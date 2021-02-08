اسهل وصفة لتبييض الوجه بسرعة وإزالة البقع الداكنة من البشرة

اسهل وصفة لتبييض الوجه بسرعة هي الوصفة التي تجعل بشرتك خالية من العيوب، وفي نفس الوقت يمكن تحضيرها بأسهل الخطوات، وفي غضون خمس دقائق فقط، ومع انتشار مشاكل البشرة، فلقد زاد البحث عن أسرع طريقة لتفتيح البشرة وهي بالتأكيد الطرق الطبيعية، التي لا تسبب أي مشكلة، ولهذا سنوفر لكم وصفة لتفتيح البشرة السمراء كما أنها تعمل على تبييض الوجه والرقبة معًا.

اسهل وصفة لتبييض الوجه بسرعة

لا يمكن أن نُلقي جميع أسباب اسمرار البشرة على العوامل الجوية فقط، بل إن الإجهاد النفسي يؤثر على البشرة تأثيرًا كبير، حيث أنه يؤدي إلى ظهور التجاعيد واسمرار البشرة أيضًا، ويمكن استخدام أحد الوصفات التالية من أجل علاج مشاكل البشرة:

وصفة النعناع والموز لتبييض الوجه

ويمكن الاعتماد على النعناع والموز في تنظيف مسام الجلد بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد وآثار الشمس، وذلك من خلال الطريقة التالية:

علينا أن نضع أوراق النعناع في مياه على النار ونتركها حتى تغلي تمامًا.

ثم نقوم بوضع موز في وعاء ونقوم بهرسها جيدًا ونضيف إليها ملعقة من العسل.

ثم نقوم بوضعها على البشرة لمدة ربع ساعة فقط، وبعدها نقوم بغسل الوجه بمغلي النعناع.

فوصفة الموز والعسل ستساعد في تقشير البشرة، بينما مغلي النعناع بعدها ينظف المسام من الشوائب.

وصفة الفراولة لتبييض الوجه

الفراولة من أهم الفواكه المستخدمة في تفتيح البشرة الحساسة على وجه الخصوص، ومن الأفضل أن تستخدم مع العسل الأبيض، أو مع الليمون إن كانت البشرة دهنية، ويمكن استعمال الوصفة كالتالي:

نقوم بإحضار حبتين من الفراولة ونقوم بهرسها جيدًا، ثم نقوم بإضافة ملعقة من العسل إليها أو ملعقة من الليمون.

ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسله بالمياه الفاترة فقط.

تستخدم الوصفة لأي مرحلة من العمر، ويمكن تكرارها مرتين في الأسبوع.

قناع الخيار لتبيض الوجه

ويمكن فرم خيارة واحدة فقط في الخلاط حتى تصبح ناعمة تمامًا، ونقوم بإضافة ملعقة من الليمون أو ماء الورد، ثم نقوم بوضعها على البشرة من أجل تفتيح الوجه سريعًا ثم نزيلها بعد مرور عشرين دقيقة فقط.