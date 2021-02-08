طريقة عمل أصابع الكنافة المحشية بالمكسرات هشة ومقرمشة جداً

تعد أصابع الكنافة من الحلويات التي يشتهر تقديمها في شهر رمضان الكريم، وتعد من الحلويات المشهورة في الوطن العربي بشكل كبير، تقدم بحشوات مختلفة مثل المكسرات والجبنة أو القشطة توجد محلات متخصصة لعملها في أماكن كثير ولكن بأسعار مرتفعة، وكثير من الناس يتجهون لشرائها من المحلات نظراً لصعوبة عملها في المنزل، ولكن في الحقيقة هي من الأشياء التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبساطة، وتقدم بأشكال مختلفة منها ما يقدم على شكل أصابع محشية ومنها ما يقدم على شكل صينية عادية، وتعتبر مكوناتها من أبسط المكونات ويعد اختيار الحشوة على حسب المتوفر في البيت أو حسب الرغبة فهي غير مقيدة بحشوة معينة، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أفضل طريقة لعمل أصابع الكنافة المحشية بالمكسرات بالمنزل.

مكونات عمل أصابع الكنافة بالمنزل

يتم عمل أصابع الكنافة بمكونات سهلة وهي كالتالي:ـ

نصف كيلو كنافة.

كوب كبير من الزبدة أو السمنة.

مكونات الحشوة

كوب من الزبيب.

كوب من جوز الهند.

كوب من الفول السوداني المطحون.

مكونات الشربات

2 كوب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

لتحضير أصابع الكنافة الهشة المقرمشة يجب يتم اتباع الخطوات الآتية:ـ

نبدأ بتفكيك عجينة الكنافة وتفكيك العقد المتداخلة بحركة بطيئة، ثم تضاف السمنة أو الزبدة إلى كمية الكنافة المستخدمة في طبق عميق ونقلبها حتى تتداخل معها تماماً وتتشرب السمنة. نقوم بعد ذلك بخلط المكسرات، جوز الهند والزبيب والفول السوداني مع بضعها البعض في طبق واحد. نقوم بفرد العجينة على شكل شرائح توضع كمية مناسبة من الحشوة في طرف العجينة، ثم نقوم بلفها حتى النهاية على شكل أصابع. تكرر هذه الخطوة مع باقي كمية عجينة الكنافة حتي الانتهاء من الكمية، توضع الأصابع في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالسمنة، وتوضع في الفرن على الرف الشبكي في المنتصف على درجة حرارة متوسطة حوالي 180 درجة مئوية. تُترك في الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها وتُسقى بالشربات البارد حتي تتشرب السائل. تقدم في طبق التقديم مع رشة من جوز الهند على الوجه بالهنا والشفا.

طريقة تجهيز الشربات

لتجهيز الشربات يتم وضع إناء على النار ونضيف له كمية الماء، ثم نضيف السكر ونقلب حتي يذوب تماماً ثم نضيف ملعقة عصير الليمون نتركه يغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى يصبح ثقيلاً، يرفع من على النار ويترك لكي يبرد ثم يحفظ في الثلاجة، يمكن عمل كمية كبيرة من الشربات وحفظها داخل الثلاجة خاصة في شهر رمضان لأنه يتم إعداد الحلويات يومياً.