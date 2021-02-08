مؤثرات تزيل حبوب الوجه في تيك توك

إزالة حبوب الوجه باستخدام المؤثرات في تيك توك، لقد أصبح برنامج تيك توك من أحد التطبيقات والمنشآت التي قد تم عملها وانتشارها مؤخرًا والتي يتم من خلالها يقوم الأشخاص الموجودين عليه عدة حيل وأسرار للعناية بالبشرة، فيقوم بعض الأشخاص باستخدام عدة ضمادات مخصصة لكي يتم من خلالها علاج البثور التي تقوم بمهاجمة البشرة بشكل مفاجئ، كما أن بعض أطباء الأمراض الجلدية قد أكدوا على أن هذا الأمر قد يأتي بالفعل بعمل نتائج وفي وقت قصير.

طريقة عمل ضمادات إزالة حبوب الوجه

تعمل تلك الضمادات عن طريق إزالة أو سحب جميع السوائل الزائدة الموجودة في الجلد، وهذا الأمر يتم عن طريقه سحب الزيت أو الأوساخ وذلك بعيدًا عن إزالة البثور، وتلك الشوائب تعمل على تحويل الشوائب إلى مادة تشبه الجل والتي تقوم بالالتصاق بالضمادة.

ضمادة القدم تكون مخصصة للقدم وتكون مغطاة بعدة مكونات لكي يتم من خلالها القضاء على البثور مثل زيت شجرة الشاي ومثل حمض السالسيلك وهذه الأشياء تكون مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وتلك الضمادات تعمل بشكل أفضل لعلاج البثور الأكثر سطحية.

وذلك لأنها تعمل على تجفيف الجلد بشكل عام مثل علاج حب الشباب التقليدية وذلك لأنها تحتوي على حمض السالسليك وحمض البنزويل بيروكسايد وهذا الأمر يكون مفيد لجميع الأشخاص ذو البشرة الحساسة وفي حالات حب الشباب الخفيفة.

كما تعمل تلك الضمادات على المساعدة في تقليل الالتهابات والبكتيريا التي تقوم بتغذية البثور، وتلك الضمادات تعمل على المنع من فقع حبوب الوجه الذي يعمل على زيادة الالتهابات وإطالة وقت الشفاء، وهذا الأمر ما جعل الضمادات أكثر أهمية في التقليل من حب الشباب.

الفرق بين ضمادة القدم وضمادة البثور