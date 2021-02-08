طريقة كيك البرتقال الهشه فالبيت بطريقة سهلة وسريعة لسالي فؤاد

طريقة كيك البرتقال ، تعد كيكة البرتقال من أسهل الوصفات وألدهم فالطعم فالكثير من البنات الجداد فالمطبخ لا يعرفون طريقة عملها و تحضيرها فاليكم احسن طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشة بطريقة سهلة وسريعة . طريقة عمل كيك البرتقال الهشه طريقة عمل كيك البرتقال الهشه المكونات: 2 ونصف كوب (350 جم) من الدقيق المنخول

2 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

4 بيضات كبيرة

1 ونصف كوب (300 جم) من سكرالناعم

1 كوب (240 مل) زيت النباتي

1 وربع كوب (300 مل) عصير برتقال طازج

قشر البرتقال من 3-4 حبات برتقال (أستخدم نفس الكمية من البرتقال التي أستخدمها للعصير)

1ملعقة صغيرة فانيليا إليك أيضا طريقة عمل البان كيك الياباني الهش والخفيف للشيف فاطمه ابو حاتي طريقة تحضير كيك الهش بالبرتقال أولا عليك أن يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

قومي بدهن الصينية وضعيها جانبًا.

احضري وعاء متوسط ​​الحجم، قومي بخفق الدقيق والبيكنج بودر. اتركيه جانبا.

في وعاء الخلاط المزود بملحق خفق أو بالمضرب الكهربائي، اخفقي البيض والسكر معًا على سرعة عالية، لمدة 5 دقائق تقريبًا.

على سرعة منخفضة ومع تشغيل الخلاط ، أضف الزيت ببطء حتى يتجانس.

يُضاف عصير البرتقال والقشر ومستخلص الفانيليا واستمر في الخفق ببطء حتى يتجانس.

يضاف خليط الدقيق ويخفق حتى يتجانس.

لا تفرط في الخلط.

قومي بتفريغها فالصينية. اخبزيها لمدة 50-60 دقيقة في صينية وقومي بإدخال عود أسنان في وسط الكيك وحتي تتأكدي أنها اكتملت السواء. إذا تحول الجزء العلوي إلى اللون البني بسرعة أثناء الخبز ، قم بتغطيته برقائق الألمنيوم. اترك الكيك / الكيك ليبرد تمامًا على رف سلكي.

قم بتخزين الكيك في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام. للحصول على أفضل قوام رطب، يُفضل تقديم الكيك في درجة حرارة الغرفة. طريقة تحضير كيك الهش بالبرتقال الوسوم

طريقة كيك البرتقال ، تعد كيكة البرتقال من أسهل الوصفات وألدهم فالطعم فالكثير من البنات الجداد فالمطبخ لا يعرفون طريقة عملها و تحضيرها فاليكم احسن طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشة بطريقة سهلة وسريعة . طريقة عمل كيك البرتقال الهشه طريقة عمل كيك البرتقال الهشه المكونات: 2 ونصف كوب (350 جم) من الدقيق المنخول

2 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

4 بيضات كبيرة

1 ونصف كوب (300 جم) من سكرالناعم

1 كوب (240 مل) زيت النباتي

1 وربع كوب (300 مل) عصير برتقال طازج

قشر البرتقال من 3-4 حبات برتقال (أستخدم نفس الكمية من البرتقال التي أستخدمها للعصير)

1ملعقة صغيرة فانيليا إليك أيضا طريقة عمل البان كيك الياباني الهش والخفيف للشيف فاطمه ابو حاتي طريقة تحضير كيك الهش بالبرتقال أولا عليك أن يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

قومي بدهن الصينية وضعيها جانبًا.

احضري وعاء متوسط ​​الحجم، قومي بخفق الدقيق والبيكنج بودر. اتركيه جانبا.

في وعاء الخلاط المزود بملحق خفق أو بالمضرب الكهربائي، اخفقي البيض والسكر معًا على سرعة عالية، لمدة 5 دقائق تقريبًا.

على سرعة منخفضة ومع تشغيل الخلاط ، أضف الزيت ببطء حتى يتجانس.

يُضاف عصير البرتقال والقشر ومستخلص الفانيليا واستمر في الخفق ببطء حتى يتجانس.

يضاف خليط الدقيق ويخفق حتى يتجانس.

لا تفرط في الخلط.

قومي بتفريغها فالصينية. اخبزيها لمدة 50-60 دقيقة في صينية وقومي بإدخال عود أسنان في وسط الكيك وحتي تتأكدي أنها اكتملت السواء. إذا تحول الجزء العلوي إلى اللون البني بسرعة أثناء الخبز ، قم بتغطيته برقائق الألمنيوم. اترك الكيك / الكيك ليبرد تمامًا على رف سلكي.

قم بتخزين الكيك في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام. للحصول على أفضل قوام رطب، يُفضل تقديم الكيك في درجة حرارة الغرفة. طريقة تحضير كيك الهش بالبرتقال

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