوعاء الحراري. نقوم بوضع الوعاء في الميكروويف لمدة نصف دقيقة على الاقل، كما يمكن تذويب الصابون على البخار. نضيف عدة قطرات من زيت جوز الهند إلى مزيج الصابون المذاب. نقوم يرش مقدار من فتات القهوة كطبقة أولى في قالب الصابون. يوضع خليط الصابون في القالب، ثم يرش مقدار من فتات القهوة كطبقة أخيرة في قالب الصابون. نقوم بترك الصابون كي يبرد، ثم يمكن يستخدمه. مكونات صابون القهوة والعسل مكونات صابون القهوة والعسل هناك بعض المكونات لعمل صابونة القهوة والعسل وهي كالاتي:- قوالب سيليكون.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

نصف كوب من صابونة حليب الماعز.

10أو12 نقطة من زيت النعناع. طريقة التحضير تحتوي صابونة القهوة والعسل على بعض المكونات وهي كالاتي:- تحضير وعاء ونضع به مكعبات الصابون المقسمة لعدة مكعبات. نقوم بوضع وعاء الصابون في الميكروويف لمدة 60 ثانية، مع الاستمرار في التقليب. نضيف العسل ثم القهوة ثم زيت النعناع إلى الصابون المذاب، ويقلب المزيج على بسرعة حتى لا يتجمد. نقوم بوضع مزيج الصابون في قوالب السيليكون، ويترك الصابون لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نقوم بإخراج الصابون من القالب، ثم يوضع في الثلاجة عدة أيام قبل الاستخدام.

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