وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق من أول إستعمال

- 1/2
- 2/2
وصفة هندية لتطويل الشعر، تحلم كل فتاة بالحصول على شعر طويل وجذاب حيث أن جمال المرأة هو شعرها المفرود والطويل، تبحث الفتيات عن طرق تطويل الشعر بسرعة البرق، بالإضافة إلى إستخدام مكونات طبيعية تساعد الشعر في تطويله، هناك عوامل عديدة تؤدي إلى عدم نمو الشعر بطريقة صحية منها صحة الشخص، سوء التغذية، عوامل نفسية كثيرة، وأيضاً نوعية الشعر، أو تغير الهرمونات، و العديد يلجأ لاستخدام مواد كيماوية لتطويل الشعر ولكن دون فائده، هناك وصفات طبيعية منزلية تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام لها تساعد في تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة فائقة، مع تناول الخضروات والفواكه المغذية التي تعمل على تغذية الشعر وتطويله، تابعونا للتعرف على الوصفة الهندية لتطويل الشعر.وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق
هناك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة تساعد بشكل كبير في تطويل الشعر الشعر وتجعله ناعم و صحي.مكونات الوصفة:
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
تحضير الوصفة:
- نحضر إناء صغير يوضع فيه صفار البيض و يتم مزجها ثم يضاف ملعقة القهوة ويتم المزج جيداً حتى الحصول على قوام كريمي.
- يطبق الخليط على فروة الرأس جيداً، ثم يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم.
- وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة إسبوعياً.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- بيضاء .
طريقة التحضير
- نحضر إناء صغير ويوضع فيه البيضة وتمزج جيداً، ثم يضاف إليها الخل وزيت الخروع، ويتم المزج مع بعض جيداً، حتى الحصول على خليط متجانس.
- تدلك فروة الرأس بالخليط جيداً، ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم بواسطة الماء البارد.
- إستمتعي بشعر طويل وجذاب وذات بريق لامع مع اتباع تلك الوصفة بإستمرار.
الوسوم
وصفة هندية لتطويل الشعر، تحلم كل فتاة بالحصول على شعر طويل وجذاب حيث أن جمال المرأة هو شعرها المفرود والطويل، تبحث الفتيات عن طرق تطويل الشعر بسرعة البرق، بالإضافة إلى إستخدام مكونات طبيعية تساعد الشعر في تطويله، هناك عوامل عديدة تؤدي إلى عدم نمو الشعر بطريقة صحية منها صحة الشخص، سوء التغذية، عوامل نفسية كثيرة، وأيضاً نوعية الشعر، أو تغير الهرمونات، و العديد يلجأ لاستخدام مواد كيماوية لتطويل الشعر ولكن دون فائده، هناك وصفات طبيعية منزلية تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام لها تساعد في تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة فائقة، مع تناول الخضروات والفواكه المغذية التي تعمل على تغذية الشعر وتطويله، تابعونا للتعرف على الوصفة الهندية لتطويل الشعر.وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق
هناك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة تساعد بشكل كبير في تطويل الشعر الشعر وتجعله ناعم و صحي.مكونات الوصفة:
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
تحضير الوصفة:
- نحضر إناء صغير يوضع فيه صفار البيض و يتم مزجها ثم يضاف ملعقة القهوة ويتم المزج جيداً حتى الحصول على قوام كريمي.
- يطبق الخليط على فروة الرأس جيداً، ثم يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم.
- وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة إسبوعياً.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- بيضاء .
طريقة التحضير
- نحضر إناء صغير ويوضع فيه البيضة وتمزج جيداً، ثم يضاف إليها الخل وزيت الخروع، ويتم المزج مع بعض جيداً، حتى الحصول على خليط متجانس.
- تدلك فروة الرأس بالخليط جيداً، ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم بواسطة الماء البارد.
- إستمتعي بشعر طويل وجذاب وذات بريق لامع مع اتباع تلك الوصفة بإستمرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق من أول إستعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.