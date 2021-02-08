كيف يمكن تشخيص التهاب الاعصاب في الوجه وماهي الاعراض، بداية من المهم معرفة أن التهاب أعصاب الوجه يقصد بها مرض التهاب العصب السابع في الوجه ومرض التهاب العصب الخامس في الوجه، ونجمع بينهما في هذه المحتوى لتشابه الأعراض و المسببات وهي..

أعراض التهاب العصب السابع

ذكر موقع "ويب طب" أن هنالك أعراضاً لالتهاب العصب السابع قبل الإصابة، وهي:

عدم القدرة على إغلاق العين أو الرمش وفرط الدمع.

صعوبات مضغ الطعام وانخفاض القدرة على تذوق الطعام.

انقباض في عضلات الوجه وفي قسم منه.

ألم أو تنميل خلف الأذن.

أعراض بعد الإصابة

سقوط جزء من الوجه إلى الأسفل.

عدم القدرة على فتح أو إغلاق العين في الجزء المصاب من الوجه.

صعوبة في تناول الطعام أو الشراب.

عدم القدرة على القيام بأي تعبيرات في الوجه مثل الضحك أو العبوس.

ضعف عضلات الوجه.

جفاف الفم والعين.

الصداع المستمر.

الحساسية الشديدة تجاه الأصوات.

أعراض التهاب العصب الخامس

نوبات مفاجئة من الألم، وتكررها يوميًا أو أسبوعيًا.

وجود فترات لا يشعر فيها المريض بأي ألم يذكر.

تأثير الألم على جانب واحد من الوجه فقط.

الشعور بالألم في المناطق التالية تحديدًا: الوجنتين، والفكين، والأسنان، واللثة، والشفاه، والجبهة.

يزاد الألم في حدته وتكرار حدوثه مع الوقت.

كيف يمكن تشخيص التهاب الاعصاب في الوجه

الفحص السريري للمريض ومراقبة الأعراض.

فحص النشاط الكهربي للعضلات والأعصاب في الوجه.

تقنيات الأشعة المختلفة سواء أشعة إكس أو الأشعة المقطعية أو أشعة الرنين المغناطيسي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.