طريقة عمل ناجتس الدجاج في المنزل مثل المطاعم وبمكونات مضمونة

طريقة عمل ناجتس الدجاج في المنزل بأبسط المكونات وبطعم رائع ربما أفضل من طعم تلك التي تقدم في المطاعم، وبالتأكيد الناجتس التي نصنعها في المنزل تكون أنظف وبمكونات مضمونة خاصةً وأننا لا نضمن كل المكونات التي تحتوي عليها الناجتس الجاهزة سواء المقدمة في المطاعم أو تلك المجمدة في حال لم تكن من شركات مضمونة، والجميل في وصفتنا لليوم أن مكوناتها بسيطة ومتواجدة في كل بيت تقريباً، فإليكم الوصفة بكل تفاصيلها.المقادير المطلوبة لعمل ناجتس الدجاج في المنزل:
- 3/4 كيلو صدور دجاج.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.
- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- 2 ملعقة كبيرة نشا ذرة.
- ملعقة كبيرة صويا صوص.
في البداية قم بتقطيع صدور الدجاج لقطع متوسطة ثم ضعها في محضرة الطعام أو الكبة مع إضافة كافة التوابل المذكورة في المقادير، ثم قم بتشغيل الكبة واتركها قليلاً حتى يتم فرم قطع الدجاج ومزجها مع التوابل، بعد ذلك قم بتشكيلها إما باليد على شكل أقراص صغيرة الحجم أو باستخدام قطاعات ذات أشكال مختلفة خاصةً إن كانت ستقدم للأطفال وتترك أقراص الدجاج الناجتس حوالي 20 دقيقة حتى تتماسك قبل بدء خطوات التسوية.
مقادير عجينة قلي الناجتس:
- كوب دقيق أبيض.
- نصف كوب من النشا.
- رشة من كل من الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبابريكا والبيكنج بودر والبيكنج صودا.
- حبة بيض.
- كوب من الماء.
- زيت للقلي.
- اخلط الدقيق الأبيض مع النشا وكافة التوابل المذكورة في المقادير، ثم قم بإضافة الماء تدريجياً حتى تحص على قوام سائل للعجينة، وأخيراً قم بإضافة البيضة مع الخفق.
- ضع كل قطعة من قطع الناجتس في خليط من الدقيق الأبيض والنشا، ثم في خليط العجينة السائلة التي أعددناها ثم توضع في الزيت مباشرةً، وهكذا مع كل الكمية لدينا وتترك في الزيت حتى تحصل على اللون الذهبي المميز لها، ثم تخرج من الزيت وتصفى على ورق مطبخ حتى نتخلص من أي بقايا زيت، وتقدم مع أي طبق مفضل لديكم وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل ناجتس الدجاج في المنزل بأبسط المكونات وبطعم رائع ربما أفضل من طعم تلك التي تقدم في المطاعم، وبالتأكيد الناجتس التي نصنعها في المنزل تكون أنظف وبمكونات مضمونة خاصةً وأننا لا نضمن كل المكونات التي تحتوي عليها الناجتس الجاهزة سواء المقدمة في المطاعم أو تلك المجمدة في حال لم تكن من شركات مضمونة، والجميل في وصفتنا لليوم أن مكوناتها بسيطة ومتواجدة في كل بيت تقريباً، فإليكم الوصفة بكل تفاصيلها.المقادير المطلوبة لعمل ناجتس الدجاج في المنزل:
- 3/4 كيلو صدور دجاج.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.
- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- 2 ملعقة كبيرة نشا ذرة.
- ملعقة كبيرة صويا صوص.
في البداية قم بتقطيع صدور الدجاج لقطع متوسطة ثم ضعها في محضرة الطعام أو الكبة مع إضافة كافة التوابل المذكورة في المقادير، ثم قم بتشغيل الكبة واتركها قليلاً حتى يتم فرم قطع الدجاج ومزجها مع التوابل، بعد ذلك قم بتشكيلها إما باليد على شكل أقراص صغيرة الحجم أو باستخدام قطاعات ذات أشكال مختلفة خاصةً إن كانت ستقدم للأطفال وتترك أقراص الدجاج الناجتس حوالي 20 دقيقة حتى تتماسك قبل بدء خطوات التسوية.
مقادير عجينة قلي الناجتس:
- كوب دقيق أبيض.
- نصف كوب من النشا.
- رشة من كل من الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبابريكا والبيكنج بودر والبيكنج صودا.
- حبة بيض.
- كوب من الماء.
- زيت للقلي.
- اخلط الدقيق الأبيض مع النشا وكافة التوابل المذكورة في المقادير، ثم قم بإضافة الماء تدريجياً حتى تحص على قوام سائل للعجينة، وأخيراً قم بإضافة البيضة مع الخفق.
- ضع كل قطعة من قطع الناجتس في خليط من الدقيق الأبيض والنشا، ثم في خليط العجينة السائلة التي أعددناها ثم توضع في الزيت مباشرةً، وهكذا مع كل الكمية لدينا وتترك في الزيت حتى تحصل على اللون الذهبي المميز لها، ثم تخرج من الزيت وتصفى على ورق مطبخ حتى نتخلص من أي بقايا زيت، وتقدم مع أي طبق مفضل لديكم وبالهناء والشفاء.
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