تبييض الوجه في يوم بوصفات طبيعية من منزلك ستذهلك النتائج

تبييض الوجه في يوم بأسرع الخلطات المنزلية، تعاني الكثير من الفتيات من وجود تصبغات في البشرة ووجود بعض الهالات السوداء حول العين، وأيضاً وجود شوائب كثيرة في الوجه وبالتالي هذا الأمر يفقدها الثقة بالنفس، لذلك يبحثن دائما عن تبييض الوجه في يوم بوصفات منزلية سريعة المفعول وهذا ما سنوفره لكم اليوم من خلال بعض الوصفات ذات الفاعلية السريعة فتابعونا.

تبييض الوجه في يوم

يمكن الحصول على تبييض الوجه في يوم من خلال استخدام وصفة الليمون والكركم، فالليمون يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة كافه البقع الداكنة من البشرة، و تعمل على توحيد اللون بسهولة، كما أنها تعطي الوجه نضارة فائقة، أما عن الخيار فهو يمنح البشرة اللمعان ويمنحها الترطيب اللازم، كما أن الكركم له فوائد وخصائص مميزة وتعالج كافة المشاكل التي تتواجد في البشرة من حبوب و من هالات سوداء وغيرها، لذلك إليكم الوصفة التالية التي سوف تستمتعون بشرة اكثر من رائعة خلال أول استخدام منها.

المكونات:

ثلاث ملاعق من عصير الخيار.

ملعقة صغيرة من الكركم.

2 ملعقة من عصير الليمون الطازج.

خطوات عمل ماسك تبييض الوجه بسرعة فائقة

احضري وعاء صغير و قومي بإضافة كافه المكونات التي ذكرناها سابقا، وقومي بمزجهم سوياً حتى تتجانس، وابدئي بوضع الماسك على بشرة نظيفة باستخدام فرشاه، ثم دلكي بيدك في حركات دائريه لمدة دقيقتين، ثم يترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة، بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد لتحصلي علي نتيجة رائعة، و يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على تبييض للوجه خلال يوم واحد وودعي التصبغات والهالات السوداء والحبوب والشوائب إلى الأبد.