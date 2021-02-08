الفوائد المذهلة للثوم في تطويل الشعر والقضاء على قشرة الرأس

الثوم من الأشياء المفيدة لجسم الإنسان فهو يحتوي علي الفيتامينات والمعادن التي تساعد علي نمو وتغذية الشّعر، كما أن الثوم به مواد مضاد للفطريات، تقضي علي البكتريا والجراثيم التي تمنع نمو الشعر، كما أنه يمنع تكون قشرة الشعر، ويقوي بصيلات الشعر ويغذيها، ومتوفر في كل بيت ويمكن استخدامه بكل سهولة لعلاج الشعر، وسوف نعرض لكم طرق استخدامه في الشعر.

قومي باحضار فصين من الثوم وأيضا قطعة زبدة.

اهرسي الثوم ثم أضيفيه الى الزبدة ولكن بعد أن يتم إذابتها.

نقوم بعد ذلك بخلط المكوّنات جيداً، ونضعها حيث ندلك فروة الرأس بحركة دائرية.

نضع غطاء بلاستيك علي الشعر ونتركه لمدة ساعتين.

نغسله بالشامبو جيدا ونكرر هذا أكثر من مرتين اسبوعياً

خلطة الثوم والزبدة للشعرخلطة زيت الثوم لزيادة نمو الشعر

تتكون هذه الخلطة 8 فصوص من الثوم ثم نضيف لها كوب زيت زيتون أو زيت خروع أو زيت جوز الهند

طريقة التحضير

نحضر الثوم ثم نقوم بهرسه جيداً حتي نحصل على معجون ناعم.

نأتي بزيت الزيتون ثم نضعه على النار ونقوم بتسخينه حتى يصبح دافئاً، بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم ويستمر علي النار

حيث نترك الثوم في زيت الزيتون حتى يتغير لونه تماماً، بعد ذلك نقوم بتركه الي أن يبرد الزيت، ثم نقوم بتصفيته من الثوم.

نأخذ من هذا الخليط وندلك به فروة الشعر ثم نتركه بعد ذلك لمدة 15 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

هذه الوصفة مفيدة جدا لمن يعاني من شعر خفيف في مقدمة الرأس ويجب المواظبة علي تكرار هذه الوصفة علي الأقل ثلاثة مرات في الأسبوع

خلطة الثوم للقضاء على قشرة الرأس

خلطة الثوم التي ستقضي علي قشر الرأس هي عبارة عن إحضار ملعقة تكون كبيرة من أعشاب الزنجبيل ونضيف إليه فص ثوم مهروس، ونقوم بخلطه جيداً، وبعد ذلك نقوم بوضعه علي الشعر كله، وخاصة جذور ويستمر حتى أطرافه، مع الاستمرار في تدليك هذه الخلطة علي فروة الرأس ثم نتركها علي الشعر ثلاثون دقيقة، وبعدها نقوم بغسل الشعر بالشامبو وهي تعتبر خلطة رائعة ستقضي على قشرة الرأس، كما أنها في الوقت نفسه تغذي الشعر وتعمل علي تكثيفه.