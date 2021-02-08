أسباب الاصابة بالنوبات القلبية وما هو تأثير العمر والجنس على حدوثها

تصيب النوبة القلبية والسكتة الدماغية كل عام قرابة 1.5 مليون نوبة للرجال والنساء في الولايات المتحدة.

للجنس والعمر ونمط الحياة العام دورهم في تحديد من يُصاب بنوبة قلبية، والطرق المستخدمة لعلاج هذه النوبات القلبية، والنتائج النهائية بعد الخروج من المستشفى للأشخاص المصابين بالنوبات القلبية.

يناقش باحثو مايو كلينك هذه الاختلافات بين الجنسين والفئات العمرية في نتائج الدراسة المنشورة في مجلة مايو كلينك برسيدنجز.

تأثير العمر على الاصابة بالنوبات القلبية

في هذه الدراسة، أراد باحثو مايو كلينك معرفة ما إن كان العمر عاملًا رئيسيًا في الاختلافات بين الجنسين لدى المرضى المصابين بنوبة قلبية. وقيَّم فريق الباحثين أكثر من 6.7 مليون سجل رعاية في المستشفى للنوبات القلبية باستخدام البيانات العامة للرعاية في المستشفى لجميع الجهات الثالثة المأخوذة من "عينة المرضى الداخليين على الصعيد الوطني".

وصنفوا المعلومات حسب الجنس وقسموا المرضى إلى أربع فئات عمرية: أقل من 45، ومن 45 إلى 64، ومن 65 إلى 84، وما فوق 84 عامًا.

أنواع النوبات القلبية

لمقارنة العلاج المقدم بشكل كامل، تم تصنيف المرضى حسب نوع النوبة القلبية.

في النوبة القلبية بسبب احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST (اختصارًا STEMI)، يحدث انسداد كامل في الشريان الذي يمد القلب بالدم.

في النوبة القلبية بسبب احتشاء عضلة القلب الناجم عن عدم ارتفاع مقطع ST (اختصارًا NSTEMI)، لا يحدث ارتفاع في المقطع ST، ولكن يوجد عادةً انسداد شرياني كبير ولكن جزئي.

تظهر النتائج عدة نقاط رئيسية فيما يتعلق بالاختلافات الجنسية والعمرية، وفق محمد عدنان الخولي، دكتور الطب، طبيب القلب التدخّلي في مايو كلينك والمؤلف الأول للدراسة.

النساء اقل اصابة بالنوبات القلبية من الرجال

تصاب النساء بنوبات قلبية حادة أقل من الرجال في جميع الفئات العمرية. لكن نظرًا لوجود عدد أكبر من النساء - مقارنة بالرجال - فوق 84 عامًا، فإن عدد النساء المصابات بالنوبات القلبية في تلك الفئة العمرية أكبر.

لكن البحث كشف عن ارتفاع مستويات مخاطر الاصابة بفرط ضغط الدم والسكري والرجفان والأذيني وأمراض الرئة المزمنة والسكتة الدماغية عند النساء.

وتظهر البيانات اختلافًا واضحًا بين الجنسين من حيث إدارة النوبة القلبية في المستشفى. إذ يميل الرجال للخضوع لتصوير الاوعية التاجية والاوعية الدموية للقلب اكثر من النساء، وغيرها من الممارسات الصحية المتعلقة بأمراض القلب.

النساء اكثر عرضة للوفاة بالنوبات القلبية من الرجال

مقارنةً بالرجال، تُظهر البيانات أن أسوأ نتائج للمستشفيات بين النساء تقتصر على من هن أصغر سنًا. في مجموعة "احتشاء عضلة القلب الناجم عن عدم ارتفاع مقطع ST"، كانت النساء دون 65 عامًا أكثر عرضة للوفاة في المستشفى جرّاء نوبة قلبية. كما لوحظ هذا الاختلاف في معدل الوفيات بين النساء مقابل الرجال في المرضى الذين تقل أعمارهم عن 85 عامًا في مجموعة "احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST". وفي كلتا الفئتين من النوبات القلبية، كانت النساء الأصغر سنًا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأوعية الدموية والنزيف الحاد، على الرغم من أن هذا ليس صحيحًا بالنسبة للسكتة الدماغية وإصابة الكلى الحادة.

ويقول الدكتور الخولي: "تشير هذه البيانات إلى أن النساء الأصغر سنًا خاصةً عرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بمضاعفات بالغة بعد النوبة القلبية، وبالتالي يجب أن يكون هذا محور الأبحاث القادمة؛ لتحديد استراتيجيات للتخفيف من هذا الخطر المتزايد".