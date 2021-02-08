طريقة عمل كيكة الخلاط في خمس دقائق هشه جدا بمكونات بسيطة خطوة بخطوة

تعتبر تلك الفترة فترة مليئة بالإنجازات وفترات الراحة والإلتزام بالمنزل من جميع المواطنين وتلك الفترة تحتاج بإستمرار للوجبات الشهية والحلويات اللذيذة للتمتع بتلك الأشياء أثناء الجلسات العائلية أو السهرات وغيرهم ومن أسهل الأشياء التي يلجأ إليها البعض بإستمرار هي الكيك وأشتهرت طريقة سهلة جداً للكيك لا تحتاج مجهود أو وقت طويل وهو كيك الخمس دقائق ونقوم بعرض الخطوات من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيك الخمس دقائق

الجميع يعشق الكيك سواء من الشوكولاتة والفواكهة أيضاً ليصبح شكلها جذاب وملون وقريب من قلوب الأشخاص خاصةً الأطفال فهي أكثر الأشياء المفضلة التي تنتمي إلي حلويات المعجنات بالإضافة إلى المميزات التي تتميز بها فلا تحتاج إلى تكاليف كثيرة ومعظم مكوناتها من المنزل كما أنها مفيدة للجسم وغنية بكثير من الفيتامينات ونقدم لكم طريقة الكيك بخطوات بسيطة عبر هذا المقال.

كوب من الطحين ذو الجودة العالية.

كوب من اللبن الطازج.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضة واحدة.

كوب سكر ناعم.

تحضير طبق بلاستيك أو طبق العجانة الخارجي ونضع به البيض ويتم إخفاقه بالمضرب اليدوي وإن لم يتوفر يمكن للشركة أن تحل للإخفاق بعد أن يعلو البيض. ويتم إخفاقه جيداً نضع الفانيليا السائلة ونقوم بإخفاقها مرة أخري نبدأ بوضع جميع المكونات السائلة مثل الزيت واللبن والبيض ومسحوق البيكنج باودر. ونقوم بالإخفاق مرة أخري حتى تصبح المكونات مكون لا يمكن فصله عن الآخر نسكب الطحين مع ضرورة نخله أولاً ونبدأ بالعجن اليدوي أو إستكمال العجن بإستخدام المضرب حسب الرغبة بحيث لا يتم تكوين دوائر من العجين بداخل الخليط. من الأفضل إستخدام اليدين نترك العجينة جانباً بعد الإنتهاء ونحضر أصغر صينية دائرية وندهنها بالسمنة مع رشة من الدقيق أو النشا ونضع بها الكيك في الفرن لمدة عشرين دقيقة حتى تصبح جاهزة وناضجة.

مكونات كيك الخمس دقايقطريقة التحضير