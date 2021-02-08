تعرفي على مناطق الضغط للتقليل من مشاكل البشرة وعلاجها

مناطق الضغط للتقليل من مشاكل البشرة ، عندما نصاب بمشكلة ما صحية تلقائيًا نلاحظ تغير ما في البشرة وشكلها سواء كان شحوب الوجه أو ظهور الهالات السوداء أو تكون الحبوب أو ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ولكن يمكن تجنب حدوث تلك المشاكل على البشرة بالتعرف على مناطق عند الضغط عليها تختفي تلك العيوب من البشرة فما هي مناطق الضغط لمنع مشاكل البشرة؟

نقاط الضغط على البشرة لعلاج البشرة

منطقة أعلى الوجنتين

تلك المنطقة للحد من ظهور حب الشباب والتخلص من شوائب البشرة، وتتواجد فوق الوجنتين وأسفل منطقة العين بمسافة بسيطة، ويتم الضغط عليها لمدة دقيقة بأصبع السبابة للتخلص من المشكلة.

منطقة العين الثالثة

الضغط على تلك المنطقة يقلل من ظهور مشاكل بمنطقة العين الثالثة، حيث تقع بين الحاجبين بمنتصف الجبهة، ويتم الضغط عليها بالسبابة لمدة 60 ثانية.

منطقة أعلى الرقبة

عند الضغط على منطقة أعلى الرقبة فإن ذلك يساعد في التقليل من احمرار البشرة وعلامات الإرهاق والتعب وبشكل خاص البقع التي تحيط بالعين، وتقع في الخلف أعلى منطقة الرقبة قبل منبت الشعر، حيث يتم الضغط لمدة دقيقتين للتخلص من تلك العلامات.

منطقة أسفل الأذنين

تساعد تلك المنطقة في استعادة البشرة لحيويتها وإشراقها ونضارتها، وتقع بمسافة 3 سم أسفل الأذن، ويتم الضغط عليها لمدة من دقيقة حتى دقيقتين طوال فترة النهار.

منطقة أسفل الركبتين

أما عن تلك المنطقة فهي تساعد في الحصول على بشرة صافية ونقية ومشرقة، حيث تقع بعد منطقة الركبة بحوالي 4 سم ولكن على الجانبين، ويتم تدليك تلك المنطقة لمدة خمس دقائق على شكل حركات دائرية.

نصائح للعناية بالبشرة

يمكن الحصول على بشرة نقية وخالية من العيوب من خلال: