طريقة عمل ناجتس الدجاج في المنزل مثل المطاعم وبمكونات مضمونة

طريقة عمل ناجتس الدجاج في المنزل بأبسط المكونات وبطعم رائع ربما أفضل من طعم تلك التي تقدم في المطاعم، وبالتأكيد الناجتس التي نصنعها في المنزل تكون أنظف وبمكونات مضمونة خاصةً وأننا لا نضمن كل المكونات التي تحتوي عليها الناجتس الجاهزة سواء المقدمة في المطاعم أو تلك المجمدة في حال لم تكن من شركات مضمونة، والجميل في وصفتنا لليوم أن مكوناتها بسيطة ومتواجدة في كل بيت تقريباً، فإليكم الوصفة بكل تفاصيلها.

3/4 كيلو صدور دجاج.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

في البداية قم بتقطيع صدور الدجاج لقطع متوسطة ثم ضعها في محضرة الطعام أو الكبة مع إضافة كافة التوابل المذكورة في المقادير، ثم قم بتشغيل الكبة واتركها قليلاً حتى يتم فرم قطع الدجاج ومزجها مع التوابل، بعد ذلك قم بتشكيلها إما باليد على شكل أقراص صغيرة الحجم أو باستخدام قطاعات ذات أشكال مختلفة خاصةً إن كانت ستقدم للأطفال وتترك أقراص الدجاج الناجتس حوالي 20 دقيقة حتى تتماسك قبل بدء خطوات التسوية.

مقادير عجينة قلي الناجتس:

كوب دقيق أبيض.

نصف كوب من النشا.

رشة من كل من الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبابريكا والبيكنج بودر والبيكنج صودا.

حبة بيض.

كوب من الماء.

زيت للقلي.