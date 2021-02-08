أفضل مقشر طبيعي لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت من قشر البرتقال

أفضل مقشر طبيعي لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت بقشر البرتقال، تعاني الكثير من الفتيات من تراكم الجلد الميت على البشرة مما يعطى مظهر غير محبب بالمرة، ويجعل البشرة باهتة وبها الكثير من التصبغات والبقع الداكنة، هذا إلى جانب انه يؤدي إلى جفاف البشرة بشكل دائم وظهور حب الشباب، لذلك لابد من الاهتمام والعناية بالبشرة بشكل كبير، ومن أول طرق العناية بالبشرة و استخدام مقشر طبيعي لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت بقشر البرتقال تابعونا من خلال هذا المقال المقدم إليكم على موقع ثقفني.

أفضل مقشر طبيعي لتبييض الوجه من قشر البرتقال

يعد البرتقال أحد الأشياء المثالية لاستعادة نضارة البشرة وإشراقتها ولامعانها من جديد، وذلك لأنه يحتوي على فيتامين سي بكثرة، وبالتالي تستعيد البشرة النضارة خلال فترة قصيرة جدا من الاستخدام، كل ما عليك فعله هو إحضار ملعقة كبيرة من الزبادي، وثلاث ملاعق كبيرة من بودرة قشر البرتقال المجفف.

خطوات عمل أفضل مقشر للوجه

في طبق صغير قومي بوضع كلا من الزبادي و بودرة قشر البرتقال الناعمة، و قومي بخفق المكونات سويا حتى تحصلي على عجينة ناعمة و تصلح للتطبيق على البشرة.

بعد ذلك قومي بغسل البشرة وتجفيفها جيدا وضعي الماسك عليها وتتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل حتى يجف، بعد انتهاء الوقت قومي بفرك البشرة في حركات دائرية لطيفة حتى لا تجرح، وذلك لكي يتم التخلص من خلايا الجلد الميتة، و لتفتيح المسام واستخدام الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة في يوم واحد وللتخلص من الحبوب والشوائب التي تسبب للبشرة العديد من المشاكل.

يراعى أن يتم تكرار المقشر الطبيعي مرتين أسبوعياً للحصول على تبييض أكثر من رائع خلال أول استخدام، ومع مرور الوقت سوف تستعدين نضارتك من جديد.