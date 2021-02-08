طرق مختلفة لعمل القهوة الساخنة في الشتاء بطعم خطير وباحترافية مثل الكافيهات وبدون ماكينة

طرق مختلفة لعمل القهوة الساخنة في الشتاء لكل محبي القهوة، وعشاقها نقدم لكم طرق كثيرة مختلفة في عمل القهوة. القهوة هي نبات ينمو في أكثر من 70 بلد حول العالم، خاصة نجدها في كثير من الأماكن الاستوائية مثل أمريكا الشمالية، وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق أسيا، وتعتبر من أكثر السلع استهلاكاً في العالم، لأنها تحتوي على الكافيين الذي يجعل الشخص أكثر انتباهاً، وخاصة لمن يريدون السهر لإنهاء أعمالهم، ومذاكراتهم، لذلك نقدم لهم أكثر من نوع مختلف من القهوة تستطيع أن تساعدهم على تغيير حالتهم المزاجية، وتجعلهم يشعرون بالاستمتاع، والسعادة، والدفئ أثناء تناولهم للمشروب،وخاصة في فصل الشتاء.

طرق تحضير رغوة أو فوم الحليب لعمل طرق مختلفة من القهوة الساخنة حسب المشروب

يتم تحضير فوم القهوة بطرق كثير منها، لكل من يرغب في عمل أنواع مختلفة من القهوة، وعمل رسومات عليها.

الطريقة الأولى:

قومي بتسخين الحليب، وليس غليه، ثم قومي بصب الحليب في مرطمان محكم الغلق، ورجيه جيداً حوالي دقيقتين، لعمل رغوة كثيفة بإمكانك التحكم في درجة الرغوة التي تفضليها لكل نوع يحتاج رغوة معينة يا إما رغوة خفيفة أو رغوة متوسطة أو رغوة كثيفة حسب نوع المشروب الذي تحضريه.

الطريقة الثانية:

عن طريق استخدام المضرب اليدوي، بنفس الطريقة السابقة أحضري حليب ساخن، ثم ثبتي المضرب في جانب واحد بدون لف المضرب داخل الحليب، وأيضاً تستطيعين التحكم في درجة خفق الحليب، لعمل رغوة بسيطة أم متوسطة أم قوية، بعد الانتهاء لفي المزج بالحليب في يدك، وهزي الحليب لكي يتوزع الفوم جيداً داخل الحليب.

الطريقة الثالثة:

عن طريق ذراع ماكينة القهوة الذي يستخدم في التسخين وعمل رغوة للقهوة حسب رغبتهم.

طريقة عمل الكابتشينو في المنزل

الكابتشينو هي نوع من أنواع القهوة أصلها إيطالي، فقد اخترعه الإيطاليون عن طريق مزج اللبن مع الحليب، وتتميز برغوتها الكثيفة اللذيذة التي تحتاج خفق اللبن كثيراً عن أي مشروب أخر .

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان أي نوع اسبريسو سريع الذوبان.

60 مل من الماء الساخن فقط، وليس ماء مغلي.

ربع كوب حليب.

رغوة حليب كثيرة، لابد أن تكون رغوة الحليب أكثر من الحليب نفسه.

مقادير الكابتشينو

السكر اختياري حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكابتشينو

ضعي ملعقة القهوة في المج، ثم أضيفي الماء الساخن،والحليب، وقلبيهم، ثم ضعي الرغوة عليهم لاحظي أن كمية الرغوة مضاعفة عن الحليب، وأيضاً لا تستطيعين الرسم على الوجه، لأن الرغوة كثيفة، وعند شربه تجد أنه عمل لكي رسمة على الفم، تستطيعين تزيينه عن طريق رشه قهوة على الوجه.

طريقة عمل اللاتيه في المنزل

اللاتية يعني الحليب بالإيطالية، وهو نوع من أنواع القهوة، فهو مزج الحليب مع القهوة اللذيذة، ويتميز برغوة أقل قوام، فهو عكس الكابتشينو، فرغوة اللاتية بقوامها الكريمي.

ملعقة كبيرة قهوة اسبريسو سريعة الذوبان.

60 مل من ماء ساخن.

حليب كامل الدسم ساخن.

رغوة كريمي خفيفة.

السكر اختياري.

مقادير عمل اللاتيهطريقة تحضير اللاتيه

قومي بخفق الحليب لمدة 30 ثانية فقط، من أجل قوام كريمي خفيف.

أحضري مج، وضعي به ملعقة القهوة، ثم أضيفي الماء الساخن، وبعد ذلك صبي الحليب، وقومي بالرسم الشكل الذي تريديه أثناء إضافة الحليب، وقومي بتزيينه بوضع رشه من الكاكاو، ثم ضعي طبقة من الفوم في المنتصف. لاحظي أن كمية الحليب في اللاتية أكثر من الكابتشينو.

طريقة عمل الموكا في المنزل

الموكا هي معشوقة الجماهير، وهي من المشروبات الساخنة بالشوكولاته المشهورة في العالم، وخاصة إيطالي، فقد تم صنعها عن طريق مزج القهوة بالشوكولاتة، ونقدم لكم طريقتين لعمل الموكا.

200 جم من الشوكولاتة الدارك [ السوداء ] بشرط ألا تزيد عن 50 % حتى لا يكون طعمها مر.

200 جم كريمة خفق سائلة.

مقادير صوص شوكولاتة الموكا الأصليةطريقة تحضير صوص شوكولاتة الموكا

ضعي الشوكولاتة في طبق، ثم سخني الكريمة، ثم ضيفي الكريمة وهي ساخنة على الشوكولاتة، واتركيها لمدة ثلاث ثواني، ثم قلبيهم إلى أن تذوب الشوكولاته، ثم احفظيها في زجاجة إذا كنتي تحضرين الموكا باستمرار .

ملعقة كبيرة من قهوة اسبريسو.

60 مل ماء ساخن.

ملعقتين كبيرتين من صوص الشوكولاتة.

حليب بفوم أ, قوام وسط [بين الكابتشينو، واللاتية ].

مقادير تحضير قهوة الموكاطريقة تحضير قهوة الموكا