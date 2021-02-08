وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق من أول إستعمال

وصفة هندية لتطويل الشعر، تحلم كل فتاة بالحصول على شعر طويل وجذاب حيث أن جمال المرأة هو شعرها المفرود والطويل، تبحث الفتيات عن طرق تطويل الشعر بسرعة البرق، بالإضافة إلى إستخدام مكونات طبيعية تساعد الشعر في تطويله، هناك عوامل عديدة تؤدي إلى عدم نمو الشعر بطريقة صحية منها صحة الشخص، سوء التغذية، عوامل نفسية كثيرة، وأيضاً نوعية الشعر، أو تغير الهرمونات، و العديد يلجأ لاستخدام مواد كيماوية لتطويل الشعر ولكن دون فائده، هناك وصفات طبيعية منزلية تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام لها تساعد في تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة فائقة، مع تناول الخضروات والفواكه المغذية التي تعمل على تغذية الشعر وتطويله، تابعونا للتعرف على الوصفة الهندية لتطويل الشعر.

هناك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة تساعد بشكل كبير في تطويل الشعر الشعر وتجعله ناعم و صحي.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

نحضر إناء صغير يوضع فيه صفار البيض و يتم مزجها ثم يضاف ملعقة القهوة ويتم المزج جيداً حتى الحصول على قوام كريمي.

يطبق الخليط على فروة الرأس جيداً، ثم يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة إسبوعياً.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من الخل.

بيضاء .

طريقة التحضير