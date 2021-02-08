تكثيف الشعر وتطويله بكبسولات الفحم

تكثيف الشعر بكبسولات الفحم، هل ترغبين في تكثيف شعرك وتنعيمه وأن يستعيد صحته وحيويته ولمعانه من جديد؟ إذًا فإن الحل الأمثل هو استخدام كبسولات الفحم لتكثيف الشعر وتضعيف معدل نموه وزيادة لمعانه.

كبسولات الفحم

كبسولات الفحم هي الفحم النشط، وهو عبارة عن فحم الأشجار ولكن يتم نزع الماء وبعض المواد الأخرى الموجودة به مع عدم الإخلال بالعناصر الهامة به للعناية بالشعر، ويباع على شكل كبسولات في الصيدليات وله الكثير من الفوائد للشعر.

فوائد الفحم للشعر

يعود الفحم على الشعر ببعض الفوائد الهامة منها:

لا يحتوي على مواد كيميائية قاسية على الشعر فهو من المكونات الطبيعية لذلك فهو لا يضر الشعر. يزيل الأوساخ والزيوت والدهون والأتربة من فروة الشعر، حيث يمكن استخدامه لتنظيف فروة الرأس بدون خوف وللحصول على نتائج فعالة. يمكن لأصحاب البشرة الحساسة استخدامه للتقليل من تهيج واحمرار البشرة وفروة الرأس. لا يجرد الشعر من الزيوت الطبيعية التي يقوم بإفرازها. يستخدم مع جميع أنواع الشعر بدون أدنى مشكلة فهو آمن. يزيل السموم التي قد تتراكم على فروة الشعر نتيجة للكثير من العوامل والملوثات. يزيد من معدل نمو الشعر.

استخدام كبسولات الفحم لتكثيف الشعر

تستخدم كبسولات الفحم لنمو الشعر بطريقتين:

الطريقة الأولى

ماسك الفحم وزيت جوز الهند

وبها نقوم بتسخين مقدار 2 ملعقة بحجم كبير زيت جوز الهند على نار هادئة، ومن ثم نرفعه عن النار لنضيف إليه مسحوق ملعقتان بحجم كبير فحم، ونقلب المكونين معًا حتى تتكون عجينة لينة متماسكة، تفرد العجينة على الشعر حتى تجف وتزال بعد مرور 20 دقيقة.

الطريقة الثانية

ماسك الفحم مع الشامبو

يستخدم شامبو للشعر خالي من الكبريت ويضاف إليه مقدار ملعقة بحجم كبير فحم مطحون، ويستخدم عند الاستحمام ويغسل الشعر به بالطريقة العادية.