ما دوت الخليج اسباب التهاب اعصاب الرقبة وما دوت الخليج المضاعفات، ويعد التهاب اعصاب الرقبة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها نسبة كبيرة من الناس خصوصاً كبار السن.

ويشير موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الصحية والطبية، الى ان الاعصاب الموجودة عند فقرات الرقبة قد تلتهب وتتسبب بالعديد من الاعراض المزعجة. وهذا الالتهاب، اي التهاب اعصاب الرقبة او التواء العصب، له أسباب عدة نستعرضها سوياً مع المضاعفات وطرق الوقاية.

ما دوت الخليج اسباب التهاب اعصاب الرقبة

يحصل التهاب أعصاب الرقبة نتيجة التهاب أو تضرر أو انضغاط جذور الأعصاب الموجودة في فقرات الرقبة.

ومن اسباب التهاب اعصاب الرقبة:

فتق اقراص الرقبة: الناتج عن تعرض الاقراص الموجودة بين الفقرات للتضرر، ما يؤدي إلى تسرب المادة الداخلية الموجودة فيها إلى الخارج وتشكيل ضغط على الأعصاب المحيطة.

التضيق الثقبي: ويحدث نتيجة تضيق التقب الذي تعبره جذور الأعصاب لتخرج من العمود الفقري، مما يؤدي إلى تشكيل ضغط على جذور الأعصاب.

كسر في إحدى فقرات الرقبة نتيجة انزلاق الفقرات.

التهابات العمود الفقري الموضعية او الالتهابات الجهازية.

الاورام بشكليها الحميد والخبيث.

مرض اللحمانية: وهو مرض نادر يسبب ظهور كتل تسمى بالأورام الحبيبية على العديد من أعضاء الجسم مثل الفقرات.

ويتسبب التهاب اعصاب الرقبة بالاعراض التالية:

ألم حاد في الظهر والأكتاف والذراعين والساقين.

زيادة الألم عند القيام بحركات مختلفة مثل السعال.

ضعف في الساقين والذراعين.

الوخز والتنميل في اليدين والأصابع.

فقدان الإحساس في اليدين.

ما دوت الخليج مضاعفات التهاب اعصاب الرقبة

قد يتسبب التهاب أعصاب الرقبة بعدد من المضاعفات منها:

فقدان مجال الحركة الكامل للرقبة.

فقدان قعس الرقبة الطبيعي.

تكون نابتة عظمية.

عدم الشفاء الكامل للأعصاب.

علاج التهاب اعصاب الرقبة والوقاية منها

يتم علاج التهاب اعصاب الرقبة بطرق مختلفة، منها العلاج غير الجراحي ويتضمن الراحة، والعلاج بالحرارة من خلال الكمادات الدافئة، والادوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والعلاج الفيزيائي.

أما علاج التهاب اعصاب الرقبة الجراحي، فيتم اللجوء اليه في حال لم يستفد المريض من الحلول غير الجراحية. وتشمل استئصال ودمج الاقراص الامامية لاستعادة الطول الطبيعي والتأكد من استقرار وضعية الرقبة.

اضافة الى عملية استبدال القرص الصناعي، وفيها يتم دمج الفقرة المتضررة بفقرة أخرى صناعية.

وبالامكان الوقاية من التهاب أعصاب الرقبة باتباع النصائح التالية: