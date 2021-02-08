منذ بداية انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وتركز الدراسات و الأبحاث حول الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها والأكثر تضررا من أعراضه، توصلت معظمها إلا أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة، خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة حيث يمكن أن يكون فيروس كورونا مهددًا لحياتهم، ومنهم مرضى السرطان، وفي هذا الصدد نستعرض أهم النصائح لوقايتهم من كورونا وهي:

نصائح لمرضى السرطان للوقاية من كورونا:

ونشر موقع "إن إف سي آر"، بعض النصائح المهمة لوقاية مرضى السرطان من "كورونا"، وهي كالآتي:

عدم الخروج من المنزل: وهي أول وأهم الاحترازات تجنبًا لتعرضهم للعدوى.

التعقيم قبل الدخول للمنزل: ونصح الموقع بتخصص منطقة تعقيم في المنزل، تكون منطقة لتغيير الملابس والأحذية قبل الدخول للمنزل.

ضرورة ارتداء الكمامة: ويجب الالتزام بذلك قبل الخروج من المنزل، وخاصة في أماكن التجمعات، والتخلص منها قبل دخول المنزل.

رفع مناعة الجسم: وذلك من خلال إتباع نظام غذائي صحي، والتقليل قدر الإمكان من الأمور التي تضر الجهاز المناعي مثل الوجبات السريعة و الاطعمة المصنعة.

النوم الكافي في الليل: النوم عملية حيوية يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الجسم و الوقاية من الأمراض المختلفة وتعزيز المناعة، ويوصي الأطباء عادة بأن يحصل البالغون على 8 ساعات من النوم بالمتوسط.

منع الزوار: مرضى السرطان قابلين لالتقاط العدوى أكثر من غيرهم، لذلك يجب تجنب التجمعات قدر الإمكان.

الخضوع لاختبار كورونا بشكل دوري: يجب أن يخضع مريض السرطان لاختبار "كورونا" من وقت لآخر، حتى يتم اكتشاف الإصابة في بداياتها، مما يمنح المريض فرصة أكبر للشفاء من المرض.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.